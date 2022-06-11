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Сингапур передаст Украине скорые и спасательное оборудование.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сингапур,україна

Правительство Сингапура в ответ на просьбу Украины предоставит пакет гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ответ на просьбу Украины правительство Сингапура предоставит пакет гуманитарной помощи, состоящий из девяти машин скорой помощи, двух пожарных машин, а также комплекта противопожарного защитного снаряжения, спасательного оборудования, миноискателей и предметов медицинского назначения", - отмечается в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел страны.

Указывается, что пакет был составлен Министерством внутренних дел и Министерством обороны Сингапура с учетом растущего гуманитарного кризиса и потребностей Украины.

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Дякуємо.
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11.06.2022 22:00 Ответить
Хорошо , что сингапур подключился.
в банках Сингапура мильярды грошей оккупантов , также много кацапских фирмработают через Сингапур и их не беспокоят европейские санкции
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11.06.2022 22:00 Ответить
Я не думаю что Сингапур пойдет на какие нибудь серьзные санкции против москалей. Разве что-нибудь показательное сделает.
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11.06.2022 22:44 Ответить
а что скажет купечество?шольц
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11.06.2022 22:36 Ответить
 
 