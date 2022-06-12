УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5261 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 854 20
агресія (1183) Резніков (1385)

Росія сіє хаос, щоб змусити Україну капітулювати, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Україна ніколи не піде на територіальні поступки Росії. Кремль спеціально сіє хаос, щоб змусити країну капітулювати, але така тактика не працює.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова The Economist.

Резніков наполягає на тому, що Росія занадто багато пролила українській крові, тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови.

"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію. Це не спрацювало", - говорить він.

За словами міністра, українці далекі від настрою, щоб почати поступатися російським окупантам.

"Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - запевнив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні вбитими і до 500 пораненими, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Ермак всячески убеждал Зелю, что РФ нападать не будет и ссорил с Западом. Отец Ермака - ГРУшник, друг Козака, и спокойно живет сейчас в москве. Пока Ермак будет "руководить"Украиной - Украина будет идти к капитуляции перед РФ.
показати весь коментар
12.06.2022 18:43
+16
У березні було чітке враження, що хаос сіють Зеля та його офіційна делегація - Агрохімія, Подоляк і О.Чалий (який не В.Чалий!), які літали на берега Прип'яті, а потім в Стамбул, щоб десь посередині, а все інше - переговори по статусу на 15 років (до речі цю делегацію ніхто не розпускав).
Аж ніт, ти диви, це рашка сіє хаос...
Добре, що Резніков мені все роз'яснив!
показати весь коментар
12.06.2022 18:47
+10
показати весь коментар
12.06.2022 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ермак всячески убеждал Зелю, что РФ нападать не будет и ссорил с Западом. Отец Ермака - ГРУшник, друг Козака, и спокойно живет сейчас в москве. Пока Ермак будет "руководить"Украиной - Украина будет идти к капитуляции перед РФ.
показати весь коментар
12.06.2022 18:43 Відповісти
у всяк випадку ти - з жОПе
показати весь коментар
12.06.2022 19:01 Відповісти
У березні було чітке враження, що хаос сіють Зеля та його офіційна делегація - Агрохімія, Подоляк і О.Чалий (який не В.Чалий!), які літали на берега Прип'яті, а потім в Стамбул, щоб десь посередині, а все інше - переговори по статусу на 15 років (до речі цю делегацію ніхто не розпускав).
Аж ніт, ти диви, це рашка сіє хаос...
Добре, що Резніков мені все роз'яснив!
показати весь коментар
12.06.2022 18:47 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2022 18:48 Відповісти
Ну ДЕРЬМАК ничего не решает Зеленский это понял продпись ставить ему...и в Раду вносить закопроекты не Дерьмо будет- а ОН.. а если что не так... то звыняйте Вова и вжик нема бошки... **** а по новости полагаю-- это у Мошкании хаос и страх перед недалеким будущим только сказочные идиоты и то вряд ли просто отрабатывают гонорары понимают -что стране Параша пришла @иZда... УВЕРЕН ВСЕ ЖДУТ КОГДА ВОВА ***** СЪЕ@ЕТСЯ С ИХ ГОЛОВ..ну а там начнутся торги выторговывания для себя любимых преференций гонка-- кто первым добежит с компроматом и кто больше всех расскажет интересных данных... пугалки и вера в ядерное оружие нет ни у кого даже у *****..оно само не верит... что сработает.... а вот даже малюсенькая попытка опробывать имитацию будет в реалии стоит Параше ядерной пыли...
показати весь коментар
12.06.2022 18:54 Відповісти
Щоб змусити Україну капіталювати, росія ще може грізно смоктати прутня.
Певно, теж дієвим виявиться...
показати весь коментар
12.06.2022 18:54 Відповісти
Коли Україні страшно то всім пофіг, коли Україні пофіг, то всім страшно. Смерть кацапам!
показати весь коментар
12.06.2022 18:54 Відповісти
Не піде Україна на територіальні втрати, кажеш?
А ти Пооляка, Єрмака, Арахамію - спистав?
Чи, може, ви разом лапшу вішаєте - як ото з готовністю до касапського вторгнення перед 24/02?
показати весь коментар
12.06.2022 18:57 Відповісти
Проснувся? Це не погано.
Пляшечку і дальше в аут.
показати весь коментар
12.06.2022 19:02 Відповісти
Якщо Зеля та Резніков не капітулюють, то ніхто і не капітулює в цій країні.
показати весь коментар
12.06.2022 19:05 Відповісти
Відкритий магазин прокату зброї Америкою,говорить,що міністр лукавить. Європа не дурні і знають,що таке рашка. Дивна заява, коли пакети санкцій приймаються,зброя надходить,біженців зігрівають. Не потрібно бажання офісу Європі приписувати
показати весь коментар
12.06.2022 19:23 Відповісти
Повний "0".
Реакція на вой його заступниці в рожевому камуфляжу більш жвава...
показати весь коментар
12.06.2022 19:24 Відповісти
Капитулировать или сдать врагу юг Украины- это 2 большие разницы, как говорит Боневтик.
показати весь коментар
12.06.2022 19:25 Відповісти
****, як взагалі можна вимовляти таке: " Росія занадто багато пролила українській крові, тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови"?! А якби не дуже багато пролила крові, то можна було б вести мову про територіальні або інші поступки?! Як хочете, але мова наших верховодів просто лякає. А як вам ці мантри від головнокомандуючого, і гаранта Конституції: "Україна знаходиться на своїй землі. Далеко зайти Україні - це означає зайти на територію Росії. Ми цього не хочемо. Ми цього не прагнемо. Ми цього не робимо. В нас немає таких планів. Ми поважаємо міжнародне право, ми поважаємо суверенітет, територіальну цілісність будь-якого народу"-??? Вони самі не знають, як закінчити війну, але здається мені, що готові будуть заплатити багато, аби зітхнути полегшено і видати це українському народові як перемогу.
показати весь коментар
12.06.2022 19:33 Відповісти
Резников, я никак не комментирую попытки неких людей во время войны стравить политические силы Украины, это проигрыш для страны, но в этом разрушительном процессе, к сожалению, инициатива принадлежит сам знаешь кому, телеканалы оппозиции вырубить, которая состоит в значительной степени из тех, кто защищает Украину, это что такая демократическая конкуренция за власть на честных выборах?
Но, что за муйню ты несешь, что это за вброс, если "близько не підійшли до такого настрою", то к чему тогда ты это городишь.
Знаешь, чтобы и ты "близько не підійшов до такого настрою", предлагаю вспомнить тебе о военных, погибших за время войны с Мордором за защиту субъектности нашей страны, о гражданских, которые даже не воевали, но были убиты орками вместе с разрушенными домами, о родственниках первых и вторых, и в конце концов, о тех кто защищает Украину и потерял в боях своих лучших друзей, как думаешь, они одобряют твое словоиспускание?
У тебя вторичная, реагирующая реакция на Мордор. Не надо реагировать на мнение кремлевской крысы и его зомби-стада, это не нужно и бессмысленно, крыс, если они пытаются загрызть, надо давить, там где удасться, можно загнать в какой-нибудь угол и там раздушить, но не пытаться давать обезумевшому зверьку объяснения, что ты не боишься его тактики.
Послушай лысый, если у тебя есть какая-то энергия и рычаги влияния, направь ее лучше на укрепление обороноспособности страны, помоги тем, кто знает, что это такое, кто знал что Мордор нападет и готовился к этому, а сам отойди куда-нибудь в тень.
показати весь коментар
12.06.2022 19:34 Відповісти
на передку хлопцям голитися часу брак, знаю й вірю. Тилові ж щурі ********** позапускали собі "трампліни", щоб хоч ЯКОСЬ створити візію причетності до реалій. Худоба.
показати весь коментар
12.06.2022 19:34 Відповісти
на погрози і пропаганду
параша витрачає купу бабла,
це ж гібридна війна,
інфопростір це ******* поле бою
показати весь коментар
12.06.2022 19:49 Відповісти
показати весь коментар
12.06.2022 20:50 Відповісти
 
 