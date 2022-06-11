Кулеба и его литовский коллега Ландсбергис обсудили разблокирование экспорта продовольствия
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в телеграм-канале.
"Провел телефонный разговор с литовским коллегой и другом Габриэлюсом Ландсбергисом. Работаем вместе над решением проблемы разблокирования экспорта украинского продовольствия. Литва полностью понимает и разделяет беспокойство Украины в вопросах безопасности. Нам нужно больше тяжелого оружия для защиты Одессы с моря", - заявил Кулеба по итогам разговора.
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Vadim Babich
Я много чего не понимаю, может кто-то может объяснить? Если вдруг европейцы и американцы так беспокоиться о голоде, то почему они не пошлют свои боевые корабли в чёрное море? Они бы прикрывали наши торговые судна. В чем проблема? Лавров же сказал что они не будут препятствовать вывозу зерна))
WJ
во-1-х, такой конвой делает зерно шописец каким дорогим, не многие смогут покупать по такой цене, так что проблему голода третьего мира это не снимает во-2-х, есть правила пропуска военных кораблей в Чёрное море. конвои этими правилами не предусмотрены, а это значит, что нужно договариваться... но нафига договариваться, если зерно получится дорогущее и проблему голода не решить
‼️‼️‼️
ОСЬ ЯК . Те що українці гибнуть - усім насрать . Їм головне шоб зерно було дешево і ще на цьому заробити
09.06.2022 21:54