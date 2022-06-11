РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11933 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 578 8
Нацполиция (15725) Херсонщина (3475) коллаборационизм (680)

Сообщено о подозрении коллаборанту, устраивавшему антиукраинские митинги на Херсонщине, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поліція

Полиция сообщила о подозрении мужчине, который организовал проведение митинга с публичным использованием символики коммунистического тоталитарного режима и осуществлял антиукраинские призывы в Херсонской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передаёт Цензор.НЕТ.

"Следователи установили, что злоумышленник организовал проведение митинга с публичным использованием символики коммунистического тоталитарного режима и осуществлял антиукраинские призывы.

Кроме того, фигурант принимал участие в поднятии флага с коммунистической символикой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления заочно.

"Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет", - добавили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие уничтожения Николаевского терминала Украина потеряла примерно 250-300 тыс. тонн зерновых, - Минагрополитики
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз дуже хочеться прочитати новину про тюремний строк для тих колаборантів, які наказали розмінувати Чонгар
показать весь комментарий
11.06.2022 16:47 Ответить
Тобто я вірно розумію - Наумова затримали за контрабанду. Він не був у міжнародному розшуку? Українська влада не оголосила в розшук людину, яка займала другу посаду в СБУ після Баканова і зникла з території України перед початком вторгнення. Який масив секретної інформації вивіз?
показать весь комментарий
11.06.2022 16:50 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2022 16:51 Ответить
*****. ******* уже эти коллаборанты. В Харькове таких то же *****. На работе. Дома. И наглые такие. Без ********* и посадок не обойтись. И в этом вопросе власть явно не делает всего , что нужно.
показать весь комментарий
11.06.2022 16:56 Ответить
Теж стяги комуняцькі тягають з собою ?
показать весь комментарий
11.06.2022 23:20 Ответить
Давати довічно з конфіскацією
показать весь комментарий
11.06.2022 17:51 Ответить
Пять лет за сотрудничество с массовым убийцей ! Вы серьёзно !
показать весь комментарий
11.06.2022 21:19 Ответить
Ця істота вже скоріш за все втікла. Воєний стан, які попередження, заарештовувати одразу.
показать весь комментарий
11.06.2022 23:21 Ответить
 
 