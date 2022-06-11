Враг готовит наступление на Славянск и Северск, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне готовятся к наступлению на Славянск и Северск.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск", - говорится в сообщении.
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ну от що нам робити, звичайним людям(((
я от візьму і піду на фб сторінку Шольца і там напишу йому "ганьба".
******* грошівідбудовувати Україну.
Потрібна інформація що зробив Генштаб.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"