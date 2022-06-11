Ворог готує наступ на Слов'янськ та Сіверськ, - Генштаб ЗСУ

Росіяни готуються до наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного. На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і пально-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ", - йдеться в повідомленні.

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