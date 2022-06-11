Рашисты готовят "живой щит" из мариупольцев, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты строят "модульные дома" для мариупольцев, а неподалеку готовят линию обороны. Это исключит возможность нанесения ударов артиллерии по укреплениям оккупантов.
Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты готовят "живой щит" из мариупольцев. На днях мы получили информацию от горожан о начале фортификационно-строительных работ между рынком "Азовский" и зданием бывшего супермаркета OBI. Позже, оккупационные власти начали осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос, что это строительство "модульных домов для бездомных мариупольцев". Мы проверили всю эту информацию и вот о чем можно говорить сейчас опираясь на информацию от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района:
Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстровозводимых многокартирных домов по технологии, схожей по строительству торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка типа "большой бытовки". Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
2. Ну що таке випустять/не випустять? Людина ЗАВЖДИ приймає власні рішення.
Ворог захоплює місто? Власні рішення цивільного населення: воювати, тікати, чекати і йти на уклін за халяви до того хто переможе.
Люмпен перечекав? Навчився хавати "гуманітарку"? Погодився на хатку від москалів? Ну чом не взяти хатку? - Йой, вони окопуються? Йой, вони ставлять "живого щита".
Чиї це проблеми? - Люмпена?
Чому вони виникли? - Бо це аморальне п*дло готове брати халяву від будь-кого. Не згадуючи сюжети ані "Піноккіо", ані "Гензеля і Гретель".
Що буде якщо це п*дло змішається з землею разом з тими окупантами проти кого він не боровся? - В країні стане на ще одне п*дло менше.
Чого я не розумію в цій війні? - Того що гідним людям, які захищають свою країну ставляться вимоги під час виконання свого військового обов'язку переживати за усілякого роду аморальне п*дло.
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А что у нас арта на 120 км есть? Что то бред полный зам ссыкуна мэра пишет
В точку. Что это Андрющенко, что мэр Мариуполя, просто классические негодяи . Не хотят вместо этих высеров написать конкретное число , когда они бросили свой город и драпанули в безопасное место, вместо того чтобы организовывать эвакуацию гражданских , я уже молчу про ТРО. Вот такие у нас чиновники ( за редким исключением)
Главное вовремя свалить успеть..
які в них «хоробрі» орки, ховаються за цивільними жінками, дітьми і пенсіонерами, ще може на танки їх посадять
дєди би імі горділісь
Почему нам должно быть совестно, что они такие подлецы и подонки ?
Хватит этого цирка.
Вот пусть и выполняют свои обязанности.
А нам надо возвращать захваченные земли.
Так що, мрії збуваються?