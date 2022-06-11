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В ООН назвали "воєнним злочином" смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

піннер,аслі,брагім

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у п’ятницю засудило смертний вирок, винесений трьом іноземцям у так званій "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УВКПЛ.

"УВКПЛ стурбовано тим, що так званий "верховний суд" самопроголошеної "ДНР" засудив трьох військовослужбовців до страти.

За словами Головного командування України, усі чоловіки входили до складу Збройних сил України, і якщо це так, то їх не слід вважати найманцями. Такі судові процеси проти військовополонених є воєнним злочином", - заявила речниця УВКПЛ Равіна Шамдасані.

Водночас речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що організація завжди виступатиме проти смертної кари за будь-яких обставин.

"І ми закликаємо комбатантам, які були затримані, надати міжнародний захист і поводитися з ними відповідно до Женевських конвенцій", – додав він.

Також читайте: Через "смертні вироки", які окупанти винесли трьом іноземним бійцям ЗСУ, почали розслідування, - Венедіктова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
не существует никаких "Приднестровья", "ДНР", "ЛНР", "Крым", "Абхазия".
это оккупированные кацапами территории.
страна-оккупант несет полную ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.
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11.06.2022 08:09
+3
В сраку їх поцілуйте
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11.06.2022 07:27
+3
Чого це управління верховного комісара ООН не наголошує, що цей "вирок" - це саме касапський, ніякий не ордловський? Чому не покладає відповідальності за нього на лаптєстан, зокрема, на *****?
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11.06.2022 08:22
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УВКПЛ стурбовано
путин и пушилин сейчас заплачут
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11.06.2022 07:20 Відповісти
В сраку їх поцілуйте
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11.06.2022 07:27 Відповісти
суд чєго, @лядь?
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11.06.2022 07:56 Відповісти
не существует никаких "Приднестровья", "ДНР", "ЛНР", "Крым", "Абхазия".
это оккупированные кацапами территории.
страна-оккупант несет полную ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.
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11.06.2022 08:09 Відповісти
Чого це управління верховного комісара ООН не наголошує, що цей "вирок" - це саме касапський, ніякий не ордловський? Чому не покладає відповідальності за нього на лаптєстан, зокрема, на *****?
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11.06.2022 08:22 Відповісти
Через якихось 3 місяці ***** буде шукати собі місце куди б втекти від Гааги і не факт що Гітлеру 21 століття вдасться сховатись у Еритреї чи Нікарагуа, ну а що що буде з тими суддями, які виносили цей вирок навіть складно уявити.
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11.06.2022 08:38 Відповісти
Ну і стурбовані, і що далі? Нао і оон думають, що вони ще не у війні. Чи лівим чи правим боком вони вже давно у війні. А путлєр таким чином їх всіх випробовує на сцикливість. Він бачить що вони тільки "стурбовані" і грається із ними в тигра і мишку. А вони тільки трусяться від страху.
ВОни ще не зрозуміли, що до тих пір поки НАТО і ООН не введуть свої війська в Україну і не почнуть насправді воювати і захищати нашу і їхню незалежність - до тих пір кацапстанія буде робити що їм заманеться.
Люди будеть покарані через їхню сцикливість.
Навіть ЦЕЙ вирок на них не впливає.
Чому не послали оонівських і натівських адвокатів на захист цих комбатантів? Чому навіть зараз ніхто із них не рушив пальцем і не поїхав в "лднр" щоби захищати своїх людей?
А кацарстанії абсолютно начхати на всі ті їхні заяви і стурбованість. Вони тільки дивляться на нато і оон і сміються як коні, що їх чути аж до сахаліну.
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11.06.2022 08:43 Відповісти
Чергова клоунада.шо в ордло оііційно існує смертна кара. чи може ордло існує офіційно?ООН стурбувалося і назвала і яке рішення які міри прийняла.
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11.06.2022 09:23 Відповісти
Пусть британская разведка отправит наемников за головами псевдо судей и прокуроров.
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11.06.2022 10:17 Відповісти
ПОЯСНЕННЯ ЄВРО-ВІВЦЯМ.

Я завжди знав, що євро-клоуни, виступають у цирку за бабло газпрому, який військовий злочин, ви що визнали днр як державу? Це звичайний тероризм!
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11.06.2022 14:08 Відповісти
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11.06.2022 22:11 Відповісти
 
 