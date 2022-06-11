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Комиссия ООН по расследованию преступлений российской агрессии прибыла в Киев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон

В Украину прибыла Независимая международная Комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией российской федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила в фейсбуке.

Отмечается, что глава комиссии – Эрик Мёсе. Также в ее состав входят Ясминка Джумхур и Пабло де Грайфф.

"Я заверила Независимую международную комиссию ООН, что Верховная Рада будет способствовать успешной работе миссии! Обсудили направления работы комиссии в Украине, созданной для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача ― установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы, чтобы никто не ушел от наказания", - отметила Кондратюк.

По ее словам, Верховная Рада Украины придает большое значение работе Независимой международной комиссии ООН. Парламент готов всемерно содействовать ее деятельности.

Кондратюк добавила, что помимо преступления агрессии, россия совершает в Украине многочисленные военные преступления и преступления против человечности, свидетельствующие о геноциде украинского народа.

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"Наши правоохранительные органы ведут расследование более чем 16 000 военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных с 24 февраля 2022 года, в том числе более 5000 убийств и 6000 ранений гражданских. К сожалению, эти цифры растут с каждым днем. При этом отдельное расследование проводится по факту преступления геноцида", – добавила Кондратюк.

Она поблагодарила Международный криминальный суд, который ведет собственное полноценное расследование по просьбе 42 стран. В Украине также работают совместные следственные и консультативные группы, помогающие в расследовании российских военных преступлений.

Ценим позицию всех международных партнеров, которые присоединились и открыли собственные производства по многочисленным преступлениям России в Украине. Справедливое наказание всех, кто отдавал приказы и совершал зверства против наших граждан, должно быть неотвратимым. Это общая задача всего цивилизованного мира. Мы ожидаем, что комиссия ООН будет расследовать все эти преступления и даст им свою однозначную оценку", - отметила замглавы ВРУ.

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В свою очередь представители комиссии отметили, что им поручено провести в соответствии с международными стандартами отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

Также во время встречи глава комиссии проинформировал о работе комиссаров по сбору фактов о совершении преступлений для представления информации Совету ООН по правам человека и докладу Генеральной Ассамблеи ООН на его 77-й сессии.

Кроме того, я обратила внимание Комиссии ООН, что ее деятельность должна охватывать не только текущие события, а их первопричины. они имели место последние восемь лет", - добавила Кондратюк.
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Топ комментарии
+8
бла бла бла, один МH17 8 років розслідують... розслідувачі... незрозуміло... а што же проізошло, довайті розбіратсо
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11.06.2022 18:48
+6
А можно у них поинтересоваться, что они делали больше 100 дней? И почему только сейчас, а не раньше?
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11.06.2022 18:55
+5
Це буде щось ніби, як ОБСЄ - десь там на весіллі погуляють з терористами, а потім скажуть "нє всьо так однозначно, ані вас убівают і насілуют но с любовью, ви самі іх винуділі. Вот єслі б ви прогнулісь і сдалісь..."
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11.06.2022 18:59
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бла бла бла, один МH17 8 років розслідують... розслідувачі... незрозуміло... а што же проізошло, довайті розбіратсо
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11.06.2022 18:48 Ответить
Та да. Один ****** і задобрювання вбивць та ман'яків які мають мають вплив. ЕС це, як колись Ліга Націй безтолкова конторка. Правильно Зе сказав, вони покажуть хто є насправді, коли приймуть рішення про Україну
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11.06.2022 18:51 Ответить
Ой, який ти розумний! Тільки, чомусь, обісрався. У тексті йдеться про Комісію ООН. До чого тут ЄС? Ти ліву руку з правою ногою, раптом, не плутаєш?
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11.06.2022 19:34 Ответить
МН-17 вже розслідували, залишилося скласти вирок. Довго? Швидко лише кошенята родяться, та й то сліпі.
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11.06.2022 19:30 Ответить
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11.06.2022 18:54 Ответить
А можно у них поинтересоваться, что они делали больше 100 дней? И почему только сейчас, а не раньше?
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11.06.2022 18:55 Ответить
Це буде щось ніби, як ОБСЄ - десь там на весіллі погуляють з терористами, а потім скажуть "нє всьо так однозначно, ані вас убівают і насілуют но с любовью, ви самі іх винуділі. Вот єслі б ви прогнулісь і сдалісь..."
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11.06.2022 18:59 Ответить
Мем про сліпих ОБСЄ не дарма виник, вони тупо нічого не бачили поки по них десь не вїбали, і то хватило на півтора дня
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11.06.2022 19:15 Ответить
так то не росія, а якась там "російська агресія" чинить злочини?
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11.06.2022 19:01 Ответить
будуть задобрювати вбивць як обсє, а потім так само здриснуть
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11.06.2022 19:16 Ответить
Там русских нет.
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11.06.2022 19:29 Ответить
У Жюля Верна, його персонаж Філіас Фог, спромігся за 80 днів об'їхати навколо світу.
І ця подія відбувалася у 1872 році.
Ці 108 днів їхали з Нью-Йорка до Києва...
Звичайно, це всього навсього книжка, але порівняння явно не на користь ООН.
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11.06.2022 19:31 Ответить
Але, чомусь, з ООН ніхто не виходить. Ще й членські внески сплачують.
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11.06.2022 19:36 Ответить
Є багато мертвих структур, що регулярно фінансуються з бюджету і не зникають.
Бо мають лоббі.
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12.06.2022 13:51 Ответить
в северодонецк
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11.06.2022 19:46 Ответить
 
 