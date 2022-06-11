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Число жертв российского обстрела села на Харьковщине возросло до пяти, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

коробочкине

Число мирных жителей, погибших в результате обстрела российскими войсками села Коробочкино Харьковской области вечером 10 июня, увеличилось до 5 человек.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Попали в частный жилой дом. Погибли 5 гражданских лиц, проживавших в нем. Домовладение полностью разрушено", - написал он.

Напомним, 10 июня, среди прочего, россияне попали в частный дом в селе Коробочкино Харьковской области. Предварительно сообщалось о 4 погибших.

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Нова фіксація смерті,а дій якось не сильно. Останній позитив був 2 тижні назад про 7-8 відбитих км. Боріться і перемагайте. Україна понад усе.
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11.06.2022 21:50 Ответить
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11.06.2022 21:53 Ответить
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11.06.2022 22:03 Ответить
 
 