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Рашисти готують "живий щит" із маріупольців, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Рашисти будують "модульні будинки" для маріупольців, а неподалік готують лінію оборони. Це унеможливить нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів.

Про це інформує радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти готують "живий щит" з маріупольців. Днями ми отримали інформацію від містян про початок фортіфікаційно-будівельних робіт в проміжку між ринком "Азовський" та будівлею колишнього супермаркету OBI. Пізніше, окупаційна влада почала обережні анонси в режимі відповіді на запитання, що це будівництво "модульних будинків для безхатніх маріупольців". Ми перевірили всю цю інформацію і от про що можна казати на зараз спираючись на інформацію від декількох джерел з оточення окупаційної влади Маріуполя та Маріупольського району:

Дійсно, окупаційна влада планує будівництво швидкомонтуємих багатовкартирних будинків за технологією, схожою за будівництвом торгівельних центрів типу "Метро". Власне - тимчасова металева будка на кшталт "великої битовки". Однак, головне не це. В кількасот метрах від будинків окупанти готують лінію оборони, включаючи окапування важкої техніки. Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
робити як Хорвати,попередити,дати три дні на відхід мирняку(хто бажає),і тоді змішати там всіх рашистів з лайном!!!!
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11.06.2022 18:29
+10
Ну сейчас нам ничего не мешает обстреливать их склады в застройке. Почему мариупольцы будут этому мешать. Это война и тут не сантиментов. Кто более мягкий и совестливый, тот и проиграет.
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11.06.2022 18:29
+7
Це унеможливить нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3347380
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А что у нас арта на 120 км есть? Что то бред полный зам ссыкуна мэра пишет
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11.06.2022 18:32
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робити як Хорвати,попередити,дати три дні на відхід мирняку(хто бажає),і тоді змішати там всіх рашистів з лайном!!!!
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11.06.2022 18:29 Відповісти
Ніби там буде "хто бажає". В них навіть в рашці немає такого "хто бажає", а як скажуть так і будуть навіть думати, не те щоб робити
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11.06.2022 18:40 Відповісти
Якщо людина здатна навіть думати як скажуть, то ця людина - манкурт, і якщо вона змішається з лайном разом з іншими рашистами, то країна нічого не втратить
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12.06.2022 10:08 Відповісти
Сьогодні у фб побачив як ЗСУ у 2014 заходили у Маріуполь із оригінальною озвучкою відео тими хто записував (( після прослуховування ніяких питань щодо тих хто там залишився немає . Так що питання щодо " бажає" відпада само собою (( ті хто там , у своїй більшості , дійсно бажають у такому лайні жити , вони іншого образу життя не сприймають , гірка, але правда ((
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12.06.2022 15:32 Відповісти
А як їх попередити коли там хазяїнує кацапня? Це раз, а подруге орки їх не випустять, а будуть використовувати як живий щит.
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11.06.2022 18:43 Відповісти
все одно потрібно буде звільняти ці території ,жертви будуть в любому випадку,але якщо зараз не гнати окупантів то жертв в майбутньому буде тільки більше..
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11.06.2022 19:28 Відповісти
1. Якщо там не колонія строгого режиму, то способи повідомлення знайдуться.

2. Ну що таке випустять/не випустять? Людина ЗАВЖДИ приймає власні рішення.

Ворог захоплює місто? Власні рішення цивільного населення: воювати, тікати, чекати і йти на уклін за халяви до того хто переможе.

Люмпен перечекав? Навчився хавати "гуманітарку"? Погодився на хатку від москалів? Ну чом не взяти хатку? - Йой, вони окопуються? Йой, вони ставлять "живого щита".

Чиї це проблеми? - Люмпена?

Чому вони виникли? - Бо це аморальне п*дло готове брати халяву від будь-кого. Не згадуючи сюжети ані "Піноккіо", ані "Гензеля і Гретель".

Що буде якщо це п*дло змішається з землею разом з тими окупантами проти кого він не боровся? - В країні стане на ще одне п*дло менше.

Чого я не розумію в цій війні? - Того що гідним людям, які захищають свою країну ставляться вимоги під час виконання свого військового обов'язку переживати за усілякого роду аморальне п*дло.
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12.06.2022 10:17 Відповісти
Ну сейчас нам ничего не мешает обстреливать их склады в застройке. Почему мариупольцы будут этому мешать. Это война и тут не сантиментов. Кто более мягкий и совестливый, тот и проиграет.
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11.06.2022 18:29 Відповісти
Откуда? Вы видели карту, весь юг страны захвачен, в том числе и юг Донецкой области. 120 км от Мариуполя до подконтрольной части области
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11.06.2022 18:33 Відповісти
Скоро буде РСЗВ яке стріляє на 120 км.
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12.06.2022 11:04 Відповісти
Це унеможливить нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3347380
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А что у нас арта на 120 км есть? Что то бред полный зам ссыкуна мэра пишет
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11.06.2022 18:32 Відповісти
зам ссыкуна мэра (с)

В точку. Что это Андрющенко, что мэр Мариуполя, просто классические негодяи . Не хотят вместо этих высеров написать конкретное число , когда они бросили свой город и драпанули в безопасное место, вместо того чтобы организовывать эвакуацию гражданских , я уже молчу про ТРО. Вот такие у нас чиновники ( за редким исключением)
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11.06.2022 18:58 Відповісти
Так Вершинин в интервью цензору сказал что мэр вместе со своим кодлом убежал в первый день войны и делал вид, что он на месте.
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11.06.2022 19:08 Відповісти
Наша песьня хороша начинай сначала, ))) Мы бы и захватили город на мы очень и очень гуманые!!!))) Как говорится бабки всегда есть бабки))))
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11.06.2022 18:33 Відповісти
Там "НАШИ ЛЮДИ". На окупированних териториях есть "МОБИКИ" наших там нет.
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11.06.2022 18:40 Відповісти
Советниками мэров сейчас с улицы набирают? Ты сначала подойди к Мариуполю хотя бы на 100км, а потом думай как его брать.
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11.06.2022 18:40 Відповісти
это такой же дурачок как и мэр
Главное вовремя свалить успеть..
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11.06.2022 18:50 Відповісти
это подготовка к тому , шо мы жэ не варвары , да хрен с ним с тем Мариком , прошли -проехали - п ******* - лоханулись ... , ну не казнить же верещалку , тем более мы и не знаем до сих пор какой лох ей приказ отдал ..... нам бы за стол , да в глаза глянуть.. добрые !!
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11.06.2022 18:52 Відповісти
Як це може унеможливити ? Заряджаєш гармату, прицілюєшся та смикаєш за мотузочку . Все дуже просто . Звичайно , якщо є бажання відвоювати територіії .
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11.06.2022 19:04 Відповісти
треба наробити побільше фото і поширювати в мордорі,

які в них «хоробрі» орки, ховаються за цивільними жінками, дітьми і пенсіонерами, ще може на танки їх посадять

дєди би імі горділісь
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11.06.2022 20:14 Відповісти
Ті жінки бажають смерті Україні. І дітей так виховають.
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11.06.2022 22:30 Відповісти
Дедьі воевали, ****** кончені
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11.06.2022 20:21 Відповісти
Ви знаєте в чому **** проблеми Зе - планктону??? Шось десь не так зразу зойки : « Вмикайте мозок!!!" І зе даунам і порохоупоротим пояснював неодноразово : мозок неможливо відключити!!! ( Винятки: сон , кома , смерть) . Що з вами не так ? Ху рить Марік кацапи- руськомірждущіє кажуть : бендери стріляють, будуть наші ху рити по душових палатках: знову бендери… ТАК КАКАЯ РАЗНІЦА???
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11.06.2022 20:25 Відповісти
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11.06.2022 20:47 Відповісти
******** и ни о чём не думать - мы не знаем кого они там выставят.
Почему нам должно быть совестно, что они такие подлецы и подонки ?
Хватит этого цирка.
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11.06.2022 22:29 Відповісти
Оккупанты обеспечивают безопасность мирного населения.
Вот пусть и выполняют свои обязанности.
А нам надо возвращать захваченные земли.
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12.06.2022 02:44 Відповісти
Маріупольці, як і інші східняки, хоч і не всі, мріяли бути щитом для кацапів. Пам'ятаю, як нашим підрозділам на марші в 2014-ому перекривали дороги до кордону з кацапами, мовляв, тамженашілюді, вонинамне вороги.
Так що, мрії збуваються?
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12.06.2022 11:00 Відповісти
От й знайшли зелені д'Єрмака як виправдати не звільнення теріторії.... рашисти по пологових будинках стріляють й взагалі по жилих кварталах без розбору а тут по їх позиціях "не можна" .... так не звільнити, треба Байрактарами бити чітко по рашисстах.
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12.06.2022 11:07 Відповісти
Скільки реально в Маріуполі було проросійськи налаштованих людей, які ненавиділи полк АЗОВ, ЗСУ, Україну, українців тощо (КОНКРЕТНОЇ ВАТИ?). Швидше за все 80-90%. А ви як думаєте?
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12.06.2022 11:15 Відповісти
ждите кукареканье "величайшего Оманского Осла" о том, что там наши люди....будим заглядывать в глаз ботаксного педофильного Шныря....
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12.06.2022 11:16 Відповісти
Які проблеми, а Байрактари нащо придумані.
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12.06.2022 12:58 Відповісти
Виходить що їх видумали щоб ти про це написав (( Ви байрактари тулите куди не попаде , трішки розбиратися вже пора де межа між правдою і підняттям бойового духу ((
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12.06.2022 15:41 Відповісти
русскій мір, навіть якщо не ********, вони все одно зрештою вб"ють всіх. "не митьєм так катаньєм".
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12.06.2022 16:14 Відповісти
 
 