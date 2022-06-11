Зеленский игнорировал наши предупреждения о вторжении России, - Байден

Американский президент Джо Байден считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и множество людей, может, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом он сказал во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе.

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные в подтверждение тому, что он [Путин] перейдет границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже", – заявил Байден.

Он признал, что возможность полномасштабного вторжения России многим могла казаться надуманной: "Я понимаю, почему они не хотели этого слышать".

У Зеленского, СНБО и ГУР неоднократно утверждали, что более или менее знали заранее о вторжении и готовили страну к обороне, насколько это было возможно, "чтобы не вызвать панику".

Президент США обвинил диктатора России Владимира Путина в попытке уничтожить культуру, а не только нацию. По его словам, лидер российских оккупантов считает Киев "колыбелью матушки-России".

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