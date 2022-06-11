Бывший топ-менеджер российского "Газпромбанка" Волобуев вступил в легион "Свободы России". ВИДЕО
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В подразделение Вооруженных сил Украины легион "Свобода России" вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Волобуева.
Он отметил: "Супер! Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России".
Ребята из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной, демократической страной – присоединяйтесь"
Топ комментарии
+13 Игорь Билык
показать весь комментарий11.06.2022 21:34
+12 govtva
показать весь комментарий11.06.2022 21:28
+12 Urs
показать весь комментарий11.06.2022 22:39
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Цей менеджер не був сильно хитрим інакше розвалив би рф із середини, але він справді після 24 числа вернувся в країну. Нам треба таких організацій чим побільше.
Треба ще "борців із терором" та "карателів апокаліпсису". Перші будуть масово страчувати кого попало за ракетні обстріли та терор що робить рф.
Другі масово вбивати за заяви про застосування яз, тобто ляпнув хтось в росії погрозу світу атомною зброєю і його разом із багатоповерхівкою в якій він живе з своїми дітьми - відправили у пекло в страшних муках, бо атомна зброя не вибирає, а вбиває всіх.
А якщо що то це не ми не українці. Ігіл ж ніхто не асоціює з росією. І ще безліч інших організацій з іншими країнами.
Текст Военной присяги:
«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество»
А за кацапською коністуцією - "кримнаш", то як вони будуть її захищати?
https://www.youtube.com/watch?v=-jhYXGzc70E
Нам потрібна смерть росії.
Боріться в себе за свою =свабодную раісю= !
Якого ви претеся в Україну ?