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Новини Політика України
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вибори (6156) КС (1153) Тупицький (227) Совгиря (52)

Вибори голови Конституційного Суду України очікуються наступного тижня, - Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кс

Вибори нового голови Конституційного Суду України очікуються до 15 червня.

Про це заявила представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") в ефірі національного телемарафону #UAразом в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з регламентом Конституційного суду, протягом місяця з моменту припинення повноважень попереднього голови суду повинні відбутися вибори наступного... оскільки повноваження Тупицького (колишнього голови КС Олександра Тупицького. - Ред.) припинилися 15 травня, ми очікуємо, що до 15 червня, тобто вже не пізніше наступного тижня, Конституційний Суд повинен провести вибори нового голови", – сказала вона.

Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон Про Конституційний Суд не містять будь-яких обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану.

На запитання про те, хто є претендентами на цю посаду, вона зазначила, що не уповноважена коментувати це, оскільки КС офіційно не оприлюднив цю інформацію.

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"Чи будуть вибори результативними, подивимося, тому що наразі вибраними є 14 суддів, а для обрання голови КС потрібно 10 голосів. Тобто це повинна бути особа, яка має великий авторитет і повагу серед суддів КС. Чи є така особа, ми дізнаємося вже наступного тижня", - додала вона.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
По всей видимости кумовья еще не закончились и хреновые клоуны тоже!!!!!
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11.06.2022 14:37
+7
Совгыря це совэтська гантеля?
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11.06.2022 14:34
+5
"Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон Про Конституційний Суд не містять будь-яких обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану."
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А звідки зі "Слуги народу" взагалі знають про Конституцію, десь просто чули мабуть?
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11.06.2022 14:32
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"Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон Про Конституційний Суд не містять будь-яких обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану."
-----
А звідки зі "Слуги народу" взагалі знають про Конституцію, десь просто чули мабуть?
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11.06.2022 14:32 Відповісти
Совгыря це совэтська гантеля?
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11.06.2022 14:34 Відповісти
Угу..Радянська.
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11.06.2022 14:53 Відповісти
По всей видимости кумовья еще не закончились и хреновые клоуны тоже!!!!!
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11.06.2022 14:37 Відповісти
О, лисого з кварталу95 таки пристроять.
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11.06.2022 14:43 Відповісти
Ха..А "Тамбовский волк" Жидков буде його замом.
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11.06.2022 14:55 Відповісти
Якись покидько від Зелі буде.
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11.06.2022 14:45 Відповісти
почему то даже уверен, что будет либо подонок, либо коррупционер, либо личность с сомнительным прошлым
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11.06.2022 14:46 Відповісти
В Zкоманді інших просто немає.
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11.06.2022 15:59 Відповісти
Тупицький подав заявку?Зелені суки,ви придивіться до цього кандидата.Вам він як рідний підійде.
Тим більше один хрипатий поц із ваших щось п@здів про кадровий голод.Хоча це більш схоже на кадрову срачку зеленим лайном.
До речі-не подобається Тупицький-виберіть крабиху Безвуглу,або тупу хабалку Верещучку.Це тварини,віддані вам на 120%.
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11.06.2022 14:47 Відповісти
Роблять бабки, війна спише.
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11.06.2022 14:57 Відповісти
винятково нікчемна контора з астрономічним фінансуванням
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11.06.2022 15:39 Відповісти
какой проституционный суд?... война в том числе из за проституционного судна... закрыть так называемый суд а судей проституток на фронт, кровью искупать вину перед народом.
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11.06.2022 15:55 Відповісти
в спам.
Бо і за таких до...бнів в України проблеми.
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11.06.2022 16:07 Відповісти
Головатий
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11.06.2022 16:01 Відповісти
всі 73/43%зебіли, коренев, germ, Olexa Pluzh, Player New, - ви таки точно якщо не вороги України, то долдони. Ви - щеняєте інституцію України (яким би складом вона була б); а це - проти держави!
Інша справа - склад КС. Там- будь-ласка, маєте право на того же Тупицького, чи совгирю гнати.
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11.06.2022 16:19 Відповісти
навіщо він взагалі потрібен???
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11.06.2022 18:04 Відповісти
І хто "вибирати" буде?
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11.06.2022 19:33 Відповісти
Ключове слово «очікуються», все одно що «но ето нє точно». Може Люська Арєстович точно знає.
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11.06.2022 21:06 Відповісти
 
 