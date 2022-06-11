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Колишній топменеджер російського "Газпромбанку" Волобуєв вступив до легіону "Свободи Росії"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До підрозділу Збройних сил України легіон "Свобода Росії" вступив колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Волобуєва. 

Він зазначив: "Супер! Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії".

Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Он с Ахтырки родом вроде бы. Как ее бомбить начали то приехал к родственикам.
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11.06.2022 21:34
+12
Нормально все,рассеянцев до сиз пор от власовцев трусит,можем повторить.
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11.06.2022 21:28
+12
от чесно кажучі, у мене до нього більше поваги, чим до деяких моїх "друзів", які п'ять років слухали шмарія, потім в 19-му проголосували за зєлєнського, а потім радісно за СН. А два місяці тому "евакуювалися з небезпечного Київа" до Франції. Сподіваюся - назавжди.
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11.06.2022 22:39
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от яка плять це придумала ?
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11.06.2022 21:26 Відповісти
А чо? Вроді топ.

Цей менеджер не був сильно хитрим інакше розвалив би рф із середини, але він справді після 24 числа вернувся в країну. Нам треба таких організацій чим побільше.

Треба ще "борців із терором" та "карателів апокаліпсису". Перші будуть масово страчувати кого попало за ракетні обстріли та терор що робить рф.

Другі масово вбивати за заяви про застосування яз, тобто ляпнув хтось в росії погрозу світу атомною зброєю і його разом із багатоповерхівкою в якій він живе з своїми дітьми - відправили у пекло в страшних муках, бо атомна зброя не вибирає, а вбиває всіх.

А якщо що то це не ми не українці. Ігіл ж ніхто не асоціює з росією. І ще безліч інших організацій з іншими країнами.
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11.06.2022 23:15 Відповісти
Колишній топменеджер російського "Газпромбанку" Волобуєв вступив до легіону "Свободи Росії". Причому, з мечем...
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11.06.2022 21:26 Відповісти
хто там вже за той меч сьогодні пам'ятає ))))
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11.06.2022 21:40 Відповісти
Как-то похер на их пиар.
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11.06.2022 21:27 Відповісти
Нормально все,рассеянцев до сиз пор от власовцев трусит,можем повторить.
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11.06.2022 21:28 Відповісти
Всіж прекрасно розуміють що ніякої вільної рабсії не було і не буде... ну хай бавляться хлопаки, головне щоб за нас, а там... але щось більше схоже на пропаганду... ну не вірю я в *свідомих кацапів*
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11.06.2022 21:33 Відповісти
Він не кацап, а родом з Охтирки.
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11.06.2022 22:05 Відповісти
Он с Ахтырки родом вроде бы. Как ее бомбить начали то приехал к родственикам.
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11.06.2022 21:34 Відповісти
Цей легіон має функціонувати на території рабсії. Було б добре аби вся та бавовна в їхніх болотах - це справа саме цього легіону. Але в Україні оцим всім "раптово харошим" та ще й озброєним кацапам довіри нуль
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11.06.2022 21:38 Відповісти
Это тоже часть их пиара. Вообще это забавно что русская и белорусская шваль решила что Киев будет их базой против их родных стран. С извинениями к честным ребятам, которые там искренне верят в лучшее будущее их стран, а не просто имеют политические амбиции.
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11.06.2022 21:45 Відповісти
ворог нашого ворога наш спільник. Якби була політична воля нашого керівництва, вони б вже почали б другий фронт на території рф.
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11.06.2022 22:16 Відповісти
Пустое место не наш союзник. Он просто пиарится на нас.
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11.06.2022 22:47 Відповісти
Ти не бажаєш вступити до Легіону або ЗСУ "попиаритись"? Ти або фсбшна х¥йня або тупий по життю.
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11.06.2022 22:50 Відповісти
Я написал выше. Я ничего не имею против простых ребят. Но в целом нам не нужны такие союзники. Лучше без них.
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11.06.2022 23:16 Відповісти
В них на телеграмі -

Текст Военной присяги:
«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество»

А за кацапською коністуцією - "кримнаш", то як вони будуть її захищати?
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11.06.2022 23:55 Відповісти
Функционируют, не сцы
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11.06.2022 21:46 Відповісти
цей легіон підпорядковується командуванню ВСУ, їх задачі також ставить командування ВСУ. А от чи будуть вони воювати за звільнення Белгородської, Ростовської, Курської, Воронежської областей залежить від політичного керівництва України.
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11.06.2022 22:13 Відповісти
Chjo za bred , eta apramechevo , ruskije dalzhni iti nahuj ...kakoj jeshcho legion za svaboduju imperiju ( rasiju )
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11.06.2022 21:46 Відповісти
Волобуев, вот вам меч! (с)
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11.06.2022 21:48 Відповісти
А тобі х у й за щоку, вівця ти тупа.
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11.06.2022 22:06 Відповісти
кому буде цікаво
https://www.youtube.com/watch?v=-jhYXGzc70E
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11.06.2022 21:55 Відповісти
А фрідман у що вступив, щоб отримати громадянство?
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11.06.2022 21:56 Відповісти
волобуєв громадянство не отримував.
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11.06.2022 23:19 Відповісти
Ще один "хорошый руссский"?
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11.06.2022 22:07 Відповісти
от чесно кажучі, у мене до нього більше поваги, чим до деяких моїх "друзів", які п'ять років слухали шмарія, потім в 19-му проголосували за зєлєнського, а потім радісно за СН. А два місяці тому "евакуювалися з небезпечного Київа" до Франції. Сподіваюся - назавжди.
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11.06.2022 22:39 Відповісти
ніякий не зароший руцкій, а таварішь штірліц. А наші й раді
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11.06.2022 22:35 Відповісти
Але Після перемоги НІЯКОГО "БРАТЕРСТВА" . Режим путлера перемогти допомогли й нах#й за парєбрік - живіть самі й до України НЕ ЛІЗТЕ.
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11.06.2022 22:48 Відповісти
Дешевший піар чергового рашиста
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11.06.2022 22:49 Відповісти
По квоте ФСБ приняли? Я не верю что в РФ есть топменеджеры не контролируемые спецслужбами.
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11.06.2022 22:57 Відповісти
в "свободу росии" можно попасть только по квоте СБУ.
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11.06.2022 23:22 Відповісти
А при ЗЄ на чолі з Бакановим це не те ж саме?
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12.06.2022 01:36 Відповісти
на щастя, баканов не всюдисущій. Як і зе
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12.06.2022 07:43 Відповісти
Нормальный чувак, смотрел с ним интервью. А в легоин ср просто так без сотни проверок бы не взяли. Вот таким россиянам спасибо. Они борются за себя и за нас.
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11.06.2022 22:57 Відповісти
А навіщо нам свобода росії?

Нам потрібна смерть росії.
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12.06.2022 01:35 Відповісти
Нам потрібно нафта газова галузь рф як компенсація й демілітарізація рф.
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12.06.2022 11:16 Відповісти
Як набридли ці москалі.
Боріться в себе за свою =свабодную раісю= !
Якого ви претеся в Україну ?
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12.06.2022 07:10 Відповісти
Бо в Україні лінія фронту. Бо в Україні є зброя для боротьби. Не тупіть.
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12.06.2022 11:15 Відповісти
 
 