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зерно (995) Литва (2117) Кулеба Дмитрий (2619) Габриэлюс Ландсбергис (92)

Кулеба и его литовский коллега Ландсбергис обсудили разблокирование экспорта продовольствия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в телеграм-канале.

"Провел телефонный разговор с литовским коллегой и другом Габриэлюсом Ландсбергисом. Работаем вместе над решением проблемы разблокирования экспорта украинского продовольствия. Литва полностью понимает и разделяет беспокойство Украины в вопросах безопасности. Нам нужно больше тяжелого оружия для защиты Одессы с моря", - заявил Кулеба по итогам разговора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция ожидает ответа РФ по поводу организации встречи для обсуждения вывоза зерна из Украины, - МИД
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Не вистачає Петріотів і Томагавків.
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11.06.2022 20:25 Ответить
как небо закрыть, так хер вам, а за хлебушком первые в очереди
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11.06.2022 20:28 Ответить
Нездоровые какие-то танцы с бубнами.
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11.06.2022 20:45 Ответить
Маячня з боку ОП. Тільки щоб закрили очі на корупцію та зраду.
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11.06.2022 21:25 Ответить
ЗЕРНО НЕ ДЕРЖАВНЕ ?

Vadim Babich

Я много чего не понимаю, может кто-то может объяснить? Если вдруг европейцы и американцы так беспокоиться о голоде, то почему они не пошлют свои боевые корабли в чёрное море? Они бы прикрывали наши торговые судна. В чем проблема? Лавров же сказал что они не будут препятствовать вывозу зерна))

WJ

во-1-х, такой конвой делает зерно шописец каким дорогим, не многие смогут покупать по такой цене, так что проблему голода третьего мира это не снимает во-2-х, есть правила пропуска военных кораблей в Чёрное море. конвои этими правилами не предусмотрены, а это значит, что нужно договариваться... но нафига договариваться, если зерно получится дорогущее и проблему голода не решить

‼️‼️‼️

ОСЬ ЯК . Те що українці гибнуть - усім насрать . Їм головне шоб зерно було дешево і ще на цьому заробити

09.06.2022 21:54
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11.06.2022 22:09 Ответить
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11.06.2022 22:32 Ответить
 
 