Россия сеет хаос, чтобы заставить Украину капитулировать, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина никогда не пойдет на территориальные уступки России. Кремль специально сеет хаос, чтобы заставить страну капитулировать, но такая тактика не работает.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова The Economist.
Резников настаивает на том, что Россия слишком много пролила украинской крови, поэтому ни о каких уступках, тем более территориальных, не может быть и речи.
"Они пытаются создать достаточно хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт о капитуляции. Это не сработало", – говорит он.
По словам министра, украинцы далеки от настроения, чтобы начать уступать российским оккупантам.
"Мы даже близко не подошли к такому настроению", – заверил Резников.
Пожалуйста, подождите...
Аж ніт, ти диви, це рашка сіє хаос...
Добре, що Резніков мені все роз'яснив!
Певно, теж дієвим виявиться...
А ти Пооляка, Єрмака, Арахамію - спистав?
Чи, може, ви разом лапшу вішаєте - як ото з готовністю до касапського вторгнення перед 24/02?
Пляшечку і дальше в аут.
Реакція на вой його заступниці в рожевому камуфляжу більш жвава...
Но, что за муйню ты несешь, что это за вброс, если "близько не підійшли до такого настрою", то к чему тогда ты это городишь.
Знаешь, чтобы и ты "близько не підійшов до такого настрою", предлагаю вспомнить тебе о военных, погибших за время войны с Мордором за защиту субъектности нашей страны, о гражданских, которые даже не воевали, но были убиты орками вместе с разрушенными домами, о родственниках первых и вторых, и в конце концов, о тех кто защищает Украину и потерял в боях своих лучших друзей, как думаешь, они одобряют твое словоиспускание?
У тебя вторичная, реагирующая реакция на Мордор. Не надо реагировать на мнение кремлевской крысы и его зомби-стада, это не нужно и бессмысленно, крыс, если они пытаются загрызть, надо давить, там где удасться, можно загнать в какой-нибудь угол и там раздушить, но не пытаться давать обезумевшому зверьку объяснения, что ты не боишься его тактики.
Послушай лысый, если у тебя есть какая-то энергия и рычаги влияния, направь ее лучше на укрепление обороноспособности страны, помоги тем, кто знает, что это такое, кто знал что Мордор нападет и готовился к этому, а сам отойди куда-нибудь в тень.
параша витрачає купу бабла,
це ж гібридна війна,
інфопростір це ******* поле бою