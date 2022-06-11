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Новости Политика Украины
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Выборы главы Конституционного Суда Украины ожидаются на следующей неделе, - Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кс

Выборы нового главы Конституционного суда Украины ожидаются до 15 июня.

Об этом заявила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") в эфире национального телемарафона #UA в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласно регламенту Конституционного суда, в течение месяца с момента прекращения полномочий предыдущего председателя суда должны состояться выборы следующего... поскольку полномочия Тупицкого (бывшего главы КС Александра Тупицкого. – Ред.) прекратились 15 мая, мы ожидаем, что до 15 июня, т.е. уже не позднее следующей недели, Конституционный Суд должен провести выборы нового главы", – сказала она.

Совгиря также подчеркнула, что ни Конституция Украины, ни закон О Конституционном Суде не содержат каких-либо ограничений по поводу выборов главы КС во время военного положения.

На вопрос о том, кто претендент на эту должность, она отметила, что не уполномочена комментировать это, поскольку КС официально не обнародовал эту информацию.

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"Будут ли выборы результативными, посмотрим, потому что сейчас избраны 14 судей, а для избрания председателя КС нужно 10 голосов. То есть это должно быть лицо, имеющее большой авторитет и уважение среди судей КС. Есть ли такое лицо, мы узнаем уже на следующей неделе", - добавила она.
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Топ комментарии
+8
По всей видимости кумовья еще не закончились и хреновые клоуны тоже!!!!!
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11.06.2022 14:37
+7
Совгыря це совэтська гантеля?
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11.06.2022 14:34
+5
"Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон Про Конституційний Суд не містять будь-яких обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану."
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А звідки зі "Слуги народу" взагалі знають про Конституцію, десь просто чули мабуть?
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11.06.2022 14:32
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"Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон Про Конституційний Суд не містять будь-яких обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану."
-----
А звідки зі "Слуги народу" взагалі знають про Конституцію, десь просто чули мабуть?
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11.06.2022 14:32 Ответить
Совгыря це совэтська гантеля?
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11.06.2022 14:34 Ответить
Угу..Радянська.
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11.06.2022 14:53 Ответить
По всей видимости кумовья еще не закончились и хреновые клоуны тоже!!!!!
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11.06.2022 14:37 Ответить
О, лисого з кварталу95 таки пристроять.
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11.06.2022 14:43 Ответить
Ха..А "Тамбовский волк" Жидков буде його замом.
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11.06.2022 14:55 Ответить
Якись покидько від Зелі буде.
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11.06.2022 14:45 Ответить
почему то даже уверен, что будет либо подонок, либо коррупционер, либо личность с сомнительным прошлым
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11.06.2022 14:46 Ответить
В Zкоманді інших просто немає.
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11.06.2022 15:59 Ответить
Тупицький подав заявку?Зелені суки,ви придивіться до цього кандидата.Вам він як рідний підійде.
Тим більше один хрипатий поц із ваших щось п@здів про кадровий голод.Хоча це більш схоже на кадрову срачку зеленим лайном.
До речі-не подобається Тупицький-виберіть крабиху Безвуглу,або тупу хабалку Верещучку.Це тварини,віддані вам на 120%.
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11.06.2022 14:47 Ответить
Роблять бабки, війна спише.
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11.06.2022 14:57 Ответить
винятково нікчемна контора з астрономічним фінансуванням
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11.06.2022 15:39 Ответить
какой проституционный суд?... война в том числе из за проституционного судна... закрыть так называемый суд а судей проституток на фронт, кровью искупать вину перед народом.
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11.06.2022 15:55 Ответить
в спам.
Бо і за таких до...бнів в України проблеми.
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11.06.2022 16:07 Ответить
Головатий
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11.06.2022 16:01 Ответить
всі 73/43%зебіли, коренев, germ, Olexa Pluzh, Player New, - ви таки точно якщо не вороги України, то долдони. Ви - щеняєте інституцію України (яким би складом вона була б); а це - проти держави!
Інша справа - склад КС. Там- будь-ласка, маєте право на того же Тупицького, чи совгирю гнати.
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11.06.2022 16:19 Ответить
навіщо він взагалі потрібен???
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11.06.2022 18:04 Ответить
І хто "вибирати" буде?
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11.06.2022 19:33 Ответить
Ключове слово «очікуються», все одно що «но ето нє точно». Може Люська Арєстович точно знає.
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11.06.2022 21:06 Ответить
 
 