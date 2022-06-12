Рашисти готують "живий щит" із маріупольців, - Андрющенко
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Рашисти будують "модульні будинки" для маріупольців, а неподалік готують лінію оборони. Це унеможливить нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів.
Про це інформує радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти готують "живий щит" з маріупольців. Днями ми отримали інформацію від містян про початок фортіфікаційно-будівельних робіт в проміжку між ринком "Азовський" та будівлею колишнього супермаркету OBI. Пізніше, окупаційна влада почала обережні анонси в режимі відповіді на запитання, що це будівництво "модульних будинків для безхатніх маріупольців". Ми перевірили всю цю інформацію і от про що можна казати на зараз спираючись на інформацію від декількох джерел з оточення окупаційної влади Маріуполя та Маріупольського району:
Дійсно, окупаційна влада планує будівництво швидкомонтуємих багатовкартирних будинків за технологією, схожою за будівництвом торгівельних центрів типу "Метро". Власне - тимчасова металева будка на кшталт "великої битовки". Однак, головне не це. В кількасот метрах від будинків окупанти готують лінію оборони, включаючи окапування важкої техніки. Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
2. Ну що таке випустять/не випустять? Людина ЗАВЖДИ приймає власні рішення.
Ворог захоплює місто? Власні рішення цивільного населення: воювати, тікати, чекати і йти на уклін за халяви до того хто переможе.
Люмпен перечекав? Навчився хавати "гуманітарку"? Погодився на хатку від москалів? Ну чом не взяти хатку? - Йой, вони окопуються? Йой, вони ставлять "живого щита".
Чиї це проблеми? - Люмпена?
Чому вони виникли? - Бо це аморальне п*дло готове брати халяву від будь-кого. Не згадуючи сюжети ані "Піноккіо", ані "Гензеля і Гретель".
Що буде якщо це п*дло змішається з землею разом з тими окупантами проти кого він не боровся? - В країні стане на ще одне п*дло менше.
Чого я не розумію в цій війні? - Того що гідним людям, які захищають свою країну ставляться вимоги під час виконання свого військового обов'язку переживати за усілякого роду аморальне п*дло.
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А что у нас арта на 120 км есть? Что то бред полный зам ссыкуна мэра пишет
В точку. Что это Андрющенко, что мэр Мариуполя, просто классические негодяи . Не хотят вместо этих высеров написать конкретное число , когда они бросили свой город и драпанули в безопасное место, вместо того чтобы организовывать эвакуацию гражданских , я уже молчу про ТРО. Вот такие у нас чиновники ( за редким исключением)
Главное вовремя свалить успеть..
які в них «хоробрі» орки, ховаються за цивільними жінками, дітьми і пенсіонерами, ще може на танки їх посадять
дєди би імі горділісь
Почему нам должно быть совестно, что они такие подлецы и подонки ?
Хватит этого цирка.
Вот пусть и выполняют свои обязанности.
А нам надо возвращать захваченные земли.
Так що, мрії збуваються?