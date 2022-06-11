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Кількість жертв російського обстрілу села на Харківщині зросла до п’яти, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

коробочкине

Кількість мирних жителів, які загинули в результаті обстрілу російськими військами села Коробочкине Харківської області увечері 10 червня, збільшилася до 5 людей.

Про це повідомив у фейсбуці заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучили до приватного житлового будинку. Загинули 5 цивільних осіб, які проживали в ньому. Домоволодіння повністю зруйноване", - написав він.

Нагадаємо, 10 червня, серед іншого, росіяни влучили у приватний будинок в селі Коробочкине Харківської області. Попередньо повідомлялося про 4 загиблих.

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Автор: Анна Судак
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Нова фіксація смерті,а дій якось не сильно. Останній позитив був 2 тижні назад про 7-8 відбитих км. Боріться і перемагайте. Україна понад усе.
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11.06.2022 21:50 Відповісти
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11.06.2022 21:53 Відповісти
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11.06.2022 22:03 Відповісти
 
 