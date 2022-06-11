Сингапур передасть Україні швидкі та рятувальне обладнання

Уряд Сингапуру у відповідь на прохання України надасть пакет гуманітарної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на прохання України уряд Сингапуру надасть пакет гуманітарної допомоги, що складається з дев'яти машин швидкої допомоги, двох пожежних машин, а також комплекту протипожежного захисного спорядження, рятувального обладнання, міношукачів та предметів медичного призначення", - зазначається у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ країни.

Вказується, що пакет було складено Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони Сингапуру з урахуванням гуманітарної кризи, що зростає, та потреб України.

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