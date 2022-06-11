Кількість жертв російського обстрілу села на Харківщині зросла до п’яти, - Нацполіція

Кількість мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу російськими військами села Коробочкине Харківської області увечері 10 червня, збільшилася до 5 людей.

Про це повідомив у фейсбуці заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучили до приватного житлового будинку. Загинули 5 цивільних осіб, які проживали в ньому. Домоволодіння повністю зруйноване", - написав він.

Нагадаємо, 10 червня, серед іншого, росіяни влучили у приватний будинок в селі Коробочкине Харківської області. Попередньо повідомлялося про 4 загиблих.

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