Колишній топменеджер російського "Газпромбанку" Волобуєв вступив до легіону "Свободи Росії"
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До підрозділу Збройних сил України легіон "Свобода Росії" вступив колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Волобуєва.
Він зазначив: "Супер! Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії".
Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!"
Топ коментарі
+13 Игорь Билык
показати весь коментар11.06.2022 21:34
+12 govtva
показати весь коментар11.06.2022 21:28
+12 Urs
показати весь коментар11.06.2022 22:39
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Будь ласка, зачекайте...
Цей менеджер не був сильно хитрим інакше розвалив би рф із середини, але він справді після 24 числа вернувся в країну. Нам треба таких організацій чим побільше.
Треба ще "борців із терором" та "карателів апокаліпсису". Перші будуть масово страчувати кого попало за ракетні обстріли та терор що робить рф.
Другі масово вбивати за заяви про застосування яз, тобто ляпнув хтось в росії погрозу світу атомною зброєю і його разом із багатоповерхівкою в якій він живе з своїми дітьми - відправили у пекло в страшних муках, бо атомна зброя не вибирає, а вбиває всіх.
А якщо що то це не ми не українці. Ігіл ж ніхто не асоціює з росією. І ще безліч інших організацій з іншими країнами.
Текст Военной присяги:
«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество»
А за кацапською коністуцією - "кримнаш", то як вони будуть її захищати?
https://www.youtube.com/watch?v=-jhYXGzc70E
Нам потрібна смерть росії.
Боріться в себе за свою =свабодную раісю= !
Якого ви претеся в Україну ?