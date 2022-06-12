У МЗС Росії натякнули, що можуть завдати ядерного удару по Польщі

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що депутат Європарламенту від Польщі, ексглава МЗС країни Радослав Сікорський, який запропонував повернути Україні ядерну зброю через порушення Росією Будапештського меморандуму, ставить під удар польський народ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Захарова написала у телеграм-каналі.

Вона повідомила, що депутат Європейського парламенту від Польщі і колишній міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський запропонував передати Україні ядерне озброєння. Він аргументував це тим, що Росія порушила взяті на себе зобов'язання у рамках Будапештського меморандуму поважати суверенітет та територіальну цілісність України, тому Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки аби захистити свою незалежність.

"Польські політики, які контролюються американським приводним ременем, проявляють екстремістську ідеологію, розповсюджують ненависть, розпалюють конфлікти, а тепер ще й загрожують планеті порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але найголовніше – вони ставлять під удар польський народ, який втягують у ядерний переділ світу", - заявила Захарова.

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Крім того, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін у своєму телеграм-каналі заявив, що у разі реалізації пропозиції Сікорського щодо надання ядерного озброєння Україні можливий ядерний конфлікт знищить Європейський континент і саме тому Україну необхідно демілітаризувати.

"З такими депутатами проблеми у європейців будуть значно серйозніші, ніж ті, з якими вони вже зіштовхнулися сьогодні (біженці, рекордна інфляція, енергетична криза). Сікорський провокує ядерний конфлікт у центрі Європи. Він не думає про майбутнє ні України, ні Польщі. У разі реалізації його пропозицій цих країн не стане, як і Європи. Йому необхідно пройти обстеження у психіатра, здати мандат і сидіти вдома під наглядом. Саме через таких, як Сікорський, необхідно звільнити Україну не лише від нацистської ідеології, а й демілітаризувати її, забезпечивши без'ядерний статус країни" - написав Володін.