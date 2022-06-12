В МИД России намекнули, что могут нанести ядерный удар по Польше
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что депутат Европарламента от Польши, экс-глава МИД страны Радослав Сикорский, предложивший вернуть Украине ядерное оружие из-за нарушения Россией Будапештского меморандума, ставит под удар польский народ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Захарова написала в телеграм-канале.
Она сообщила, что депутат Европейского парламента от Польши и бывший министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное вооружение. Он аргументировал это тем, что Россия нарушила взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость.
"Польские политики, контролируемые американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел" – заявила Захарова.
Кроме того, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что в случае реализации предложения Сикорского о предоставлении ядерного вооружения Украине возможный ядерный конфликт уничтожит Европейский континент и именно поэтому Украину необходимо демилитаризовать.
"С такими депутатами проблемы у европейцев будут гораздо серьезнее, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис). Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. При реализации его предложений этих стран не станет, как и Европы. Ему нужно пройти обследование у психиатра, сдать мандат и посиживать дома под наблюдением. Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны", - написал Володин.
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ведь не она передаст оружие ядерное, т.к. у нее его нет
а другие страны
например британия
вы уже сбивали польский самолет с президентом качинским
чем еще грозиться будете?
І ще питання до всіх, кто кричить про українську ядерну зброю. Ви - зовсім дебіли? Операцію по захопленню якихось сраних (за великим рахунком нікому особливо не потрібних) вагнерівців злили в унітаз. І ви хочете тим самим Єрмаку, Зєлє і Баканову ядерну зброю? Ви блін добре подумали?
России до уровня защиты Польши - как Машке до статуса леди.
Молча тихо делается или покупается. Мир сообщество ставится перед фактом. Вою будет... Возможны санкции.
Інакше ці тварини реально накачають себе та з криком за дерьмо шмальнуть.
Спасибо тебе, Маша, три рубля и наша.