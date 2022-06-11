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Зеленский игнорировал наши предупреждения о вторжении России, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зеленський

Американский президент Джо Байден считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и множество людей, может, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом он сказал во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе.

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные в подтверждение тому, что он [Путин] перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже", – заявил Байден.

Он признал, что возможность полномасштабного вторжения России многим могла казаться надуманной: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".

У Зеленского, СНБО и ГУР неоднократно утверждали, что более или менее знали заранее о вторжении и готовили страну к обороне, насколько это было возможно, "чтобы не вызвать панику".

Президент США обвинил диктатора России Владимира Путина в попытке уничтожить культуру, а не только нацию. По его словам, лидер российских оккупантов считает Киев "колыбелью матушки-России".

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Топ комментарии
+168
США точно знають, хто здав Україну *****
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11.06.2022 09:41
+164
Байден напрямую говорит кто виноват в том что подготовки к войне была просто саботирована
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11.06.2022 09:42
+155
Не выдеражил нервы у Байдена. Упоротое чучело просаботировало подготовку к войне, а теперь обвиняет во всем Запад. Может скоро пойдет информация и о том, на кого работают баканов и ермак.
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11.06.2022 09:42
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Страница 6 из 6
Nie zgadzam się z Tobą. To że zdecydował się pozostać w Kijowie jest doceniane. On i gen. Wałerij Załużny jak i cały naród ukraiński już przeszli do historii. To że udało się Wam odeprzeć uderzanie Rosji to coś co nieczęsto się udaje. Jest to możliwe tylko przy współpracy władz politycznych, wojskowy i całego narodu. Śledzę waszą wojna od 2014r. Zełeński to tylko polityk, ale gen. Wałerij Załużny jako głównodowodzący to wielki szacunek. Chciałbym w Polsce takich polityków jak u Was. Sława Ukrainie.
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12.06.2022 00:43 Ответить
Заслуга Зеленського лише та, що не втік. Може краще б втік.
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12.06.2022 11:20 Ответить
Правда в том, что Байден сам говорил, что окончательное решение только в голове у путина, и никто не может предсказать, свершится это нападение или нет???!!
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11.06.2022 23:34 Ответить
Но Зеленский на всякий случай разминировал админграницу с Крымом. Не лично конечно, но факт.
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11.06.2022 23:44 Ответить
Нет не в том правда. Не путай словесные брифинги для журналистов с визитами из генерального штаба с секретной информацией в Киев еще в 21 году.
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12.06.2022 00:19 Ответить
Байден трепло. Толку от его предупреждений? Лучше бы оружие дал, и санкции ввел до вторжения
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12.06.2022 04:38 Ответить
Давав. Відмовлялись. Міністр оборони навіть гроші з рахунку міністерства перевів на "велике будівництво"
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12.06.2022 11:23 Ответить
"Давав. Відмовлялись..." чего? ))) вот насмешил )...
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14.06.2022 17:41 Ответить
Як ми вже знаєм, Падоляк відповів на справедливе зауваження американського президента. І відповів у звично хамському стилі, типу - а у вас самих негрів линчують!

Він звинуватив США (по-тхорячому, не називаючи буквально) у затримці поставок озброєння на запит Украіни.

Звичайно, падоляча огризка без уваги не минулася, хоча за дипломатичними канонами відповіді або не буде, або буде, знову ж таки, дипломатична.

Ви тільки вдумайтесь: зеленому шмаркотінню усі були винні.

- Це не воно мало налаштувати ВЛАСНУ економіку на військовий лад перед лицем загрози.
- Це не воно мало подбати про відповідне фінансування ВЛАСНИХ ******** засобів ППО і ПРО, а також ракет середньоі і великоі дальності.
- Це НЕ воно повинно було створити ставку головнокомандування і проробити плани оборони краіни, виходячи з ймовірних напрямків наступу ворога.
- Це не воно повинно було негайно перевірити стан укріпрайонів і, де він був незадовільний, негайно виділити кошти і засоби на спорудження оборонних споруд і розгортання відповідних військових частин.
- Це не воно мало терміново розробити плани евакуаціі цивільного населення і з початком військових дій негайно реалізовувати іх.

Це не воно, це не воно. «Я вам нікому не винний», це ви мені у всьому винні.
Зрештою, ви від 2019 тепер усі президенти🐵🐵🐵🐵🐵. От тепер самі і чухайте ріпу і думай-Те, думай-Те...🤷‍♂️
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12.06.2022 04:57 Ответить
А что он неправильно сказал? Что байден испугался поставок серьзного оружия? Так все верно. Так красиво пели песни о лендлизе, а тут вдруг ну вы сами виноваты. Не виновных надо искать и решать проблему и спасать страну от оккупантов. Виновных можно найти позже.
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12.06.2022 05:58 Ответить
Все Байден дає. Не переводьте свої партійні вподобання на проблему української влади.
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12.06.2022 11:25 Ответить
А у вас які вподобання?
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12.06.2022 16:58 Ответить
Якщо винних не знайти та не ізолювати, позже може і не настати
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12.06.2022 23:09 Ответить
Пока Зеленский у власти Украине не видать победы. Либо это чмо либо Украина.
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12.06.2022 05:01 Ответить
Серьезно,? А кого ты посадишь во время войны? Путина своего замени , кацапчег.
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12.06.2022 05:55 Ответить
Можно обвинять Зеленского в том что он не готовился к войне. Вопрос тут не в Зеленском а об Украине и Украинцах. Байдену следовало бы закрыть свой поганый рот и отгрузить требуемое оружие Украине для победы над росией, отренировать украинских летчиков и дать Ф16 , ракеты средней дальности и системы залпового огня, однако политический эстаблишмент запада судя по всему испугался возможной победы Украины и дал задний ход. Макрон с Итальянцами скулит что надо сохранить личико куйлу, немцы обещают виртуальные поставки тяжелого вооружения в необозримом будущем, а байден подписав закон о лендлизе откатил назад. Не оправдывая проколы зеленского хочу сказат что западные политики полное ничтоженое трусливое лайно. Ненавижу этих скотов начиная с макрона и заканчивая сенильным читателем с бумажки байденом.
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12.06.2022 05:54 Ответить
момент истины неотложен, как крах расии... и тогда карета наивеличайшечайшего превратится в тыкву...
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12.06.2022 06:06 Ответить
для таких як зеленьскький треба відновити смертну кару. Дошутився покидьок.
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12.06.2022 07:05 Ответить
Держава, яка не здатна себе захищати від ворогів, буде знищена - рано чи пізно.
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12.06.2022 08:36 Ответить
Ага. В ЗМІ весь час було, що у РФ немає ударного угрупування!
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12.06.2022 08:53 Ответить
Ой а штош такое а? Бубочка вдруг неожиданно оказался не такой уж и бубочкой?))
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12.06.2022 10:09 Ответить
Зелене лайно згутувалось бiля дупи хйула, шо не ясно
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13.06.2022 19:56 Ответить
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