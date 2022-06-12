Беларусь разворачивает дополнительные средства РЭБ в приграничных районах, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На границе с Украиной Беларусь разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 12 июня по поводу российского вторжения.
"В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении
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Топ комментарии
+11 Frol Fedoroff
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+8 Ksenia VB
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-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
- Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
В нас такі ж люди є, які під час Майдану кричали, що там бєздєльнікі і краще б вони на роботу. Робота і город - то ніщо в порівнянні з вищою метою. На жаль, стаду цього не зрозуміти
Відповідати не треба щоб не надавати ворогу інформацію.
щоб менше кіпіша там робили а тихо сиділи