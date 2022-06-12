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Новости За рубежомВойна в Украине
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МИД РФ (1629) Польша (7461) Сикорский (211) ядерное оружие (1131) Володин (70) Захарова Мария (340)

В МИД России намекнули, что могут нанести ядерный удар по Польше

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что депутат Европарламента от Польши, экс-глава МИД страны Радослав Сикорский, предложивший вернуть Украине ядерное оружие из-за нарушения Россией Будапештского меморандума, ставит под удар польский народ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Захарова написала в телеграм-канале.

Она сообщила, что депутат Европейского парламента от Польши и бывший министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное вооружение. Он аргументировал это тем, что Россия нарушила взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, поэтому Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость.

"Польские политики, контролируемые американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное – они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел" – заявила Захарова.

Читайте: Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире, - Зеленский

Кроме того, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что в случае реализации предложения Сикорского о предоставлении ядерного вооружения Украине возможный ядерный конфликт уничтожит Европейский континент и именно поэтому Украину необходимо демилитаризовать.

"С такими депутатами проблемы у европейцев будут гораздо серьезнее, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис). Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. При реализации его предложений этих стран не станет, как и Европы. Ему нужно пройти обследование у психиатра, сдать мандат и посиживать дома под наблюдением. Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны", - написал Володин.
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Топ комментарии
+63
Вставай огромная страна! Привет с большого бодуна!)))
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12.06.2022 17:23
+60
Знов нажерлась
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12.06.2022 17:25
+45
ПаРаша **********, что по ней нанесут превентивный удар, причем безо всяких карт. Просто для того, что бы нейтрализовать ***нутых тварей с ядерной кнопкой.
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12.06.2022 17:26
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А " томагавком" по ленинградской АЭС не хотите в ответку, прямо по скрепам петропутлера.
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12.06.2022 18:20 Ответить
До ниё с пушки достать можно.
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12.06.2022 19:52 Ответить
Одного не розумію- навіщо тут цитувати цю ***###ську кацапську алкашку?
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12.06.2022 18:22 Ответить
Може їй хтось люстерко подарує.... - ось тільки накуя засцяній кацапші воно?, - від власної іржавої ядерної зброї там тільки такі мутанти і існують.
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12.06.2022 18:27 Ответить
а почему машка алкашка угрожает ударом по польше
ведь не она передаст оружие ядерное, т.к. у нее его нет
а другие страны
например британия

вы уже сбивали польский самолет с президентом качинским
чем еще грозиться будете?
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12.06.2022 18:30 Ответить
У маньки захеровой снова обострился хронический синдром недоперепития.
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12.06.2022 18:30 Ответить
У МЗС Росії натякнули, що можуть відсмоктати прутня.
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12.06.2022 18:32 Ответить
Навіть поляки розуміють, що Україна повинна бути з ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ!!!
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12.06.2022 18:35 Ответить
Сьогодні росія схожа на болотку потвору, страшну, дуже велику, стару і сильно хвору, яка вилізла з болота, сіла біля дороги і скалить зуби на людей, які повз неї проходять, показуючи, що може вкусити. Звичайно сильні люди її не бояться, але обходять, щоб не чути її смороду, а старенькі і малі жаліються батькам і ті вже звернулися у спеціальні служби, щоби цю потвору приспали.
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12.06.2022 18:36 Ответить
Сікорський правий.Ядерна зброя в Україні дійсно загонить кацапів під плінтус. Кацапи розуміють, що єдина країна у світі, яка не злякалася б застосувати ядерну зброю проти кацапії, це Україна.
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12.06.2022 18:37 Ответить
Это от Польши недвусмысленное предупреждение. Применит рашка против УКраины яо, у нас оно вдруг появится в схронах и тогда мы нагадим им по полной.
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12.06.2022 18:40 Ответить
ЕСТЬ ВСЕ ФАКТЫ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО УДАРА ПО РФ !!!
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12.06.2022 18:43 Ответить
Тобто росія сцить
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12.06.2022 18:49 Ответить
Сікорський правий. Ядерна зброя в Україні, назавжди загонить кацапів під плінтус.
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12.06.2022 18:49 Ответить
Нормально. Іде змагання - хто більше хєрні наговорить, кацапи чи Зєля з кварталом.
І ще питання до всіх, кто кричить про українську ядерну зброю. Ви - зовсім дебіли? Операцію по захопленню якихось сраних (за великим рахунком нікому особливо не потрібних) вагнерівців злили в унітаз. І ви хочете тим самим Єрмаку, Зєлє і Баканову ядерну зброю? Ви блін добре подумали?
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12.06.2022 18:52 Ответить
А хто сказал шо зеле дадут ядрену бамбу.
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12.06.2022 19:34 Ответить
Та хто нашому могутньому Зелі дасть ядерну зброю ? 🤣 Максимум, йому ще трішки нададуть якусь суму грошей у його офшори, але й те тільки в тому разі, якщо він належним чином виконає завдання щодо вивезення українського зерна за кордон 😁😉
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13.06.2022 00:12 Ответить
по твоему криворогое чмо решает вывозить зерно или нет?
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13.06.2022 00:32 Ответить
А,довбешкою об бруківку спробуй,корисно
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12.06.2022 19:01 Ответить
ублюдки рашистские!байден сказал что сша знают в каком бункере прячется ********** крыса и в случае чего и на том свете его достанут!
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12.06.2022 19:14 Ответить
С такими депутатами у Европы проблем не останется, патаму шо ат мардовских людоедов астануцца адни порванные жопы.
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12.06.2022 19:32 Ответить
Добре що в нас є зброя...
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12.06.2022 19:33 Ответить
А я вважаю що Захарова є представником ворожої держави.І за її ж логікою повинна бути знищеною.Аюо звільненою з посади і відправленою на примусове лікування .
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12.06.2022 19:51 Ответить
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12.06.2022 20:33 Ответить
Чого її машина не переїде? Чи Ковід смертельний не схопить? Чи ще щось
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12.06.2022 20:42 Ответить
можуть, навіть, не давати нам ЯЗ, просто жахніть кацапів і скажіть, що то Україна
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12.06.2022 20:50 Ответить
поРаше пипец!это очевидно!начались конвульции!!!представьте что они технику 60 достают пытаясь с Украиной бороться!Поверьте пусть запустят хоть одну тип ядрРакету!!!сами себя и ******!!!дыбил думкой богатие!!!
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12.06.2022 20:56 Ответить
Машка, ты опять не закусила.
России до уровня защиты Польши - как Машке до статуса леди.
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12.06.2022 20:57 Ответить
Ота п'яна нікчема навіть не здогадується, що своїм патяканням вона повністю відрізає навіть умовним здоровим силам, можливість вилізти з мокшанського болота! Себе курво не жалієш, про людей подумай! Але то не про кацапів! Нехай згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!
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12.06.2022 21:37 Ответить
они там все *банутые
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12.06.2022 22:05 Ответить
Глаза блестят как после перепоя.
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12.06.2022 22:16 Ответить
хто ще не зрозумів - ця кацапська держава повина бути знищена в любому випадку, це ракова пухлина на планеті Земля! І варіантів немає
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12.06.2022 22:33 Ответить
Если спрашивать разрешение на ЯО у других - Украина никогда его не получит.
Молча тихо делается или покупается. Мир сообщество ставится перед фактом. Вою будет... Возможны санкции.
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12.06.2022 22:48 Ответить
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12.06.2022 22:52 Ответить
За такі погрози треба карати самою жорстокою стратою.

Інакше ці тварини реально накачають себе та з криком за дерьмо шмальнуть.
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12.06.2022 23:15 Ответить
Ці ханурики можуть говорити що завгодно! Але що залишиться від них?
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12.06.2022 23:32 Ответить
Нічого, наш Зеленський їм чорта лисого у відповідь як бабахне 😁 А там ще й драйвовий Люся у жіночій перуці як жахне по орках своїм козацьким драйвом 😉 І все, обгадяться орки 🇺🇦👍
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13.06.2022 00:25 Ответить
Будет прикольно, если Польша обзаведётся атомными подводными лодками. Повод для этого теперь железный.
Спасибо тебе, Маша, три рубля и наша.
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13.06.2022 00:38 Ответить
...губами могут
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13.06.2022 00:52 Ответить
То це не московія буде винна у завданні ядерного удару, а депутат? От така "логіка" московії. Ракова пухлина на тілі землі-має бути видалена.
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13.06.2022 07:48 Ответить
Не мытая путана отрабатывает деньги .**** **** свое кормовое открывать еще,что захотим то и сделаем с рашей.Захотим и отожмем у них земли а может и ******** всю кацапню
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13.06.2022 08:57 Ответить
Война была неизбежна . Зная менталитет россиян и считывая их ,ещё в 92 было ясно, что будет война . А оранжевая революция спустила таймер к отсчёту , запустила механизм . Ядерный удар возможен 80% (Польша )Ядерный удар по Америке со стороны Китая 70%. Интересно одно ,год знали что будет война американцы предупреждали , но кто-то убеждал Зеленского что русские не нападут . Тот кто советовал и убеждал что войны не будет , тот и есть троянский конь..
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13.06.2022 09:14 Ответить
Анализа и статистика .
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13.06.2022 09:15 Ответить
спробувати. Війна закінчиться за півгодини
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13.06.2022 17:54 Ответить
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