Зеленський ігнорував наші попередження про вторгнення Росії, - Байден
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Американський президент Джо Байден вважає, що його український колега Володимир Зеленський, як і безліч людей, можливо, міг напередодні 24 лютого ігнорувати попередження зі США, що Росія повномасштабно вторгнеться в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він сказав під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі.
"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані на підтвердження цього, що він [Путін] перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей теж", – заявив Байден.
Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення Росії багатьом могла здаватися надуманою: "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути".
У Зеленського, РНБО та ГУР неодноразово стверджували, що більш-менш знали заздалегідь про вторгнення і готували країну до оборони, наскільки це було можливо, "щоб не викликати паніку".
Президент США звинуватив диктатора Росії Володимира Путіна у спробі знищити культуру, а не лише націю України. За його словами, лідер російських окупантів вважає Київ "колискою матінки-Росії".
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Він звинуватив США (по-тхорячому, не називаючи буквально) у затримці поставок озброєння на запит Украіни.
Звичайно, падоляча огризка без уваги не минулася, хоча за дипломатичними канонами відповіді або не буде, або буде, знову ж таки, дипломатична.
Ви тільки вдумайтесь: зеленому шмаркотінню усі були винні.
- Це не воно мало налаштувати ВЛАСНУ економіку на військовий лад перед лицем загрози.
- Це не воно мало подбати про відповідне фінансування ВЛАСНИХ ******** засобів ППО і ПРО, а також ракет середньоі і великоі дальності.
- Це НЕ воно повинно було створити ставку головнокомандування і проробити плани оборони краіни, виходячи з ймовірних напрямків наступу ворога.
- Це не воно повинно було негайно перевірити стан укріпрайонів і, де він був незадовільний, негайно виділити кошти і засоби на спорудження оборонних споруд і розгортання відповідних військових частин.
- Це не воно мало терміново розробити плани евакуаціі цивільного населення і з початком військових дій негайно реалізовувати іх.
Це не воно, це не воно. «Я вам нікому не винний», це ви мені у всьому винні.
Зрештою, ви від 2019 тепер усі президенти🐵🐵🐵🐵🐵. От тепер самі і чухайте ріпу і думай-Те, думай-Те...🤷♂️