Сингапур передаст Украине скорые и спасательное оборудование.
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Правительство Сингапура в ответ на просьбу Украины предоставит пакет гуманитарной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ответ на просьбу Украины правительство Сингапура предоставит пакет гуманитарной помощи, состоящий из девяти машин скорой помощи, двух пожарных машин, а также комплекта противопожарного защитного снаряжения, спасательного оборудования, миноискателей и предметов медицинского назначения", - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел страны.
Указывается, что пакет был составлен Министерством внутренних дел и Министерством обороны Сингапура с учетом растущего гуманитарного кризиса и потребностей Украины.
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