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Загинув український воєнний кореспондент Олексій Чубашев

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У війні з російськими окупантами загинув відомий український військовий журналіст Олексій Чубашев. За яких обставин загинув Чубашев і в якому районі бойових дій, поки невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці Михайло Макарук.

У 2015 році журналіст почав служити в Центральній телерадіостудії Міноборони, був автором і ведучим першого в Україні військового реаліті-шоу РекрутUA. Після звільнення з ЗСУ розвивав власні проекти. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся до лав ЗСУ.

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Загинув український воєнний кореспондент Олексій Чубашев 01

Автор: Роман Свиридович
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11.06.2022 02:54 Відповісти
Svitla Pam'yat' .
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11.06.2022 09:39 Відповісти
шкода... жаль, що за очевидні висновки доводиться платити життям...

"Отримав цьогорічні привітання до дня журналіста. Власне ніколи себе ним не вважав. А зараз спробував зрозуміти хто я, і єдине до чого прийшов - УКРАЇНЕЦЬ. Людина, що всім серцем бажає жити спокійним, мирним життям поруч з дружиною та дітьми. Але якщо треба, то як і інші - готовий робити військову роботу. Часто реально соромно за себе. Бо об'єктивно, треба було краще готуватися до цього двіжа. Бути більш свідомим, що він буде. 100% буде. Та визнаю, в якийсь момент розслабився. Почав жити ніби рОСІЇ немає поруч. Моя помилка. Але впевнений, більшість українців її не допустять знову. Як і я. Хочу вірити, що цьогорічний урок історії ми таки засвоємо, на генетичному рівні. Слава Нації!!!" https://t.me/operativnoZSU/28158
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11.06.2022 10:40 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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11.06.2022 10:46 Відповісти
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11.06.2022 11:05 Відповісти
Дивися його Рекрут.ЮА. (
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11.06.2022 11:34 Відповісти
Вечная Светлая Память Герою Украини‼️❤️💙💛🙏🙏
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11.06.2022 13:58 Відповісти
 
 