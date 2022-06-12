В МИД России намекнули, что могут нанести ядерный удар по Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что депутат Европарламента от Польши, экс-глава МИД страны Радослав Сикорский, предложивший вернуть Украине ядерное оружие из-за нарушения Россией Будапештского меморандума, ставит под удар польский народ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Захарова написала в телеграм-канале.

Она сообщила, что депутат Европейского парламента от Польши и бывший министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное вооружение. Он аргументировал это тем, что Россия нарушила взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость.

"Польские политики, контролируемые американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел" – заявила Захарова.

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Кроме того, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что в случае реализации предложения Сикорского о предоставлении ядерного вооружения Украине возможный ядерный конфликт уничтожит Европейский континент и именно поэтому Украину необходимо демилитаризовать.

"С такими депутатами проблемы у европейцев будут гораздо серьезнее, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис). Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. При реализации его предложений этих стран не станет, как и Европы. Ему нужно пройти обследование у психиатра, сдать мандат и посиживать дома под наблюдением. Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны", - написал Володин.