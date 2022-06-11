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Рашисты готовят "живой щит" из мариупольцев, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Рашисты строят "модульные дома" для мариупольцев, а неподалеку готовят линию обороны. Это исключит возможность нанесения ударов артиллерии по укреплениям оккупантов.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты готовят "живой щит" из мариупольцев. На днях мы получили информацию от горожан о начале фортификационно-строительных работ между рынком "Азовский" и зданием бывшего супермаркета OBI. Позже, оккупационные власти начали осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос, что это строительство "модульных домов для бездомных мариупольцев". Мы проверили всю эту информацию и вот о чем можно говорить сейчас опираясь на информацию от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района:

Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстровозводимых многокартирных домов по технологии, схожей по строительству торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка типа "большой бытовки". Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+22
робити як Хорвати,попередити,дати три дні на відхід мирняку(хто бажає),і тоді змішати там всіх рашистів з лайном!!!!
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11.06.2022 18:29
+10
Ну сейчас нам ничего не мешает обстреливать их склады в застройке. Почему мариупольцы будут этому мешать. Это война и тут не сантиментов. Кто более мягкий и совестливый, тот и проиграет.
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11.06.2022 18:29
+7
Це унеможливить нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3347380
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А что у нас арта на 120 км есть? Что то бред полный зам ссыкуна мэра пишет
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11.06.2022 18:32
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робити як Хорвати,попередити,дати три дні на відхід мирняку(хто бажає),і тоді змішати там всіх рашистів з лайном!!!!
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11.06.2022 18:29 Ответить
Ніби там буде "хто бажає". В них навіть в рашці немає такого "хто бажає", а як скажуть так і будуть навіть думати, не те щоб робити
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11.06.2022 18:40 Ответить
Якщо людина здатна навіть думати як скажуть, то ця людина - манкурт, і якщо вона змішається з лайном разом з іншими рашистами, то країна нічого не втратить
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12.06.2022 10:08 Ответить
Сьогодні у фб побачив як ЗСУ у 2014 заходили у Маріуполь із оригінальною озвучкою відео тими хто записував (( після прослуховування ніяких питань щодо тих хто там залишився немає . Так що питання щодо " бажає" відпада само собою (( ті хто там , у своїй більшості , дійсно бажають у такому лайні жити , вони іншого образу життя не сприймають , гірка, але правда ((
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12.06.2022 15:32 Ответить
А як їх попередити коли там хазяїнує кацапня? Це раз, а подруге орки їх не випустять, а будуть використовувати як живий щит.
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11.06.2022 18:43 Ответить
все одно потрібно буде звільняти ці території ,жертви будуть в любому випадку,але якщо зараз не гнати окупантів то жертв в майбутньому буде тільки більше..
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11.06.2022 19:28 Ответить
1. Якщо там не колонія строгого режиму, то способи повідомлення знайдуться.

2. Ну що таке випустять/не випустять? Людина ЗАВЖДИ приймає власні рішення.

Ворог захоплює місто? Власні рішення цивільного населення: воювати, тікати, чекати і йти на уклін за халяви до того хто переможе.

Люмпен перечекав? Навчився хавати "гуманітарку"? Погодився на хатку від москалів? Ну чом не взяти хатку? - Йой, вони окопуються? Йой, вони ставлять "живого щита".

Чиї це проблеми? - Люмпена?

Чому вони виникли? - Бо це аморальне п*дло готове брати халяву від будь-кого. Не згадуючи сюжети ані "Піноккіо", ані "Гензеля і Гретель".

Що буде якщо це п*дло змішається з землею разом з тими окупантами проти кого він не боровся? - В країні стане на ще одне п*дло менше.

Чого я не розумію в цій війні? - Того що гідним людям, які захищають свою країну ставляться вимоги під час виконання свого військового обов'язку переживати за усілякого роду аморальне п*дло.
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12.06.2022 10:17 Ответить
Ну сейчас нам ничего не мешает обстреливать их склады в застройке. Почему мариупольцы будут этому мешать. Это война и тут не сантиментов. Кто более мягкий и совестливый, тот и проиграет.
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11.06.2022 18:29 Ответить
Откуда? Вы видели карту, весь юг страны захвачен, в том числе и юг Донецкой области. 120 км от Мариуполя до подконтрольной части области
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11.06.2022 18:33 Ответить
Скоро буде РСЗВ яке стріляє на 120 км.
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12.06.2022 11:04 Ответить
Це унеможливить нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3347380
-----
А что у нас арта на 120 км есть? Что то бред полный зам ссыкуна мэра пишет
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11.06.2022 18:32 Ответить
зам ссыкуна мэра (с)

В точку. Что это Андрющенко, что мэр Мариуполя, просто классические негодяи . Не хотят вместо этих высеров написать конкретное число , когда они бросили свой город и драпанули в безопасное место, вместо того чтобы организовывать эвакуацию гражданских , я уже молчу про ТРО. Вот такие у нас чиновники ( за редким исключением)
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11.06.2022 18:58 Ответить
Так Вершинин в интервью цензору сказал что мэр вместе со своим кодлом убежал в первый день войны и делал вид, что он на месте.
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11.06.2022 19:08 Ответить
Наша песьня хороша начинай сначала, ))) Мы бы и захватили город на мы очень и очень гуманые!!!))) Как говорится бабки всегда есть бабки))))
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11.06.2022 18:33 Ответить
Там "НАШИ ЛЮДИ". На окупированних териториях есть "МОБИКИ" наших там нет.
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11.06.2022 18:40 Ответить
Советниками мэров сейчас с улицы набирают? Ты сначала подойди к Мариуполю хотя бы на 100км, а потом думай как его брать.
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11.06.2022 18:40 Ответить
это такой же дурачок как и мэр
Главное вовремя свалить успеть..
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11.06.2022 18:50 Ответить
это подготовка к тому , шо мы жэ не варвары , да хрен с ним с тем Мариком , прошли -проехали - п ******* - лоханулись ... , ну не казнить же верещалку , тем более мы и не знаем до сих пор какой лох ей приказ отдал ..... нам бы за стол , да в глаза глянуть.. добрые !!
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11.06.2022 18:52 Ответить
Як це може унеможливити ? Заряджаєш гармату, прицілюєшся та смикаєш за мотузочку . Все дуже просто . Звичайно , якщо є бажання відвоювати територіії .
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11.06.2022 19:04 Ответить
треба наробити побільше фото і поширювати в мордорі,

які в них «хоробрі» орки, ховаються за цивільними жінками, дітьми і пенсіонерами, ще може на танки їх посадять

дєди би імі горділісь
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11.06.2022 20:14 Ответить
Ті жінки бажають смерті Україні. І дітей так виховають.
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11.06.2022 22:30 Ответить
Дедьі воевали, ****** кончені
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11.06.2022 20:21 Ответить
Ви знаєте в чому **** проблеми Зе - планктону??? Шось десь не так зразу зойки : « Вмикайте мозок!!!" І зе даунам і порохоупоротим пояснював неодноразово : мозок неможливо відключити!!! ( Винятки: сон , кома , смерть) . Що з вами не так ? Ху рить Марік кацапи- руськомірждущіє кажуть : бендери стріляють, будуть наші ху рити по душових палатках: знову бендери… ТАК КАКАЯ РАЗНІЦА???
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11.06.2022 20:25 Ответить
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11.06.2022 20:47 Ответить
******** и ни о чём не думать - мы не знаем кого они там выставят.
Почему нам должно быть совестно, что они такие подлецы и подонки ?
Хватит этого цирка.
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11.06.2022 22:29 Ответить
Оккупанты обеспечивают безопасность мирного населения.
Вот пусть и выполняют свои обязанности.
А нам надо возвращать захваченные земли.
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12.06.2022 02:44 Ответить
Маріупольці, як і інші східняки, хоч і не всі, мріяли бути щитом для кацапів. Пам'ятаю, як нашим підрозділам на марші в 2014-ому перекривали дороги до кордону з кацапами, мовляв, тамженашілюді, вонинамне вороги.
Так що, мрії збуваються?
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12.06.2022 11:00 Ответить
От й знайшли зелені д'Єрмака як виправдати не звільнення теріторії.... рашисти по пологових будинках стріляють й взагалі по жилих кварталах без розбору а тут по їх позиціях "не можна" .... так не звільнити, треба Байрактарами бити чітко по рашисстах.
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12.06.2022 11:07 Ответить
Скільки реально в Маріуполі було проросійськи налаштованих людей, які ненавиділи полк АЗОВ, ЗСУ, Україну, українців тощо (КОНКРЕТНОЇ ВАТИ?). Швидше за все 80-90%. А ви як думаєте?
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12.06.2022 11:15 Ответить
ждите кукареканье "величайшего Оманского Осла" о том, что там наши люди....будим заглядывать в глаз ботаксного педофильного Шныря....
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12.06.2022 11:16 Ответить
Які проблеми, а Байрактари нащо придумані.
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12.06.2022 12:58 Ответить
Виходить що їх видумали щоб ти про це написав (( Ви байрактари тулите куди не попаде , трішки розбиратися вже пора де межа між правдою і підняттям бойового духу ((
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12.06.2022 15:41 Ответить
русскій мір, навіть якщо не ********, вони все одно зрештою вб"ють всіх. "не митьєм так катаньєм".
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12.06.2022 16:14 Ответить
 
 