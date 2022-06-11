Ворог готує наступ на Слов'янськ та Сіверськ, - Генштаб ЗСУ
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Росіяни готуються до наступу на Слов'янськ та Сіверськ.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного. На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і пально-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Antimoskal Antimoskal
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+20 Ан Мур
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+19 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар11.06.2022 08:51
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ну от що нам робити, звичайним людям(((
я от візьму і піду на фб сторінку Шольца і там напишу йому "ганьба".
******* грошівідбудовувати Україну.
Потрібна інформація що зробив Генштаб.
Ті неіснуючі 6 бригад могли дуже багато поміняти, якби були створені. Якби країну готували до війни, а не до свідомої здачі територій. Вони би повністю перекривали весь південь та не давали б ворогу навіть шансу підступитися до Маріуполя, Херсона, Мелітополя. 6 бригад, коли вже Маріуполь був жорстко заблокований, були достатньою силою для безболісного розблокування із надійним прикриттям флангів і розширенням та закріпленням широкого коридору. 6-ти бригад вистачило б для перелому ситуації зараз на Сході або Півдні.
Якби навіть їх почали активно формувати на початку року, на момент вторгнення вже була б основа нових з'єднань. Але в цей час завдання були діаметрально протилежними. Дороги, білоруський бітум, відкати, кривавий асфальт ціною в десятки тисяч людських життів. Ці слова Зеленського прозвучали менше, ніж за тиждень до вторгнення, коли йому було вже надано всю інформацію про масштаб та основні напрямки наступу. Просто ніколи про це не забувайте!"