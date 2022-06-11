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Бывший топ-менеджер российского "Газпромбанка" Волобуев вступил в легион "Свободы России". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В подразделение Вооруженных сил Украины легион "Свобода России" вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Волобуева.

Он отметил: "Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России".

Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной – присоединяйтесь"
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Топ комментарии
+13
Он с Ахтырки родом вроде бы. Как ее бомбить начали то приехал к родственикам.
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11.06.2022 21:34
+12
Нормально все,рассеянцев до сиз пор от власовцев трусит,можем повторить.
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11.06.2022 21:28
+12
от чесно кажучі, у мене до нього більше поваги, чим до деяких моїх "друзів", які п'ять років слухали шмарія, потім в 19-му проголосували за зєлєнського, а потім радісно за СН. А два місяці тому "евакуювалися з небезпечного Київа" до Франції. Сподіваюся - назавжди.
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11.06.2022 22:39
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от яка плять це придумала ?
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11.06.2022 21:26 Ответить
А чо? Вроді топ.

Цей менеджер не був сильно хитрим інакше розвалив би рф із середини, але він справді після 24 числа вернувся в країну. Нам треба таких організацій чим побільше.

Треба ще "борців із терором" та "карателів апокаліпсису". Перші будуть масово страчувати кого попало за ракетні обстріли та терор що робить рф.

Другі масово вбивати за заяви про застосування яз, тобто ляпнув хтось в росії погрозу світу атомною зброєю і його разом із багатоповерхівкою в якій він живе з своїми дітьми - відправили у пекло в страшних муках, бо атомна зброя не вибирає, а вбиває всіх.

А якщо що то це не ми не українці. Ігіл ж ніхто не асоціює з росією. І ще безліч інших організацій з іншими країнами.
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11.06.2022 23:15 Ответить
Колишній топменеджер російського "Газпромбанку" Волобуєв вступив до легіону "Свободи Росії". Причому, з мечем...
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11.06.2022 21:26 Ответить
хто там вже за той меч сьогодні пам'ятає ))))
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11.06.2022 21:40 Ответить
Как-то похер на их пиар.
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11.06.2022 21:27 Ответить
Нормально все,рассеянцев до сиз пор от власовцев трусит,можем повторить.
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11.06.2022 21:28 Ответить
Всіж прекрасно розуміють що ніякої вільної рабсії не було і не буде... ну хай бавляться хлопаки, головне щоб за нас, а там... але щось більше схоже на пропаганду... ну не вірю я в *свідомих кацапів*
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11.06.2022 21:33 Ответить
Він не кацап, а родом з Охтирки.
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11.06.2022 22:05 Ответить
Он с Ахтырки родом вроде бы. Как ее бомбить начали то приехал к родственикам.
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11.06.2022 21:34 Ответить
Цей легіон має функціонувати на території рабсії. Було б добре аби вся та бавовна в їхніх болотах - це справа саме цього легіону. Але в Україні оцим всім "раптово харошим" та ще й озброєним кацапам довіри нуль
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11.06.2022 21:38 Ответить
Это тоже часть их пиара. Вообще это забавно что русская и белорусская шваль решила что Киев будет их базой против их родных стран. С извинениями к честным ребятам, которые там искренне верят в лучшее будущее их стран, а не просто имеют политические амбиции.
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11.06.2022 21:45 Ответить
ворог нашого ворога наш спільник. Якби була політична воля нашого керівництва, вони б вже почали б другий фронт на території рф.
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11.06.2022 22:16 Ответить
Пустое место не наш союзник. Он просто пиарится на нас.
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11.06.2022 22:47 Ответить
Ти не бажаєш вступити до Легіону або ЗСУ "попиаритись"? Ти або фсбшна х¥йня або тупий по життю.
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11.06.2022 22:50 Ответить
Я написал выше. Я ничего не имею против простых ребят. Но в целом нам не нужны такие союзники. Лучше без них.
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11.06.2022 23:16 Ответить
В них на телеграмі -

Текст Военной присяги:
«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество»

А за кацапською коністуцією - "кримнаш", то як вони будуть її захищати?
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11.06.2022 23:55 Ответить
Функционируют, не сцы
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11.06.2022 21:46 Ответить
цей легіон підпорядковується командуванню ВСУ, їх задачі також ставить командування ВСУ. А от чи будуть вони воювати за звільнення Белгородської, Ростовської, Курської, Воронежської областей залежить від політичного керівництва України.
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11.06.2022 22:13 Ответить
Chjo za bred , eta apramechevo , ruskije dalzhni iti nahuj ...kakoj jeshcho legion za svaboduju imperiju ( rasiju )
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11.06.2022 21:46 Ответить
Волобуев, вот вам меч! (с)
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11.06.2022 21:48 Ответить
А тобі х у й за щоку, вівця ти тупа.
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11.06.2022 22:06 Ответить
кому буде цікаво
https://www.youtube.com/watch?v=-jhYXGzc70E
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11.06.2022 21:55 Ответить
А фрідман у що вступив, щоб отримати громадянство?
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11.06.2022 21:56 Ответить
волобуєв громадянство не отримував.
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11.06.2022 23:19 Ответить
Ще один "хорошый руссский"?
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11.06.2022 22:07 Ответить
от чесно кажучі, у мене до нього більше поваги, чим до деяких моїх "друзів", які п'ять років слухали шмарія, потім в 19-му проголосували за зєлєнського, а потім радісно за СН. А два місяці тому "евакуювалися з небезпечного Київа" до Франції. Сподіваюся - назавжди.
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11.06.2022 22:39 Ответить
ніякий не зароший руцкій, а таварішь штірліц. А наші й раді
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11.06.2022 22:35 Ответить
Але Після перемоги НІЯКОГО "БРАТЕРСТВА" . Режим путлера перемогти допомогли й нах#й за парєбрік - живіть самі й до України НЕ ЛІЗТЕ.
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11.06.2022 22:48 Ответить
Дешевший піар чергового рашиста
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11.06.2022 22:49 Ответить
По квоте ФСБ приняли? Я не верю что в РФ есть топменеджеры не контролируемые спецслужбами.
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11.06.2022 22:57 Ответить
в "свободу росии" можно попасть только по квоте СБУ.
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11.06.2022 23:22 Ответить
А при ЗЄ на чолі з Бакановим це не те ж саме?
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12.06.2022 01:36 Ответить
на щастя, баканов не всюдисущій. Як і зе
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12.06.2022 07:43 Ответить
Нормальный чувак, смотрел с ним интервью. А в легоин ср просто так без сотни проверок бы не взяли. Вот таким россиянам спасибо. Они борются за себя и за нас.
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11.06.2022 22:57 Ответить
А навіщо нам свобода росії?

Нам потрібна смерть росії.
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12.06.2022 01:35 Ответить
Нам потрібно нафта газова галузь рф як компенсація й демілітарізація рф.
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12.06.2022 11:16 Ответить
Як набридли ці москалі.
Боріться в себе за свою =свабодную раісю= !
Якого ви претеся в Україну ?
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12.06.2022 07:10 Ответить
Бо в Україні лінія фронту. Бо в Україні є зброя для боротьби. Не тупіть.
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12.06.2022 11:15 Ответить
 
 