Росія сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати, - Резніков
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Україна ніколи не піде на територіальні поступки Росії. Кремль спеціально сіє хаос, щоб змусити країну капітулювати, але така тактика не працює.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова The Economist.
Резніков наполягає на тому, що Росія занадто багато пролила українській крові, тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови.
"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію. Це не спрацювало", - говорить він.
За словами міністра, українці далекі від настрою, щоб почати поступатися російським окупантам.
"Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - запевнив Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Аж ніт, ти диви, це рашка сіє хаос...
Добре, що Резніков мені все роз'яснив!
Певно, теж дієвим виявиться...
А ти Пооляка, Єрмака, Арахамію - спистав?
Чи, може, ви разом лапшу вішаєте - як ото з готовністю до касапського вторгнення перед 24/02?
Пляшечку і дальше в аут.
Реакція на вой його заступниці в рожевому камуфляжу більш жвава...
Но, что за муйню ты несешь, что это за вброс, если "близько не підійшли до такого настрою", то к чему тогда ты это городишь.
Знаешь, чтобы и ты "близько не підійшов до такого настрою", предлагаю вспомнить тебе о военных, погибших за время войны с Мордором за защиту субъектности нашей страны, о гражданских, которые даже не воевали, но были убиты орками вместе с разрушенными домами, о родственниках первых и вторых, и в конце концов, о тех кто защищает Украину и потерял в боях своих лучших друзей, как думаешь, они одобряют твое словоиспускание?
У тебя вторичная, реагирующая реакция на Мордор. Не надо реагировать на мнение кремлевской крысы и его зомби-стада, это не нужно и бессмысленно, крыс, если они пытаются загрызть, надо давить, там где удасться, можно загнать в какой-нибудь угол и там раздушить, но не пытаться давать обезумевшому зверьку объяснения, что ты не боишься его тактики.
Послушай лысый, если у тебя есть какая-то энергия и рычаги влияния, направь ее лучше на укрепление обороноспособности страны, помоги тем, кто знает, что это такое, кто знал что Мордор нападет и готовился к этому, а сам отойди куда-нибудь в тень.
параша витрачає купу бабла,
це ж гібридна війна,
інфопростір це ******* поле бою