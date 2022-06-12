РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5623 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 854 20
агрессия (1698) Резников (1167)

Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Украина никогда не пойдет на территориальные уступки России. Кремль специально сеет хаос, чтобы заставить страну капитулировать, но такая тактика не работает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова The Economist.

Резников настаивает на том, что Россия слишком много пролила украинской крови, поэтому ни о каких уступках, тем более территориальных, не может быть и речи.

"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало", – говорит он.

По словам министра, украинцы далеки от настроения, чтобы начать уступать российским оккупантам.

"Мы даже близко не подошли к такому настроению", – заверил Резников.

Читайте также: Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни убитых и до 500 раненых, - Резников
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
Ермак всячески убеждал Зелю, что РФ нападать не будет и ссорил с Западом. Отец Ермака - ГРУшник, друг Козака, и спокойно живет сейчас в москве. Пока Ермак будет "руководить"Украиной - Украина будет идти к капитуляции перед РФ.
показать весь комментарий
12.06.2022 18:43
+16
У березні було чітке враження, що хаос сіють Зеля та його офіційна делегація - Агрохімія, Подоляк і О.Чалий (який не В.Чалий!), які літали на берега Прип'яті, а потім в Стамбул, щоб десь посередині, а все інше - переговори по статусу на 15 років (до речі цю делегацію ніхто не розпускав).
Аж ніт, ти диви, це рашка сіє хаос...
Добре, що Резніков мені все роз'яснив!
показать весь комментарий
12.06.2022 18:47
+10
показать весь комментарий
12.06.2022 18:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ермак всячески убеждал Зелю, что РФ нападать не будет и ссорил с Западом. Отец Ермака - ГРУшник, друг Козака, и спокойно живет сейчас в москве. Пока Ермак будет "руководить"Украиной - Украина будет идти к капитуляции перед РФ.
показать весь комментарий
12.06.2022 18:43 Ответить
у всяк випадку ти - з жОПе
показать весь комментарий
12.06.2022 19:01 Ответить
У березні було чітке враження, що хаос сіють Зеля та його офіційна делегація - Агрохімія, Подоляк і О.Чалий (який не В.Чалий!), які літали на берега Прип'яті, а потім в Стамбул, щоб десь посередині, а все інше - переговори по статусу на 15 років (до речі цю делегацію ніхто не розпускав).
Аж ніт, ти диви, це рашка сіє хаос...
Добре, що Резніков мені все роз'яснив!
показать весь комментарий
12.06.2022 18:47 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 18:48 Ответить
Ну ДЕРЬМАК ничего не решает Зеленский это понял продпись ставить ему...и в Раду вносить закопроекты не Дерьмо будет- а ОН.. а если что не так... то звыняйте Вова и вжик нема бошки... **** а по новости полагаю-- это у Мошкании хаос и страх перед недалеким будущим только сказочные идиоты и то вряд ли просто отрабатывают гонорары понимают -что стране Параша пришла @иZда... УВЕРЕН ВСЕ ЖДУТ КОГДА ВОВА ***** СЪЕ@ЕТСЯ С ИХ ГОЛОВ..ну а там начнутся торги выторговывания для себя любимых преференций гонка-- кто первым добежит с компроматом и кто больше всех расскажет интересных данных... пугалки и вера в ядерное оружие нет ни у кого даже у *****..оно само не верит... что сработает.... а вот даже малюсенькая попытка опробывать имитацию будет в реалии стоит Параше ядерной пыли...
показать весь комментарий
12.06.2022 18:54 Ответить
Щоб змусити Україну капіталювати, росія ще може грізно смоктати прутня.
Певно, теж дієвим виявиться...
показать весь комментарий
12.06.2022 18:54 Ответить
Коли Україні страшно то всім пофіг, коли Україні пофіг, то всім страшно. Смерть кацапам!
показать весь комментарий
12.06.2022 18:54 Ответить
Не піде Україна на територіальні втрати, кажеш?
А ти Пооляка, Єрмака, Арахамію - спистав?
Чи, може, ви разом лапшу вішаєте - як ото з готовністю до касапського вторгнення перед 24/02?
показать весь комментарий
12.06.2022 18:57 Ответить
Проснувся? Це не погано.
Пляшечку і дальше в аут.
показать весь комментарий
12.06.2022 19:02 Ответить
Якщо Зеля та Резніков не капітулюють, то ніхто і не капітулює в цій країні.
показать весь комментарий
12.06.2022 19:05 Ответить
Відкритий магазин прокату зброї Америкою,говорить,що міністр лукавить. Європа не дурні і знають,що таке рашка. Дивна заява, коли пакети санкцій приймаються,зброя надходить,біженців зігрівають. Не потрібно бажання офісу Європі приписувати
показать весь комментарий
12.06.2022 19:23 Ответить
Повний "0".
Реакція на вой його заступниці в рожевому камуфляжу більш жвава...
показать весь комментарий
12.06.2022 19:24 Ответить
Капитулировать или сдать врагу юг Украины- это 2 большие разницы, как говорит Боневтик.
показать весь комментарий
12.06.2022 19:25 Ответить
****, як взагалі можна вимовляти таке: " Росія занадто багато пролила українській крові, тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови"?! А якби не дуже багато пролила крові, то можна було б вести мову про територіальні або інші поступки?! Як хочете, але мова наших верховодів просто лякає. А як вам ці мантри від головнокомандуючого, і гаранта Конституції: "Україна знаходиться на своїй землі. Далеко зайти Україні - це означає зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. В нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність будь-якого народу"-??? Вони самі не знають, як закінчити війну, але здається мені, що готові будуть заплатити багато, аби зітхнути полегшено і видати це українському народові як перемогу.
показать весь комментарий
12.06.2022 19:33 Ответить
Резников, я никак не комментирую попытки неких людей во время войны стравить политические силы Украины, это проигрыш для страны, но в этом разрушительном процессе, к сожалению, инициатива принадлежит сам знаешь кому, телеканалы оппозиции вырубить, которая состоит в значительной степени из тех, кто защищает Украину, это что такая демократическая конкуренция за власть на честных выборах?
Но, что за муйню ты несешь, что это за вброс, если "близько не підійшли до такого настрою", то к чему тогда ты это городишь.
Знаешь, чтобы и ты "близько не підійшов до такого настрою", предлагаю вспомнить тебе о военных, погибших за время войны с Мордором за защиту субъектности нашей страны, о гражданских, которые даже не воевали, но были убиты орками вместе с разрушенными домами, о родственниках первых и вторых, и в конце концов, о тех кто защищает Украину и потерял в боях своих лучших друзей, как думаешь, они одобряют твое словоиспускание?
У тебя вторичная, реагирующая реакция на Мордор. Не надо реагировать на мнение кремлевской крысы и его зомби-стада, это не нужно и бессмысленно, крыс, если они пытаются загрызть, надо давить, там где удасться, можно загнать в какой-нибудь угол и там раздушить, но не пытаться давать обезумевшому зверьку объяснения, что ты не боишься его тактики.
Послушай лысый, если у тебя есть какая-то энергия и рычаги влияния, направь ее лучше на укрепление обороноспособности страны, помоги тем, кто знает, что это такое, кто знал что Мордор нападет и готовился к этому, а сам отойди куда-нибудь в тень.
показать весь комментарий
12.06.2022 19:34 Ответить
на передку хлопцям голитися часу брак, знаю й вірю. Тилові ж щурі ********** позапускали собі "трампліни", щоб хоч ЯКОСЬ створити візію причетності до реалій. Худоба.
показать весь комментарий
12.06.2022 19:34 Ответить
на погрози і пропаганду
параша витрачає купу бабла,
це ж гібридна війна,
інфопростір це ******* поле бою
показать весь комментарий
12.06.2022 19:49 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 20:50 Ответить
 
 