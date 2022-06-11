УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12987 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 024 16
ООН (2756) воєнні злочини (1561)

Комісія ООН з розслідування злочинів російської агресії прибула до Києва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон

В Україну прибула Незалежна міжнародна Комісія ООН по розслідуванню злочинів, пов‘язаних з агресією російської федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила у фейсбуці.

Зазначається, що голова комісії - Ерік Мьосе. Також до її складу входять Ясминка Джумхур і Пабло де Грайфф.

"Я запевнила Незалежну міжнародну комісію ООН, що Верховна Рада буде сприяти успішній роботі місії! Обговорили напрямки роботи комісії в Україні, яка була створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов’язаних із російською агресією. Основне завдання ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоби ніхто не уникнув покарання", - зазначила Кондратюк.

За її словами, Верховна Рада України надає великого значення роботі Незалежної міжнародної комісії ООН. Парламент готовий всебічно сприяти її діяльності.

Кондратюк додала, що крім злочину агресії, росія вчиняє в Україні численні воєнні злочини та злочини проти людяності, які свідчать про геноцид українського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, поранень зазнали - понад 492, - Офіс генпрокурора

"Наші правоохоронні органи ведуть розслідування щодо більш як 16 000 воєнних злочинів та злочинів агресії, скоєних з 24 лютого 2022 року, у тому числі щодо понад 5000 вбивств та 6000 поранень цивільних. На жаль, ці цифри зростають з кожним днем. При цьому окреме розслідування проводиться за фактом злочину геноциду", - додала Кондратюк.

Вона подякувала Міжнародному кримінальному суду, який веде власне повноцінне розслідування на прохання 42 країн. В Україні також працюють спільні слідчі та консультативні групи, які допомагають у розслідувані російських воєнних злочинів.

"Цінуємо позицію всіх міжнародних партнерів, які приєдналися та відкрили власні провадження щодо численних злочинів рф в Україні. Справедливе покарання всіх, хто давав накази та скоював звірства проти наших громадян має бути невідворотним. Це спільне завдання усього цивілізованого світу. Ми очікуємо, що комісія ООН розслідуватиме всі ці злочини та дасть їм свою однозначну оцінку", - зазначила заступниця голови ВРУ.

Також читайте: В ООН назвали "воєнним злочином" смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"

У свою чергу, представники комісії зазначили, що їм доручено провести відповідно до міжнародних стандартів окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.

Також під час зустрічі голова комісії поінформував про роботу комісарів зі збору фактів про скоєнні злочини для представлення інформації Раді ООН з прав людини та доповіді Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.

"Окрім того, я звернула увагу Комісії ООН, що її діяльність має охоплювати не лише поточні події, а їх першопричини. Закликала місію вивчити факти та злочини рф, які сталися у попередні роки. Зокрема у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині, де вони мали місце впродовж останніх восьми років", - додала Кондратюк.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
бла бла бла, один МH17 8 років розслідують... розслідувачі... незрозуміло... а што же проізошло, довайті розбіратсо
показати весь коментар
11.06.2022 18:48
+6
А можно у них поинтересоваться, что они делали больше 100 дней? И почему только сейчас, а не раньше?
показати весь коментар
11.06.2022 18:55
+5
Це буде щось ніби, як ОБСЄ - десь там на весіллі погуляють з терористами, а потім скажуть "нє всьо так однозначно, ані вас убівают і насілуют но с любовью, ви самі іх винуділі. Вот єслі б ви прогнулісь і сдалісь..."
показати весь коментар
11.06.2022 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бла бла бла, один МH17 8 років розслідують... розслідувачі... незрозуміло... а што же проізошло, довайті розбіратсо
показати весь коментар
11.06.2022 18:48 Відповісти
Та да. Один ****** і задобрювання вбивць та ман'яків які мають мають вплив. ЕС це, як колись Ліга Націй безтолкова конторка. Правильно Зе сказав, вони покажуть хто є насправді, коли приймуть рішення про Україну
показати весь коментар
11.06.2022 18:51 Відповісти
Ой, який ти розумний! Тільки, чомусь, обісрався. У тексті йдеться про Комісію ООН. До чого тут ЄС? Ти ліву руку з правою ногою, раптом, не плутаєш?
показати весь коментар
11.06.2022 19:34 Відповісти
МН-17 вже розслідували, залишилося скласти вирок. Довго? Швидко лише кошенята родяться, та й то сліпі.
показати весь коментар
11.06.2022 19:30 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2022 18:54 Відповісти
А можно у них поинтересоваться, что они делали больше 100 дней? И почему только сейчас, а не раньше?
показати весь коментар
11.06.2022 18:55 Відповісти
Це буде щось ніби, як ОБСЄ - десь там на весіллі погуляють з терористами, а потім скажуть "нє всьо так однозначно, ані вас убівают і насілуют но с любовью, ви самі іх винуділі. Вот єслі б ви прогнулісь і сдалісь..."
показати весь коментар
11.06.2022 18:59 Відповісти
Мем про сліпих ОБСЄ не дарма виник, вони тупо нічого не бачили поки по них десь не вїбали, і то хватило на півтора дня
показати весь коментар
11.06.2022 19:15 Відповісти
так то не росія, а якась там "російська агресія" чинить злочини?
показати весь коментар
11.06.2022 19:01 Відповісти
будуть задобрювати вбивць як обсє, а потім так само здриснуть
показати весь коментар
11.06.2022 19:16 Відповісти
Там русских нет.
показати весь коментар
11.06.2022 19:29 Відповісти
У Жюля Верна, його персонаж Філіас Фог, спромігся за 80 днів об'їхати навколо світу.
І ця подія відбувалася у 1872 році.
Ці 108 днів їхали з Нью-Йорка до Києва...
Звичайно, це всього навсього книжка, але порівняння явно не на користь ООН.
показати весь коментар
11.06.2022 19:31 Відповісти
Але, чомусь, з ООН ніхто не виходить. Ще й членські внески сплачують.
показати весь коментар
11.06.2022 19:36 Відповісти
Є багато мертвих структур, що регулярно фінансуються з бюджету і не зникають.
Бо мають лоббі.
показати весь коментар
12.06.2022 13:51 Відповісти
в северодонецк
показати весь коментар
11.06.2022 19:46 Відповісти
 
 