Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі, - Зеленський
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Державний кордон України і є актуальною лінією протистояння.
Про це зазначив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту, інформує Цензор.НЕТ.
"І варто усім нам згадати Будапештський меморандум, порушення якого Росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі", - зазначив він.
"Чого тепер варті слова про ядерне роззброєння, якщо на Україну, у якої забрали третій за потужністю ядерний арсенал, здійснила напад держава, яка була серед тих, хто підписався під зобов'язанням утриматися від агресії і яка досі залишається ядерною державою?" - додає він.
"Тож, повертаючись до запитання про те, де проходить лінія протистояння між свободою та пригніченням, варто сказати, що вона проходить також між здатністю просто говорити щось і готовністю діяти на підкріплення тих чи інших слів - обіцянок виборцям, слів на переговорах і текстів конвенцій. На українському кордоні, на українському Донбасі, під Харковом, на півдні України ми можемо зараз бачити, що український народ справді готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями на захист незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі важливі для себе слова відповідними діями?" - ставить питання Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
він не для того в президенти йшов.
За останні дні:
Невзоров отримав українське громадянство,
Овсяннікова готова змінити фамілію на українську,
російський мільярдер Фельдман хоче купити наше громадянство,
ватна українська співачка Марув приїхала з росії народжувати в Київ
У воюючій Україні краще, чим в фашистькій росії
вернуть 2019 год, проголосовали бы за него ещё раз - кто его выбрал...???
Украина сможет выдержать приЗЕдента В
сеЗЕленского масштаба второй раз...?
у мене таке враження що наше зелєбобство палко заздрило московитам і бажало отримати свого шибздоватого Вовочку.
Хто озброював армію з 1991 до 2021року?
Дуже ПРАГМАТИЧНО та ЦИНІЧНО поступив Захід з Україною...Поза тим, як вони ПРАГМАТИКИ та ЦИНІКИ( тобто діють виключно у власнихьінтересах).. Вони також ЖАХЛИВІ ФОРМАЛІСТИ...Якщо Захід щось гарантував і не виконав(і вони це прекрасно розуміють), то він буде не проти ЯКЩО УКРАЇНА ПОВЕРНЕ СВІЙ ЯДЕРНИЙ СТАТУС....Все це вигадки російської пропоганда, що Захід буде запроваджувати якісь пекельні санкції проти України(на кшталт Північної Кореї чи Ірану), у разі, якщо Київ розпочне власну ЯДЕРНУ ПРОГРАМУ..