Комісія ООН з розслідування злочинів російської агресії прибула до Києва

В Україну прибула Незалежна міжнародна Комісія ООН по розслідуванню злочинів, пов‘язаних з агресією російської федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила у фейсбуці.

Зазначається, що голова комісії - Ерік Мьосе. Також до її складу входять Ясминка Джумхур і Пабло де Грайфф.

"Я запевнила Незалежну міжнародну комісію ООН, що Верховна Рада буде сприяти успішній роботі місії! Обговорили напрямки роботи комісії в Україні, яка була створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов’язаних із російською агресією. Основне завдання ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоби ніхто не уникнув покарання", - зазначила Кондратюк.

За її словами, Верховна Рада України надає великого значення роботі Незалежної міжнародної комісії ООН. Парламент готовий всебічно сприяти її діяльності.

Кондратюк додала, що крім злочину агресії, росія вчиняє в Україні численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які свідчать про геноцид українського народу.

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"Наші правоохоронні органи ведуть розслідування щодо більш як 16 000 воєнних злочинів та злочинів агресії, скоєних з 24 лютого 2022 року, у тому числі щодо понад 5000 вбивств та 6000 поранень цивільних. На жаль, ці цифри зростають з кожним днем. При цьому окреме розслідування проводиться за фактом злочину геноциду", - додала Кондратюк.

Вона подякувала Міжнародному кримінальному суду, який веде власне повноцінне розслідування на прохання 42 країн. В Україні також працюють спільні слідчі та консультативні групи, які допомагають у розслідувані російських воєнних злочинів.

"Цінуємо позицію всіх міжнародних партнерів, які приєдналися та відкрили власні провадження щодо численних злочинів рф в Україні. Справедливе покарання всіх, хто давав накази та скоював звірства проти наших громадян має бути невідворотним. Це спільне завдання усього цивілізованого світу. Ми очікуємо, що комісія ООН розслідуватиме всі ці злочини та дасть їм свою однозначну оцінку", - зазначила заступниця голови ВРУ.

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У свою чергу, представники комісії зазначили, що їм доручено провести відповідно до міжнародних стандартів окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.

Також під час зустрічі голова комісії поінформував про роботу комісарів зі збору фактів про скоєнні злочини для представлення інформації Раді ООН з прав людини та доповіді Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.

"Окрім того, я звернула увагу Комісії ООН, що її діяльність має охоплювати не лише поточні події, а їх першопричини. Закликала місію вивчити факти та злочини рф, які сталися у попередні роки. Зокрема у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині, де вони мали місце впродовж останніх восьми років", - додала Кондратюк.