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Враг готовит наступление на Славянск и Северск, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россияне готовятся к наступлению на Славянск и Северск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного. На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Северск", - говорится в сообщении.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 050 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1419 танков и 3466 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+23
Чому не проводиться навчальна підготовка для місцевих жителів, чому воєнкомати на місцях бездіяльні ? Скільки хлопців прийшло до них , а в відповідь отримали " чекайте, ми вас визвемо "... Скільки ***** чекати, покі ці тварі кацапськи все захоплять. За три місяці можна було хочь трохи людей навчити володітиме зброєю... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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11.06.2022 08:42
+20
Тарас Чорновіл: "уже з кількох джерел, включно із Зеленським, прозвучало, що нам дуже потрібні ще ШІСТЬ! нових бригад із 25.000 о/с для суттєвих змін у ході бойових дій; не дарма це прозвучало. Їх формування дійсно передбачалося, але здійснений зеленою владою процес руйнування армії був спрямований на протилежний результат. Бо в 2020/21рр. з'явився некомплект вже існуючих бригад, навіть на лінії фронту. Проходило тихе неоголошене скорочення ЗСУ.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"
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11.06.2022 09:46
+19
сходіть краще на сторінки ЗеЄрмака і запитайте про Велике Будівництво, інвесторів, мільярд дерев, смартфони для пенсіонерів замість оборони. Запитайте як із цим зараз справи
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11.06.2022 08:51
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Жах який((
ну от що нам робити, звичайним людям(((
я от візьму і піду на фб сторінку Шольца і там напишу йому "ганьба".
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11.06.2022 08:39 Ответить
сходіть краще на сторінки ЗеЄрмака і запитайте про Велике Будівництво, інвесторів, мільярд дерев, смартфони для пенсіонерів замість оборони. Запитайте як із цим зараз справи
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11.06.2022 08:51 Ответить
Це зараз неначасі.ЗеЄрмаки з верещучками зараз мріють,як будуть ******* гроші відбудовувати Україну.
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11.06.2022 09:00 Ответить
Гроші для них не головне...вони мріють про невступ України у НАТО...
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11.06.2022 09:28 Ответить
Хм....Я думаю ці зелені суки матір рідну за гроші продадуть.Гроші для них це все.Тим паче за вставляння палок у колеса відносно вступу до НАТО ці зрадники від ***** отримали гроші.Ну або ***** наобіцяло що отримають тищуп'ятсот мільярдів якщо йому ще й Україну здадуть.
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11.06.2022 14:28 Ответить
Чому не проводиться навчальна підготовка для місцевих жителів, чому воєнкомати на місцях бездіяльні ? Скільки хлопців прийшло до них , а в відповідь отримали " чекайте, ми вас визвемо "... Скільки ***** чекати, покі ці тварі кацапськи все захоплять. За три місяці можна було хочь трохи людей навчити володітиме зброєю... Слава України та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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11.06.2022 08:42 Ответить
Дивне у Вас питання.У нас ********** зовсім не служив і 4 рази тікав від повістки,а став Веховним головнокомандувачем і Зегеварою в одному флаконі.Навіть виступає на лекціях-навчає британских студентів як жити.Ви б двічі подумали перш ніж ставити такі провокативні запитання.
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11.06.2022 09:07 Ответить
Місцева вата ні раніше, ні тим паче зараз не допомога ЗСУ. Вони скулять тихенько від того що втратили майно, але задають одне питання:"чому не здалися без бою"; і тихенько всміхаються руйнації інших міст та поселень армією оркостану".
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11.06.2022 09:34 Ответить
а що їм хтось допоміг с боку держави чи інших державних структур, що вони повинні допомагати ЗСУ. вони платять податки: а де, і як, і куда ці гроші надходять це інше питання...
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11.06.2022 12:23 Ответить
чего ти дурында @ерню несешь...по своим поступкам все не меряй...
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11.06.2022 16:03 Ответить
Cхоже на торбу.
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11.06.2022 09:05 Ответить
Нахера мені інформація, що готує і зробив ворог. Це дратує!!
Потрібна інформація що зробив Генштаб.
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11.06.2022 09:11 Ответить
щоб ти своєю головою думав і робив висновки з альтернативної інформаціїї.. одна пабеда, тільки у нашого сусіда
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11.06.2022 12:24 Ответить
исходя из вышеописанного и глянув на карту, - мост в богородичном взорвать запретили, как и мосты крымского перешейка. нормально так дерьмак со своей облигацией контроль на линии фронта ввели. (((
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11.06.2022 09:28 Ответить
кацапи дивіться на свою карту бо скоро вам переправи підірвут і питати не будут
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11.06.2022 09:38 Ответить
Тарас Чорновіл: "уже з кількох джерел, включно із Зеленським, прозвучало, що нам дуже потрібні ще ШІСТЬ! нових бригад із 25.000 о/с для суттєвих змін у ході бойових дій; не дарма це прозвучало. Їх формування дійсно передбачалося, але здійснений зеленою владою процес руйнування армії був спрямований на протилежний результат. Бо в 2020/21рр. з'явився некомплект вже існуючих бригад, навіть на лінії фронту. Проходило тихе неоголошене скорочення ЗСУ.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"
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11.06.2022 09:46 Ответить
А скільки ж ми про це кричали! Але "бидло" - воно і в Африці - БИДЛО!!! Аби стояло корито з пійлом під мордою і солома настелена у загороді!
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11.06.2022 09:54 Ответить
...а ми все ждемо Хімарси, чи ще там щось...
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11.06.2022 10:17 Ответить
Рустамзаде: «В інформаційному супроводі війни в Україні надто багато демократії».Не фанат Зе,не Порохобот.Більшисть шановних дописувачів на сайті-ще почитайте історію НАШОЇ КРАЇНИ 20 р. того сторіччя.Мозок є ? Вашу б ненавість та в інше русло.Впевниний-не вплине на вас нічого.
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11.06.2022 10:30 Ответить
В березні я була в пункті тероборони і на власні очі бачила, як тисячі людей не брали, бо бачте вони вже план виконали - один бат набрали . А чому було не починати формувати резерви і не готувати ще тоді ?? Військові дайте відповідь!! Чи у вас в керівництві лише тупі пеньки, Чи нам самим зорганізовуватись ??
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11.06.2022 10:48 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.06.2022 11:11 Ответить
Нужно срочно вывозить все ценное из Славянска и Северска. Мед оборудование, станки, пожарную технику и тд. Город перекопать окопами, огневыми точками, пристрелять артиллерией. Людей эвакуировать, манкуртов перестрелять.
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11.06.2022 11:25 Ответить
конкретно по Северску...пожарные авто уже по скотский полтора месяца назад вывезли в Днепр , отчего многоквартирные дома,частный сектор соц.инфраструктурв выгорали без тушения оных,отчего люди очень обозлились. Газа и электроэнергии там уже с конца апреля нет,мер латентный колаборант (черняев)полностью самоустранился от проблем города и по всей видимости ждет лаптеногих. В Северске орудует так званая "тырь.оборона" созданная из бывших ментов самими же действующими ментами, с целью мародерства и по всей видимости в дальнейшему пособничеству срусне...Вообще там полная вакханалия и полное бездействие СБУ.
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11.06.2022 16:21 Ответить
 
 