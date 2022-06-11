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Сингапур передасть Україні швидкі та рятувальне обладнання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сингапур,україна

Уряд Сингапуру у відповідь на прохання України надасть пакет гуманітарної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на прохання України уряд Сингапуру надасть пакет гуманітарної допомоги, що складається з дев'яти машин швидкої допомоги, двох пожежних машин, а також комплекту протипожежного захисного спорядження, рятувального обладнання, міношукачів та предметів медичного призначення", - зазначається у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ країни.

Вказується, що пакет було складено Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони Сингапуру з урахуванням гуманітарної кризи, що зростає, та потреб України.

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Автор: Анна Судак
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11.06.2022 22:00 Відповісти
Хорошо , что сингапур подключился.
в банках Сингапура мильярды грошей оккупантов , также много кацапских фирмработают через Сингапур и их не беспокоят европейские санкции
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11.06.2022 22:00 Відповісти
Я не думаю что Сингапур пойдет на какие нибудь серьзные санкции против москалей. Разве что-нибудь показательное сделает.
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11.06.2022 22:44 Відповісти
а что скажет купечество?шольц
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11.06.2022 22:36 Відповісти
 
 