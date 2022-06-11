Колишній топменеджер російського "Газпромбанку" Волобуєв вступив до легіону "Свободи Росії"

До підрозділу Збройних сил України легіон "Свобода Росії" вступив колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Волобуєва.

Він зазначив: "Супер! Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії".

Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!"