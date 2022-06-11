Вибори голови Конституційного Суду України очікуються наступного тижня, - Совгиря
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Вибори нового голови Конституційного Суду України очікуються до 15 червня.
Про це заявила представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") в ефірі національного телемарафону #UAразом в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Згідно з регламентом Конституційного суду, протягом місяця з моменту припинення повноважень попереднього голови суду повинні відбутися вибори наступного... оскільки повноваження Тупицького (колишнього голови КС Олександра Тупицького. - Ред.) припинилися 15 травня, ми очікуємо, що до 15 червня, тобто вже не пізніше наступного тижня, Конституційний Суд повинен провести вибори нового голови", – сказала вона.
Совгиря також наголосила, що ні Конституція України, ні закон Про Конституційний Суд не містять будь-яких обмежень з приводу виборів голови КС під час воєнного стану.
На запитання про те, хто є претендентами на цю посаду, вона зазначила, що не уповноважена коментувати це, оскільки КС офіційно не оприлюднив цю інформацію.
"Чи будуть вибори результативними, подивимося, тому що наразі вибраними є 14 суддів, а для обрання голови КС потрібно 10 голосів. Тобто це повинна бути особа, яка має великий авторитет і повагу серед суддів КС. Чи є така особа, ми дізнаємося вже наступного тижня", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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А звідки зі "Слуги народу" взагалі знають про Конституцію, десь просто чули мабуть?
Тим більше один хрипатий поц із ваших щось п@здів про кадровий голод.Хоча це більш схоже на кадрову срачку зеленим лайном.
До речі-не подобається Тупицький-виберіть крабиху Безвуглу,або тупу хабалку Верещучку.Це тварини,віддані вам на 120%.
Бо і за таких до...бнів в України проблеми.
Інша справа - склад КС. Там- будь-ласка, маєте право на того же Тупицького, чи совгирю гнати.