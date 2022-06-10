УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10641 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 244 37
Будапештська угода (115) війна (56084) демократія (98) Європа (854) Зеленський (17371) Росія (47112) ядерна зброя (921)

Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Державний кордон України і є актуальною лінією протистояння.

Про це зазначив президент України Володимир Зеленський сьогодні під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту, інформує Цензор.НЕТ.

"І варто усім нам згадати Будапештський меморандум, порушення якого Росією додає цій картині максимального цинізму. Цим порушенням Росія знівелювала всю боротьбу за ядерне роззброєння у світі", - зазначив він.

"Чого тепер варті слова про ядерне роззброєння, якщо на Україну, у якої забрали третій за потужністю ядерний арсенал, здійснила напад держава, яка була серед тих, хто підписався під зобов'язанням утриматися від агресії і яка досі залишається ядерною державою?" - додає він.

"Тож, повертаючись до запитання про те, де проходить лінія протистояння між свободою та пригніченням, варто сказати, що вона проходить також між здатністю просто говорити щось і готовністю діяти на підкріплення тих чи інших слів - обіцянок виборцям, слів на переговорах і текстів конвенцій. На українському кордоні, на українському Донбасі, під Харковом, на півдні України ми можемо зараз бачити, що український народ справді готовий підкріпити слова про свою незалежність відповідними діями на захист незалежності. Але де той кордон, на якому буде видно, що і Європа готова підкріпити всі важливі для себе слова відповідними діями?" - ставить питання Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО виділило нам 50 тонн дизпалива. Мабуть для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Тебе сейчас надо думать не о разоружении мировом, а о вооружении ЗСУ, которое тобой было просрано.
показати весь коментар
10.06.2022 15:15
+6
100 %
у мене таке враження що наше зелєбобство палко заздрило московитам і бажало отримати свого шибздоватого Вовочку.
показати весь коментар
10.06.2022 15:26
+4
Зате Зеленський вдало провів розброєння української армії .
показати весь коментар
10.06.2022 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яких красивих слів воно навчилось.
показати весь коментар
10.06.2022 15:14 Відповісти
Без суфлера нагородив би несенітниць
показати весь коментар
10.06.2022 16:02 Відповісти
Пишут тексты умные люди. Главное, не давать ему говорить без бумажки.
показати весь коментар
10.06.2022 16:17 Відповісти
Тебе сейчас надо думать не о разоружении мировом, а о вооружении ЗСУ, которое тобой было просрано.
показати весь коментар
10.06.2022 15:15 Відповісти
гігант думки! Глиба! Батько демократії!
показати весь коментар
10.06.2022 15:18 Відповісти
- демагогії...
показати весь коментар
10.06.2022 15:43 Відповісти
одни слова...\красивые...(\ - а сколько бы могло не погибнуть украинцев, готовься ты к войне Вава...?
показати весь коментар
10.06.2022 15:18 Відповісти
і грошей в його кишенях теж би не було
він не для того в президенти йшов.
показати весь коментар
10.06.2022 15:20 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 15:20 Відповісти
Oleg Helgiv@Helg40498291

За останні дні:
Невзоров отримав українське громадянство,
Овсяннікова готова змінити фамілію на українську,
російський мільярдер Фельдман хоче купити наше громадянство,
ватна українська співачка Марув приїхала з росії народжувати в Київ

У воюючій Україні краще, чим в фашистькій росії
показати весь коментар
10.06.2022 15:22 Відповісти
мне просто интересно гипотетически...!!!
вернуть 2019 год, проголосовали бы за него ещё раз - кто его выбрал...???
показати весь коментар
10.06.2022 15:22 Відповісти
Все шутки шутим❓
показати весь коментар
10.06.2022 15:25 Відповісти
какие шутки...?\ты же не хочешь ещё раз выборов 2019...\
Украина сможет выдержать приЗЕдента ВсеЗЕленского масштаба второй раз...?
показати весь коментар
10.06.2022 15:31 Відповісти
після війни його знову виберуть
показати весь коментар
10.06.2022 15:32 Відповісти
Британці не вибрали Черчіля, а він далеко не Черчіль. Дивлячись, хто буде в головних суперниках. Якщо знову зійдеться з Порошенко - переможе однозначно, хоч і не так розгромно. Якщо з бойовим генералом - навпаки. Якщо з колишнім жопоблоківцем - за це навіть думати не хочеться.
показати весь коментар
10.06.2022 15:38 Відповісти
и ермака с хладомией - возможно...(((
показати весь коментар
10.06.2022 15:43 Відповісти
100 %
у мене таке враження що наше зелєбобство палко заздрило московитам і бажало отримати свого шибздоватого Вовочку.
показати весь коментар
10.06.2022 15:26 Відповісти
раби не хочуть стати вільними, вони хочуть покращене рабство, як у сусіда
показати весь коментар
10.06.2022 15:32 Відповісти
100 проц нє, а біля 80-85 точно.
показати весь коментар
10.06.2022 15:32 Відповісти
не 100 , тому що 15 % вже вбито
показати весь коментар
10.06.2022 15:35 Відповісти
Они хотели "простого парня с народа". По ходу, это те же, кто голосовал за Яныка в свое время
показати весь коментар
10.06.2022 16:18 Відповісти
Зате Зеленський вдало провів розброєння української армії .
показати весь коментар
10.06.2022 15:27 Відповісти
Не подскажите в каком году взрывались основные наши склады с боеприпасами которых сейчас катастрофически не хватает на фронте и кто тогда был наказан за уничтожение боеприпасов больше чем на 5 млрд долл?
показати весь коментар
10.06.2022 15:47 Відповісти
За склады, которые взрывались начиная с Ющенко и заканчивая Порошенко, сейчас не принято упоминать.
показати весь коментар
10.06.2022 15:57 Відповісти
О каком разоружении говорит автор, не понятно, склады закончились до Зеленского
показати весь коментар
10.06.2022 15:58 Відповісти
Склады, фсьо пропало, это до, как же так - давайте по іншому не про роззброєння .
Хто озброював армію з 1991 до 2021року?
показати весь коментар
10.06.2022 16:41 Відповісти
а неподскажете кто Вагнеровцев сдал? ну или хотя бы, кто Чонгар разминировал?
показати весь коментар
10.06.2022 17:43 Відповісти
О, оно уже про геополитику речи толкает! Растем!
показати весь коментар
10.06.2022 15:27 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2022 15:34 Відповісти
Тут треба зазначити, що ЗАХІД також видурив цю ЯЗ в України... Зобов'язався щось там ГАРАНТУВАТИ, і зараз "гарантує" це постачанням старих ГАУБИЦЬ та РЗСО часів В'єтнамської війни, замість того, щоб постачати все передове, що у них тільки є.....навіть новітні СТЕЛСИ, а ж до розміщення своєї ЯЗ на території України, як це є у Туреччини та Німеччини....

Дуже ПРАГМАТИЧНО та ЦИНІЧНО поступив Захід з Україною...Поза тим, як вони ПРАГМАТИКИ та ЦИНІКИ( тобто діють виключно у власнихьінтересах).. Вони також ЖАХЛИВІ ФОРМАЛІСТИ...Якщо Захід щось гарантував і не виконав(і вони це прекрасно розуміють), то він буде не проти ЯКЩО УКРАЇНА ПОВЕРНЕ СВІЙ ЯДЕРНИЙ СТАТУС....Все це вигадки російської пропоганда, що Захід буде запроваджувати якісь пекельні санкції проти України(на кшталт Північної Кореї чи Ірану), у разі, якщо Київ розпочне власну ЯДЕРНУ ПРОГРАМУ..
показати весь коментар
10.06.2022 15:52 Відповісти
Так можно повернути цей статус, хоча б формально! Ото шольц одразу нам танчиків відсипить!
показати весь коментар
10.06.2022 16:04 Відповісти
"Ядерное разоружение" такой же детский фейк как и Грета Тумблер, глобальное потепление или борьба за демократию во всем мире. Просто ядерные страны сговорились никому больше не позволить обзавестись ядерными бомбами кроме них.
показати весь коментар
10.06.2022 16:13 Відповісти
А сами в это время разрабатывают все новые и новые ядерные ракеты и бомбы. Какое это к черту "разоружение". Бугага.
показати весь коментар
10.06.2022 16:18 Відповісти
Говорить на тему не распространения ядерного оружия больше не нужно. Все увидели чего стоят гарантии и договоры. Привет иранской ядерной бомбе.
показати весь коментар
10.06.2022 16:23 Відповісти
Ну, що ж, "ядєрная проблєма обозначєна", залишається діждати, як Україна буде її вирішувати - чи ще залишились у неї для цього якісь ресурси?
показати весь коментар
10.06.2022 16:55 Відповісти
Пистапорожний пустёж. Или наоборот... А какая разница???
показати весь коментар
10.06.2022 16:59 Відповісти
Хтось ще є проти атомної зброї?
показати весь коментар
10.06.2022 17:42 Відповісти
 
 