Зеленский игнорировал наши предупреждения о вторжении России, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американский президент Джо Байден считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и множество людей, может, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом он сказал во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе.
"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные в подтверждение тому, что он [Путин] перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже", – заявил Байден.
Он признал, что возможность полномасштабного вторжения России многим могла казаться надуманной: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".
У Зеленского, СНБО и ГУР неоднократно утверждали, что более или менее знали заранее о вторжении и готовили страну к обороне, насколько это было возможно, "чтобы не вызвать панику".
Президент США обвинил диктатора России Владимира Путина в попытке уничтожить культуру, а не только нацию. По его словам, лидер российских оккупантов считает Киев "колыбелью матушки-России".
Пожалуйста, подождите...
Він звинуватив США (по-тхорячому, не називаючи буквально) у затримці поставок озброєння на запит Украіни.
Звичайно, падоляча огризка без уваги не минулася, хоча за дипломатичними канонами відповіді або не буде, або буде, знову ж таки, дипломатична.
Ви тільки вдумайтесь: зеленому шмаркотінню усі були винні.
- Це не воно мало налаштувати ВЛАСНУ економіку на військовий лад перед лицем загрози.
- Це не воно мало подбати про відповідне фінансування ВЛАСНИХ ******** засобів ППО і ПРО, а також ракет середньоі і великоі дальності.
- Це НЕ воно повинно було створити ставку головнокомандування і проробити плани оборони краіни, виходячи з ймовірних напрямків наступу ворога.
- Це не воно повинно було негайно перевірити стан укріпрайонів і, де він був незадовільний, негайно виділити кошти і засоби на спорудження оборонних споруд і розгортання відповідних військових частин.
- Це не воно мало терміново розробити плани евакуаціі цивільного населення і з початком військових дій негайно реалізовувати іх.
Це не воно, це не воно. «Я вам нікому не винний», це ви мені у всьому винні.
Зрештою, ви від 2019 тепер усі президенти🐵🐵🐵🐵🐵. От тепер самі і чухайте ріпу і думай-Те, думай-Те...🤷♂️