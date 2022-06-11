В ООН назвали "воєнним злочином" смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у п’ятницю засудило смертний вирок, винесений трьом іноземцям у так званій "ДНР".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УВКПЛ.
"УВКПЛ стурбовано тим, що так званий "верховний суд" самопроголошеної "ДНР" засудив трьох військовослужбовців до страти.
За словами Головного командування України, усі чоловіки входили до складу Збройних сил України, і якщо це так, то їх не слід вважати найманцями. Такі судові процеси проти військовополонених є воєнним злочином", - заявила речниця УВКПЛ Равіна Шамдасані.
Водночас речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що організація завжди виступатиме проти смертної кари за будь-яких обставин.
"І ми закликаємо комбатантам, які були затримані, надати міжнародний захист і поводитися з ними відповідно до Женевських конвенцій", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
путин и пушилин сейчас заплачут
это оккупированные кацапами территории.
страна-оккупант несет полную ответственность за все, что происходит на оккупированных территориях.
ВОни ще не зрозуміли, що до тих пір поки НАТО і ООН не введуть свої війська в Україну і не почнуть насправді воювати і захищати нашу і їхню незалежність - до тих пір кацапстанія буде робити що їм заманеться.
Люди будеть покарані через їхню сцикливість.
Навіть ЦЕЙ вирок на них не впливає.
Чому не послали оонівських і натівських адвокатів на захист цих комбатантів? Чому навіть зараз ніхто із них не рушив пальцем і не поїхав в "лднр" щоби захищати своїх людей?
А кацарстанії абсолютно начхати на всі ті їхні заяви і стурбованість. Вони тільки дивляться на нато і оон і сміються як коні, що їх чути аж до сахаліну.
Я завжди знав, що євро-клоуни, виступають у цирку за бабло газпрому, який військовий злочин, ви що визнали днр як державу? Це звичайний тероризм!