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Зеленський ігнорував наші попередження про вторгнення Росії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,зеленський

Американський президент Джо Байден вважає, що його український колега Володимир Зеленський, як і безліч людей, можливо, міг напередодні 24 лютого ігнорувати попередження зі США, що Росія повномасштабно вторгнеться в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він сказав під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані на підтвердження цього, що він [Путін] перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей теж", – заявив Байден.

Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення Росії багатьом могла здаватися надуманою: "Я розумію, чому вони не хотіли цього чути".

У Зеленського, РНБО та ГУР неодноразово стверджували, що більш-менш знали заздалегідь про вторгнення і готували країну до оборони, наскільки це було можливо, "щоб не викликати паніку".

Президент США звинуватив диктатора Росії Володимира Путіна у спробі знищити культуру, а не лише націю України. За його словами, лідер російських окупантів вважає Київ "колискою матінки-Росії".

Також читайте: Байден перед вторгненням РФ в Україну розсекретив дані розвідки

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+168
США точно знають, хто здав Україну *****
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11.06.2022 09:41
+164
Байден напрямую говорит кто виноват в том что подготовки к войне была просто саботирована
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11.06.2022 09:42
+155
Не выдеражил нервы у Байдена. Упоротое чучело просаботировало подготовку к войне, а теперь обвиняет во всем Запад. Может скоро пойдет информация и о том, на кого работают баканов и ермак.
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11.06.2022 09:42
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Nie zgadzam się z Tobą. To że zdecydował się pozostać w Kijowie jest doceniane. On i gen. Wałerij Załużny jak i cały naród ukraiński już przeszli do historii. To że udało się Wam odeprzeć uderzanie Rosji to coś co nieczęsto się udaje. Jest to możliwe tylko przy współpracy władz politycznych, wojskowy i całego narodu. Śledzę waszą wojna od 2014r. Zełeński to tylko polityk, ale gen. Wałerij Załużny jako głównodowodzący to wielki szacunek. Chciałbym w Polsce takich polityków jak u Was. Sława Ukrainie.
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12.06.2022 00:43 Відповісти
Заслуга Зеленського лише та, що не втік. Може краще б втік.
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12.06.2022 11:20 Відповісти
Правда в том, что Байден сам говорил, что окончательное решение только в голове у путина, и никто не может предсказать, свершится это нападение или нет???!!
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11.06.2022 23:34 Відповісти
Но Зеленский на всякий случай разминировал админграницу с Крымом. Не лично конечно, но факт.
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11.06.2022 23:44 Відповісти
Нет не в том правда. Не путай словесные брифинги для журналистов с визитами из генерального штаба с секретной информацией в Киев еще в 21 году.
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12.06.2022 00:19 Відповісти
Байден трепло. Толку от его предупреждений? Лучше бы оружие дал, и санкции ввел до вторжения
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12.06.2022 04:38 Відповісти
Давав. Відмовлялись. Міністр оборони навіть гроші з рахунку міністерства перевів на "велике будівництво"
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12.06.2022 11:23 Відповісти
"Давав. Відмовлялись..." чего? ))) вот насмешил )...
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14.06.2022 17:41 Відповісти
Як ми вже знаєм, Падоляк відповів на справедливе зауваження американського президента. І відповів у звично хамському стилі, типу - а у вас самих негрів линчують!

Він звинуватив США (по-тхорячому, не називаючи буквально) у затримці поставок озброєння на запит Украіни.

Звичайно, падоляча огризка без уваги не минулася, хоча за дипломатичними канонами відповіді або не буде, або буде, знову ж таки, дипломатична.

Ви тільки вдумайтесь: зеленому шмаркотінню усі були винні.

- Це не воно мало налаштувати ВЛАСНУ економіку на військовий лад перед лицем загрози.
- Це не воно мало подбати про відповідне фінансування ВЛАСНИХ ******** засобів ППО і ПРО, а також ракет середньоі і великоі дальності.
- Це НЕ воно повинно було створити ставку головнокомандування і проробити плани оборони краіни, виходячи з ймовірних напрямків наступу ворога.
- Це не воно повинно було негайно перевірити стан укріпрайонів і, де він був незадовільний, негайно виділити кошти і засоби на спорудження оборонних споруд і розгортання відповідних військових частин.
- Це не воно мало терміново розробити плани евакуаціі цивільного населення і з початком військових дій негайно реалізовувати іх.

Це не воно, це не воно. «Я вам нікому не винний», це ви мені у всьому винні.
Зрештою, ви від 2019 тепер усі президенти🐵🐵🐵🐵🐵. От тепер самі і чухайте ріпу і думай-Те, думай-Те...🤷‍♂️
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12.06.2022 04:57 Відповісти
А что он неправильно сказал? Что байден испугался поставок серьзного оружия? Так все верно. Так красиво пели песни о лендлизе, а тут вдруг ну вы сами виноваты. Не виновных надо искать и решать проблему и спасать страну от оккупантов. Виновных можно найти позже.
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12.06.2022 05:58 Відповісти
Все Байден дає. Не переводьте свої партійні вподобання на проблему української влади.
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12.06.2022 11:25 Відповісти
А у вас які вподобання?
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12.06.2022 16:58 Відповісти
Якщо винних не знайти та не ізолювати, позже може і не настати
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12.06.2022 23:09 Відповісти
Пока Зеленский у власти Украине не видать победы. Либо это чмо либо Украина.
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12.06.2022 05:01 Відповісти
Серьезно,? А кого ты посадишь во время войны? Путина своего замени , кацапчег.
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12.06.2022 05:55 Відповісти
Можно обвинять Зеленского в том что он не готовился к войне. Вопрос тут не в Зеленском а об Украине и Украинцах. Байдену следовало бы закрыть свой поганый рот и отгрузить требуемое оружие Украине для победы над росией, отренировать украинских летчиков и дать Ф16 , ракеты средней дальности и системы залпового огня, однако политический эстаблишмент запада судя по всему испугался возможной победы Украины и дал задний ход. Макрон с Итальянцами скулит что надо сохранить личико куйлу, немцы обещают виртуальные поставки тяжелого вооружения в необозримом будущем, а байден подписав закон о лендлизе откатил назад. Не оправдывая проколы зеленского хочу сказат что западные политики полное ничтоженое трусливое лайно. Ненавижу этих скотов начиная с макрона и заканчивая сенильным читателем с бумажки байденом.
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12.06.2022 05:54 Відповісти
момент истины неотложен, как крах расии... и тогда карета наивеличайшечайшего превратится в тыкву...
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12.06.2022 06:06 Відповісти
для таких як зеленьскький треба відновити смертну кару. Дошутився покидьок.
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12.06.2022 07:05 Відповісти
Держава, яка не здатна себе захищати від ворогів, буде знищена - рано чи пізно.
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12.06.2022 08:36 Відповісти
Ага. В ЗМІ весь час було, що у РФ немає ударного угрупування!
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12.06.2022 08:53 Відповісти
Ой а штош такое а? Бубочка вдруг неожиданно оказался не такой уж и бубочкой?))
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12.06.2022 10:09 Відповісти
Зелене лайно згутувалось бiля дупи хйула, шо не ясно
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13.06.2022 19:56 Відповісти
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