Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ

На границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 12 июня по поводу российского вторжения.

"В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении

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