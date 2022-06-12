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Новини За кордономВійна в Україні
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МЗС РФ (913) Польща (5136) Сікорський (36) ядерна зброя (921) Володін (77) Захарова (319)

У МЗС Росії натякнули, що можуть завдати ядерного удару по Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

захарова

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що депутат Європарламенту від Польщі, ексглава МЗС країни Радослав Сікорський, який запропонував повернути Україні ядерну зброю через порушення Росією Будапештського меморандуму, ставить під удар польський народ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Захарова написала у телеграм-каналі.

Вона повідомила, що депутат Європейського парламенту від Польщі і колишній міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський запропонував передати Україні ядерне озброєння. Він аргументував це тим, що Росія порушила взяті на себе зобов'язання у рамках Будапештського меморандуму поважати суверенітет та територіальну цілісність України, тому Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки аби захистити свою незалежність.

"Польські політики, які контролюються американським приводним ременем, проявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу", - заявила Захарова.

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Крім того, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін у своєму телеграм-каналі заявив, що у разі реалізації пропозиції Сікорського щодо надання ядерного озброєння Україні можливий ядерний конфлікт знищить Європейський континент і саме тому Україну необхідно демілітаризувати.

"З такими депутатами проблеми у європейців будуть значно серйозніші, ніж ті, з якими вони вже зіштовхнулися сьогодні (біженці, рекордна інфляція, енергетична криза). Сікорський провокує ядерний конфлікт у центрі Європи. Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, як і Європи. Йому необхідно пройти обстеження у психіатра, здати мандат і сидіти вдома під наглядом. Саме через таких, як Сікорський, необхідно звільнити Україну не лише від нацистської ідеології, а й демілітаризувати її, забезпечивши без'ядерний статус країни" - написав Володін.
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Топ коментарі
+63
Вставай огромная страна! Привет с большого бодуна!)))
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12.06.2022 17:23
+60
Знов нажерлась
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12.06.2022 17:25
+45
ПаРаша **********, что по ней нанесут превентивный удар, причем безо всяких карт. Просто для того, что бы нейтрализовать ***нутых тварей с ядерной кнопкой.
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12.06.2022 17:26
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А " томагавком" по ленинградской АЭС не хотите в ответку, прямо по скрепам петропутлера.
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12.06.2022 18:20 Відповісти
До ниё с пушки достать можно.
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12.06.2022 19:52 Відповісти
Одного не розумію- навіщо тут цитувати цю ***###ську кацапську алкашку?
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12.06.2022 18:22 Відповісти
Може їй хтось люстерко подарує.... - ось тільки накуя засцяній кацапші воно?, - від власної іржавої ядерної зброї там тільки такі мутанти і існують.
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12.06.2022 18:27 Відповісти
а почему машка алкашка угрожает ударом по польше
ведь не она передаст оружие ядерное, т.к. у нее его нет
а другие страны
например британия

вы уже сбивали польский самолет с президентом качинским
чем еще грозиться будете?
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12.06.2022 18:30 Відповісти
У маньки захеровой снова обострился хронический синдром недоперепития.
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12.06.2022 18:30 Відповісти
У МЗС Росії натякнули, що можуть відсмоктати прутня.
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12.06.2022 18:32 Відповісти
Навіть поляки розуміють, що Україна повинна бути з ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ!!!
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12.06.2022 18:35 Відповісти
Сьогодні росія схожа на болотку потвору, страшну, дуже велику, стару і сильно хвору, яка вилізла з болота, сіла біля дороги і скалить зуби на людей, які повз неї проходять, показуючи, що може вкусити. Звичайно сильні люди її не бояться, але обходять, щоб не чути її смороду, а старенькі і малі жаліються батькам і ті вже звернулися у спеціальні служби, щоби цю потвору приспали.
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12.06.2022 18:36 Відповісти
Сікорський правий.Ядерна зброя в Україні дійсно загонить кацапів під плінтус. Кацапи розуміють, що єдина країна у світі, яка не злякалася б застосувати ядерну зброю проти кацапії, це Україна.
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12.06.2022 18:37 Відповісти
Это от Польши недвусмысленное предупреждение. Применит рашка против УКраины яо, у нас оно вдруг появится в схронах и тогда мы нагадим им по полной.
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12.06.2022 18:40 Відповісти
ЕСТЬ ВСЕ ФАКТЫ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО УДАРА ПО РФ !!!
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12.06.2022 18:43 Відповісти
Тобто росія сцить
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12.06.2022 18:49 Відповісти
Сікорський правий. Ядерна зброя в Україні, назавжди загонить кацапів під плінтус.
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12.06.2022 18:49 Відповісти
Нормально. Іде змагання - хто більше хєрні наговорить, кацапи чи Зєля з кварталом.
І ще питання до всіх, кто кричить про українську ядерну зброю. Ви - зовсім дебіли? Операцію по захопленню якихось сраних (за великим рахунком нікому особливо не потрібних) вагнерівців злили в унітаз. І ви хочете тим самим Єрмаку, Зєлє і Баканову ядерну зброю? Ви блін добре подумали?
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12.06.2022 18:52 Відповісти
А хто сказал шо зеле дадут ядрену бамбу.
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12.06.2022 19:34 Відповісти
Та хто нашому могутньому Зелі дасть ядерну зброю ? 🤣 Максимум, йому ще трішки нададуть якусь суму грошей у його офшори, але й те тільки в тому разі, якщо він належним чином виконає завдання щодо вивезення українського зерна за кордон 😁😉
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13.06.2022 00:12 Відповісти
по твоему криворогое чмо решает вывозить зерно или нет?
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13.06.2022 00:32 Відповісти
А,довбешкою об бруківку спробуй,корисно
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12.06.2022 19:01 Відповісти
ублюдки рашистские!байден сказал что сша знают в каком бункере прячется ********** крыса и в случае чего и на том свете его достанут!
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12.06.2022 19:14 Відповісти
С такими депутатами у Европы проблем не останется, патаму шо ат мардовских людоедов астануцца адни порванные жопы.
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12.06.2022 19:32 Відповісти
Добре що в нас є зброя...
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12.06.2022 19:33 Відповісти
А я вважаю що Захарова є представником ворожої держави.І за її ж логікою повинна бути знищеною.Аюо звільненою з посади і відправленою на примусове лікування .
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12.06.2022 19:51 Відповісти
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12.06.2022 20:33 Відповісти
Чого її машина не переїде? Чи Ковід смертельний не схопить? Чи ще щось
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12.06.2022 20:42 Відповісти
можуть, навіть, не давати нам ЯЗ, просто жахніть кацапів і скажіть, що то Україна
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12.06.2022 20:50 Відповісти
поРаше пипец!это очевидно!начались конвульции!!!представьте что они технику 60 достают пытаясь с Украиной бороться!Поверьте пусть запустят хоть одну тип ядрРакету!!!сами себя и ******!!!дыбил думкой богатие!!!
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12.06.2022 20:56 Відповісти
Машка, ты опять не закусила.
России до уровня защиты Польши - как Машке до статуса леди.
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12.06.2022 20:57 Відповісти
Ота п'яна нікчема навіть не здогадується, що своїм патяканням вона повністю відрізає навіть умовним здоровим силам, можливість вилізти з мокшанського болота! Себе курво не жалієш, про людей подумай! Але то не про кацапів! Нехай згинуть наші вороженьки, як роса на сонці!
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12.06.2022 21:37 Відповісти
они там все *банутые
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12.06.2022 22:05 Відповісти
Глаза блестят как после перепоя.
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12.06.2022 22:16 Відповісти
хто ще не зрозумів - ця кацапська держава повина бути знищена в любому випадку, це ракова пухлина на планеті Земля! І варіантів немає
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12.06.2022 22:33 Відповісти
Если спрашивать разрешение на ЯО у других - Украина никогда его не получит.
Молча тихо делается или покупается. Мир сообщество ставится перед фактом. Вою будет... Возможны санкции.
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12.06.2022 22:48 Відповісти
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12.06.2022 22:52 Відповісти
За такі погрози треба карати самою жорстокою стратою.

Інакше ці тварини реально накачають себе та з криком за дерьмо шмальнуть.
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12.06.2022 23:15 Відповісти
Ці ханурики можуть говорити що завгодно! Але що залишиться від них?
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12.06.2022 23:32 Відповісти
Нічого, наш Зеленський їм чорта лисого у відповідь як бабахне 😁 А там ще й драйвовий Люся у жіночій перуці як жахне по орках своїм козацьким драйвом 😉 І все, обгадяться орки 🇺🇦👍
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13.06.2022 00:25 Відповісти
Будет прикольно, если Польша обзаведётся атомными подводными лодками. Повод для этого теперь железный.
Спасибо тебе, Маша, три рубля и наша.
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13.06.2022 00:38 Відповісти
...губами могут
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13.06.2022 00:52 Відповісти
То це не московія буде винна у завданні ядерного удару, а депутат? От така "логіка" московії. Ракова пухлина на тілі землі-має бути видалена.
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13.06.2022 07:48 Відповісти
Не мытая путана отрабатывает деньги .**** **** свое кормовое открывать еще,что захотим то и сделаем с рашей.Захотим и отожмем у них земли а может и ******** всю кацапню
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13.06.2022 08:57 Відповісти
Война была неизбежна . Зная менталитет россиян и считывая их ,ещё в 92 было ясно, что будет война . А оранжевая революция спустила таймер к отсчёту , запустила механизм . Ядерный удар возможен 80% (Польша )Ядерный удар по Америке со стороны Китая 70%. Интересно одно ,год знали что будет война американцы предупреждали , но кто-то убеждал Зеленского что русские не нападут . Тот кто советовал и убеждал что войны не будет , тот и есть троянский конь..
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13.06.2022 09:14 Відповісти
Анализа и статистика .
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13.06.2022 09:15 Відповісти
спробувати. Війна закінчиться за півгодини
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13.06.2022 17:54 Відповісти
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