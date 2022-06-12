Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей, - Резников

Министр обороны Алексей Резников считает преждевременной утрату интереса со стороны западных политиков и медиа к трудностям украинской армии.

Такое мнение он высказал в интервью для британского журнала The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с той мыслью, что украинцы умирают каждый день. Мы нуждаемся в помощи немедленно, потому что каждый день сомнений измеряется кровью украинцев.

Я понимаю, усталость и истощение – это естественная психологическая реакция организма на стресс. У политиков есть свои заботы, они должны думать о внутренних проблемах. У лидеров стран есть обязанность думать о последствиях.

Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей", - подчеркнул Резников.

Министр добавил, что иногда у него есть свободная минута, чтобы посмотреть первые полосы европейских и американских изданий. Его беспокоит определенная потеря интереса к Украине и ее независимости со стороны западных журналистов и экспертов.

Он добавил, что украинское военно-политическое руководство не согласится ни на один акт капитуляции или уступать свои территории по настойчивым просьбам Запада. По мнению Резникова, страх и панику, в частности, из-за кризиса в области продовольствия, Россия пытается посеять намеренно, чтобы сломать единство западных партнеров Украины и склонить Киев подписать невыгодный договор о перемирии.

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Резников признался, что иногда после телефонных разговоров с министрами Франции и Германии может "выпустить пар" в кругу близких коллег и советников, "не подбирая слова", из-за нежелания партнеров ускорять поставки вооружения для Украины.

Министр обороны уверяет, что Украина готова отбросить российские оккупационные войска с захваченных территорий, как только получит современные реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, но нынешних поставок недостаточно в количественном отношении.

Резников утверждает, что украинская армия готова полностью перейти на типы вооружения и снаряжения по стандартам НАТО в течение одного месяца, поэтому, по его словам, сомнения партнеров о возможности украинских военных неоправданны.