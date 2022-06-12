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Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Алексей Резников считает преждевременной утрату интереса со стороны западных политиков и медиа к трудностям украинской армии.

Такое мнение он высказал в интервью для британского журнала The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с той мыслью, что украинцы умирают каждый день. Мы нуждаемся в помощи немедленно, потому что каждый день сомнений измеряется кровью украинцев.

Я понимаю, усталость и истощение – это естественная психологическая реакция организма на стресс. У политиков есть свои заботы, они должны думать о внутренних проблемах. У лидеров стран есть обязанность думать о последствиях.

Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей", - подчеркнул Резников.

Министр добавил, что иногда у него есть свободная минута, чтобы посмотреть первые полосы европейских и американских изданий. Его беспокоит определенная потеря интереса к Украине и ее независимости со стороны западных журналистов и экспертов.

Он добавил, что украинское военно-политическое руководство не согласится ни на один акт капитуляции или уступать свои территории по настойчивым просьбам Запада. По мнению Резникова, страх и панику, в частности, из-за кризиса в области продовольствия, Россия пытается посеять намеренно, чтобы сломать единство западных партнеров Украины и склонить Киев подписать невыгодный договор о перемирии.

Читайте также: Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни убитых и до 500 раненых, - Резников

Резников признался, что иногда после телефонных разговоров с министрами Франции и Германии может "выпустить пар" в кругу близких коллег и советников, "не подбирая слова", из-за нежелания партнеров ускорять поставки вооружения для Украины.

Министр обороны уверяет, что Украина готова отбросить российские оккупационные войска с захваченных территорий, как только получит современные реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, но нынешних поставок недостаточно в количественном отношении.

Резников утверждает, что украинская армия готова полностью перейти на типы вооружения и снаряжения по стандартам НАТО в течение одного месяца, поэтому, по его словам, сомнения партнеров о возможности украинских военных неоправданны.
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Топ комментарии
+77
почему вы решили что все вам должны???
почему кто-то должен решать ваши проблемы, вами же и созданные???
почему сами не делаете то, что требуете от кого-то????
кто из ылиты отдал свои сбережения, дома, машину на нужды ВСУ ??? кто приютил беженцев???
задолбали...хитрожопостью
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12.06.2022 19:11
+59
Прагматизм набагато кращий за ваші авантюризм, шахрайство та брехню.
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12.06.2022 19:09
+52
Дякуйте що взагалі допомагають, після провалених оборонних програм та ігнорування закликів заходу щодо вторгнення...
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12.06.2022 19:12
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Папрашу! Міліард! А то взяли звичку применшувати плани найвеличнішого
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13.06.2022 16:26 Ответить
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12.06.2022 20:54 Ответить
Возмущаешься, что нет збро1?
так ГОД назад Байден готов был ее дать---только с одним условием: выгнать из власти всех агентов кремля начиная с дерьмака. ваш бубочка подумал недолго и между сброей и коллективным дерьмаком выбрал дерьмака!

И в чем вина Байдена?
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12.06.2022 21:02 Ответить
Taras Chornovil

Вчера в 16:09 ·

Я мав свої дані про це, а позавчора побачив ще й Шарпа. Йдеться про певні ультиматуми укрсучвладі від президента Байдена. Ще задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських кротів. Насправді, цій історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в МІ-6, куди відмовилися пропускати Єрмака. Зустріч заледве відбулася, бо йти без свого поводиря той відмовлявся. Але, схоже, Єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього (а це було очевидно) сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакції на інформацію про кротів у найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту.

З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, а я мав стосунок до цієї сфери, Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення й пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би й відвернути путіна від агресивних намірів. Але була вимога - позбутися рашистських агентів. І ніби Зеленський з двох варіантів обрав Єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки для партизанських дій. До самого дня 24 лютого у Зеленського була ця дилема: підтримка Заходу, чи Єрмак. Він весь час обирав Єрмака. Який і переконував його, що ніякої війни не буде.

Рашисти атакували, Єрмак на той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося - московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії. А США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак. І це стало новою перешкодою для підтримки України. Адже абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без Єрмака й у туалет не сходив би. Тому в США обрали на час війни компромісний варіант: зброя й фінансова підтримка Україні піде. Але московські кроти не мають права втручатися в дві сфери. Шарп відзначає табу на зовнішню політику, а я чув ще також про заборону лізти в справи армії. Під ці зобов'язання й надавалася допомога.

Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони. Коли йому було потрібно пересварити Україну із союзниками, а особливо з НАТО, він спершу задіював персонально Зеленського, а останнім часом нагадав уже й Кулебі, хто його на посаду поставив. Це було занадто явно. З армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у період зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до Залужного й, за деякими даними, вимагав випустити з оточення в Бучі рашистські війська. Залужний, схоже, поступився лише частково. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою, награбованим та без надмірних ушкоджень. Те, що сталося на командному пункті в Лисичанську (Безугла, Буданов, сторонні офіцери), уже поза межею.

У нас зараз дуже складна ситуація саме через фатальний брак потужностей артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. Від того й Зеленський знову починає готувати суспільство до необхідності якихось поступок та переговорів. Бо поступитися Єрмаком він не згоден, навіть, якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти: чим же Єрмак його так міцно тримає?
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12.06.2022 21:05 Ответить
1. чому не розблоковано ракетну програму? чому ми самі не можемо за 3,5 місяці наробити собі ракет?
2. чому клістрони розблокували тільки вчора?
3. чому не можна звільнити Єрмака, татарова, портнова, арахамію і тагдаліє?
4. чому не можна призначити голів САП і НАБУ?
5. чому заблоковані опозиційні канали?
це так все складно, неможливо, непатріотично?
чому зеслуги не дали ніхто ні копійки на армію?????
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12.06.2022 21:38 Ответить
це дешевий піар? чи це життя наших людей??????
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12.06.2022 21:39 Ответить
зедебіл, який в тебе був логін до деактивації?
Тебе ж адмін захерачили, впевнений - саме за дебілізм! Ну, а бо ж за таку брехню, що й пригожин би повчився...
Так ти знову почав тут розводити срач "брехня-на-брехні". Ну, і дідько з тобою: буду тільки задоволений, якщо тебе вчергове нахер пішлють.
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12.06.2022 21:42 Ответить
зебилоид, с какой помойки вас подоляк набирает?
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13.06.2022 01:54 Ответить
о скавчалка песик себе хвалить під іншим ніком,в стійло падло пердоляцьке
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13.06.2022 02:32 Ответить
а у нас в уряді є якісь посадовці з нормальними українськими прізвищами?
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12.06.2022 21:33 Ответить
Порохоботи, зелеботи... Правда усе розставить на місце. Має бути створена незалежна комісія для оцінки діяльності влади під час війни, до війни. І, звичайно, об"єктивні висновки комісії як матеріал для кримінальних справ.
Безуглу в комісію - не пропонувати, будь ласка. Слава Україні!
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12.06.2022 22:13 Ответить
З амеріканців та британців. Я згоден працювати перекладачем безкоштовно
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12.06.2022 22:23 Ответить
ох їбать аж ціла комісія,що знов в"се не так однозначно"? йди нах,просто нах,ще один розбиратель
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13.06.2022 02:33 Ответить
Це Резніков в дудуку Зелі дує, щоб в міністрах держав.
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12.06.2022 22:21 Ответить
Що це він почав слюні пускати?Не вже прийшла команда про капітуляцію?
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12.06.2022 22:47 Ответить
Багато європейських країн зацікавлені в тому, щоб Україна залишалася в руках корупціонерів. А Резніков само собою вішає разом із ними локшину українцям. Вони у змові.
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12.06.2022 23:07 Ответить
якого морального духу ви очікуєте від солдат, які побачили як ви вчинили з "Азовом"?
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12.06.2022 23:11 Ответить
Тю, а шо не так? Европа решает свои проблемы. Вспоминаем старую цитату "проблемы китайцев интересуют только китайцев" и единственная страна, которая нам помогла Америка, поставив старый металлом. У Зе и до войны были не очень отношения с Байденом и вряд ли они улучшились. И поддержка от Америки будет до начала выборов в Конгресс этой осенью, а после этого о нас забудут. Вопрос, почему мы сами не готовились к войне и теперь обвиняем запад? У запада контракты на поставку газа/нефти, а мы как дураки на спотовом рынке покупаем по бешенным ценам (потому что требование МВФ). И прежде, чем думать про голод в Африке, нашим политика не мешало бы задуматься о своих граждан, чтобы им осенью было че кушать.
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12.06.2022 23:22 Ответить
нам також допомагають Великобританія, Польща, країни Балтії.
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13.06.2022 09:33 Ответить
Граждане,мне кажется,что Ермак держит Зе Оманом и договорняком с ФСБ, он просто завербован
А может и наркотиками. Ну их же не так много в ОП, а Армия большая.
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12.06.2022 23:28 Ответить
В плісняви слова не розходяться з ділами. Сказали війни не буде, тому і не готувались. А як хвацько використовують процес ленд лізу. Захід втомився, ми не поступимось принципами, затримують поставки, ППО не дають, хоча могли ще вчора. А що таке, курва ..... мать Захід ? Розкажи прямо, а не по Єлдаковські, що ти вважаєш Заходом. Та для Вас самих була неочікувана стійкість українського народу. А тепер пердаки ваші, Гаспадин Резников, щось таки відчувають. Сховаєте шосту частину тулуба в пісок, це не допоможе, бо по пердакам легше прицілюватись і зручніше бити та і сам удар сильніший.
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12.06.2022 23:52 Ответить
Разберёи это говно по полочкам ...

Резников, в силу своей должности обязан был знать схему и сроки работы бюрократической машины Запада.? 100%
Доложить об этом зеленскому ? 100%

Тогда почему дОтого речь шла о санкциях, которые по протоколу вводят только по факту . а не о поставках вооружения (которые ни к чему не привязаны) ?

Да потому что ни хера эти зелёные не знают и не понимают ...И, главное, не хотят ! ВЕсь мир у этих бездарей виноват, а они - святые, ****...

Сейчас наши герои терпят под обстрелами и считают снаряды.... Которые Запад поставит в июле. Почему только в июле? Да потому что зелёные перепуганные идиоты их попросили у Запада в феврале. Зная о нападении за год !!!! Это просто какой-то дурдом ! Правление зеленского будут изучать психиатры !

За год знать!!! При этом своё производство ракет не возобновить!!! У Запада не начать заказывать с расчётом, чтоб оно в январе уже прибыло !!!

И теперь, кругом проявив свой дилетантизм и беспомощность - они кидаются подушками в Запад , который идёт их спасать. Так в чем не прав этот венгр Ласло в своём диагнозе ? Невротический психоз - он и есть... НО

Это идиотизм - в лучшем случае.
Потому что если они нормальные - то они нормальные предатели родины.

Без всяких договоров...не понятно как это увязав, Запад - без всякой бюрократии - всё начало февраля поставлял оружие для партизанской войны...

А в это время зеля их порекал в паникёрстве... А они поставляли... Почему ? Да потому что это отношение любого врача в любому психически больному: лечить не слушая бреда...

Без этих поставок тАкидА был бы рашпарад в КИеве...
Или так и было задумано , но народ и ВСУ и Запад помешали (за что его теперь и матерят по поводу и без повода) ,

а людей, которые Стугнами с разбитых складов защищали Киев повели под следствие...Под следствие ? За то, что взяли оружие для защиты Киева ? Вот ! То-то и оно.
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12.06.2022 23:57 Ответить
Ну да и в Афгане эти западные "прагматики" оставили Талибану оружия на 80 миллиардов. Просить в декабре никто бы им ничего не дал из тяжелого оружия. Байденишко поспешно убрал все корабли из Черного моря. Генерал Милли заявлял в конгрессе что за 72 часа вся Украина падет к ногам московии. Такие они пушистые и хорошие их просто неправильно просят. Вы бы очнулись после спячки.
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13.06.2022 00:18 Ответить
Почитаєш цих відбитих ідіотів-сектантів - нема слів.
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13.06.2022 03:49 Ответить
Там ще одна причина: західні служби знають точно на кого працює єлдак, а єлдак це тінь найвеличнішого. Тому мабуть з цього факту ростуть ноги у всіх проблем постачання дороговартісної зброї Україні.
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13.06.2022 14:35 Ответить
Я только уточню что бюрократия это не то же самое что коррупция. Бюрократия это прежде все строгая отчетность что все вооружение боеприпасы и зарплата украинским воинам доходит до адресата, и что она не потеряется где нибудь у арабов или на складах с готовыми координатами для российской артиллерии. Что каждый солдат все получит до копейки из кармана американского налогоплатильщика. По поводу прагматичности нет смысла поставлять РСЗО без подготовоенных подразделений, это тупой пиар.
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12.06.2022 23:57 Ответить
Никаким прагматизмом и бюрократией на западе их отношение к Украине не объяснить. Они ленивые, трусливые ничтожества. Куйло это знает и этим пользуется. Точно также они сдадут Китаю Тайвань , а если московский сцарек ломанется в Литву то скажут, ну сувалкский коридор отдать надо шоб лицо у куйла не потерялось.
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13.06.2022 00:11 Ответить
Я б іще додала - цинічні.
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13.06.2022 03:50 Ответить
Після приходу до влади Зеленського,
перше що зробили «нові обличчя» - здали росіянам канали поставки і людей, які добували життєво важливе обладнання для України.
На Росії тоді багатьох посадили по цій справі - як от Дениса Лобова (9 років і шість місяців) і Арарата Хачатряна (10 років і п'ять місяців).
І друге досягнення влади Зеленського і наших прокурорів -
вони зняли клістрони із наших зенітно-ракетних комплексів.
Тому у нас діряве небо, і Харків, Чернігів, Житомир і Маріуполь лишилися без захисту.
А тепер вони з помпою повертають клістрони назад у ЗСУ.
А убитих нам хто тепер поверне?😠
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13.06.2022 01:05 Ответить
Такой злобный комент чувак, ну что-то мне кажется ты лично не пострадал ну ещё можешь успеть реализовать свою злобу на врагах, зайди в военкомат и спроси чем ты можешь помочь. И может перестанешь разжигать ненависть и злится ,тебе просто будет не до того. Ну что-то мне кжется может оказатся что ты банальный кацапчик -зрадофил, ну или полезный ид... т.
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13.06.2022 03:00 Ответить
Он как будто то рассказывает, что делать Западу. Резников похоже русский агент!
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13.06.2022 02:46 Ответить
Стрічка подій:

- Руzzія не може перемогти Украіну військовими методами на фронті
- ФСБ розконсервовує проплачені консерви (політиканів і журнашлюх) на Заході
- безмозглий зелений накип, замість того, щоб проігнорувати, - реагує... черговим нападом на партнерський Захід
- у Кремлі п'ють шампанське «Новий світ».
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13.06.2022 02:55 Ответить
Віра Резнікова путіну , що росія не нападе виявилась набагато сильнішою чим віра президенту США про вторгнення
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13.06.2022 03:56 Ответить
Де ваша думка була, коли знімали клістрони! Про що ви мріяли коли здирали кошти з оборонки, ракетобудування і закачували їх у кишені, асфальт і шашлики! Де були ваші голови , коли ви зо всіх дірок обсміювали-заперечували можливість нападу росії, коли влаштуували агітацю проти мобілізації --блюзнірським опитуванням-з підтекстом про 100%мобілізацію військову повинність окремих професій. Ви--вороги України смієте!"!! Не платили воїнам.... Як? можна так розвалювати армію власної країни
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13.06.2022 04:14 Ответить
мерзота была поставлена акуратно перед нападением ...не просто так
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13.06.2022 05:16 Ответить
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13.06.2022 05:17 Ответить
Оманські кнурі і далі продовжують цинічно вимахуватись перед усім світом і народом України...і зовсім не спокутують свою вину і злодіяння за своє шкідництво,тупість і зраду...сци в очі-Божа роса! Коли ж українці це не видержать.....?
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13.06.2022 06:41 Ответить
Як тільки оманська бригада бэнікаламоя починає вимахуватись,патякати на США,Захід,брехати,вимагати санкцій... а самі в договорняки з "росолігархією" на громадянство (вже було новіков,пінчук,кадиров... і сотня інших),шукання Порошенко (це особиста образа і ініціатива бєні -бо не дав непомітно вивести в офшори 7 млд дол і всі дізналися (а не тільки українці) що бєнязлодій), а відношення до найкращих воїнів з АЗОВА,а кубла зрадників в перших ешолонах "влади" і іншші злочинні діяння,- так і ленд-ліз уповільнюється.... Це оманські кнурі, робите навмисно?Чи за кого ви,ратуєте?Ви ,проти України?
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13.06.2022 08:20 Ответить
А чому тільки уривки? Там досі цікаве інтрев*ю не для внутрішнього споживання.
Ось це " Young guys end up on the front lines, where no one wants them to be, and they die…"
Чи це "Inexperienced, young soldiers from volunteer units are sent to the front lines..."
А коли у нас про це писали, то називали це фейком.
Це про Херсонщину? "This was the excuse that allowed us to secretly move our military units out from their permanent bases."
Чому деяких достойників ніхто не бачив до початку квітня? "The group moved around secret locations in the capital."
І лейбмотив всього цього "дєнги(зброю) давай.
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13.06.2022 08:50 Ответить
Ні , оманські пройдисвіти,причина в вашій безмежній корупції і брехні
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13.06.2022 09:45 Ответить
Розкрадання на будівництві доріг виявилося значно сильнишим, ніж інстинкт самозбереження і захисту країни та її населення.
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13.06.2022 10:14 Ответить
лицеміри та пройдисвіти немає жодного з зеленої команди , що воює на стороні України - одні ковальови . наумови ,балицькі . безумні
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13.06.2022 10:14 Ответить
Залужному слава .Надія не вмирає
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13.06.2022 10:23 Ответить
Сейчас нет сымсла вспоминать косяки власти., идет война. Не обязательно быть военным экспертом чтобы понять, что Запад медленно сливает Украину и не даст ей достаточно тяжелого вооружения которое позволит полностью освободить занятые орками территории, Украина получает вооружение ровно столько скольно нужно чтобы не потерпеть поражение в войне с Россией но не более...... Рано или поздно команде Зе прийдется определятся и принимать нелегкое решение, что важнее: жизни оставшихся в стране миллионов украинцев или оккупированные орками территории.........Об этом неприятно говорить, но все мы в глубине души об этом знаем......
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13.06.2022 10:27 Ответить
Цього озброєння і для ефективної оборони не вистачає. Якби лише не вистачало для наступу. Не зливають. Вони не хочуть ескалації конфлікту і застосування рашистами тактичної яз. Умовному Гансу, чи Джону похрєн в яких кордонах існуватиме Україна. Україну злила зелена влада.
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13.06.2022 14:59 Ответить
Вы уже утвердили главу НАБУ?
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13.06.2022 10:41 Ответить
НАБУ САП
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13.06.2022 11:25 Ответить
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13.06.2022 10:54 Ответить
У Заходу бюрократия и прагматизм, а Резников у нас бессребреник,как и все Слуги, и жертвует на армию?

На его месте я бы постеснялся такое вменять западу, ведь думаю, что западные товарищи знают, что Резников не бедный человек
Сколько он пожертвовал на армию?

Согласно декларации о доходах, поданной в марте этого года (2021), доходы Алексея Резникова в 2020 году составили около 10,4 млн гривен, и это преимущественно заработная плата члена правительства.

Алексей Резников имеет на банковских счетах около 237 тыс. гривен, 138 тыс. долларов и 3,5 тыс. евро, а также наличными 255 тыс. евро.

Еще 1,1 млн долларов указаны как "заимствованные третьим лицам".

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-59161595
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13.06.2022 11:22 Ответить
Османські майже виконані. Але пу їх порушив, підставив зе. Замість цього попер на Київ і північ, Одесу, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро. Про це домовленості не було.
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13.06.2022 15:03 Ответить
Согласно декларации, У АЛЕКСЕЯ РЕЗНИКОВА ЕСТЬ счета в двух банках за рубежом, в Лихтенштейне и США,

А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДВУХ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ.

Новый министр задекларировал всего 12 объектов недвижимости, среди которых, в частности, две квартиры в Киеве площадью 167 и 103 квадратных метра и
семь земельных участков в Киевской области общей площадью 1,31 гектара.

У Резникова три автомобиля, у жены - один. Министр задекларировал также прицеп, баги и квадроцикл, несколько пар часов и два охотничьих карабина.

Женат на телеведущей телеканала ICTV Юлии Зорий.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-59161595
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13.06.2022 11:24 Ответить
Кстати про оффшоры СЛУГ, потому только у них оффшоры "канонические", правильные

Арахамия прокомментировал оффшоры Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас у жены есть

Сейчас на жене один оффшор с Сейшел. Это нормальный процесс".

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ 2021

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/6/7309538/
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13.06.2022 12:27 Ответить
РЕЗНИКОв

Кроме срочной службы он никогда не был связан с армией или силовыми структурами.

Владимир Зеленский лично представил его депутатам. "За" проголосовали 273 депутата, фракция "Слуга народа" и группы "Доверие" и "За будущее".

Значительная часть его карьеры до работы в Кабмине была связана с адвокатской деятельностью.

РЕЗНИКОВ ВМЕСТЕ С СЕРГЕЕМ ВЛАСЕНКО ЗАЩИЩАЛ В СУДЕ ИНТЕРЕСЫ КУПИВШЕГО ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНВЕСТИЦИОННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СОЮЗА",

УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРОГО БЫЛИ ВИКТОР ПИНЧУК И РИНАТ АХМЕТОВ
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13.06.2022 11:26 Ответить
В конце "нулевых" СМИ обвиняли фирму РЕЗНИКОВА Magisters в том, что она практически монополизировали юридическое обслуживание "Нафтогаза" без положенных тендерных процедур.

В 2009 году фирма вела газовое дело "Нафтогаза" против "РосУкрЭнерго", которое было проиграно.
В итоге арбитражный суд в Стокгольме "обязал "Нафтогаз Украины" возвратить 11 млрд куб. м газа компании RosUkrEnergo, а также передать ей 1,1 млрд куб. м газа.

Во время работы секретарем Киевского горсовета СМИ обвиняли Резникова в скандальных решениях и "земельном дерибане".
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13.06.2022 11:35 Ответить
4 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Алексея Резникова вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий..

Резников, цитата:

"Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерство капитуляции или деоккупации?".

На что я ответил: "Про капитуляцию - это точно не ко мне, а ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ и другие силовые структуры.

Мы же будем "Министерством мягкой силы".

https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247
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13.06.2022 11:40 Ответить
В 2020 Резников женился на Юлии Зорий, ведущей программы "Утро в Большом городе" на канале ICTV.

Дочь Резникова от первого брака Анастасия Штейнгауз в настоящее время руководит телеканалом ICTV, где работает ее новая мачеха.

ICTV канал Пинчука
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13.06.2022 11:44 Ответить
Ага, *******. Мужчина с нехилвм приданым
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13.06.2022 13:46 Ответить
Та да, любов с першої влади -
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13.06.2022 15:10 Ответить
И при всем при этом Резников не бюрократ и не прагматик?
И видно твердо уверен, что западные товарищи ничего о нем не знают

Испанский стыд...
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13.06.2022 11:48 Ответить
Міністр оборони Олексій Резніков вважає передчасною втрату інтересу з боку західних політиків та медіа до труднощів української армії. Джерело: https://censor.net/ua/n3347504

МОЖЕ ТОМУ -

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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13.06.2022 13:28 Ответить
главная беда это отсутствие мозга у ЗЕБилов, многие из которых так и не поняли что натворили в 19году....
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13.06.2022 15:34 Ответить
Немає уже ніяких "західних цінностей". На ці т.з. "цінності" усі уже (хто явно, а хто ще скрито) н а с р а л и. Т.з. "демократія", "рівність", "мультикультуралізм", "братерство", "терпимість", "невтручання у внутрішні справи", "незастосування сили у міжнародних стосунках", "повага до суверенітету і територіальної цілості" .... = усе пішло шкереберть котам під хвости.
Світом править новий порядок - котрий установлюють сильні. Україна уписується в інтереси декількох із сильних світових гравців і це надає нам надію...

Коли на фронтах гине Цвіт Української Нації, клоун Рєзніков волає до гнилих і засраних "західних цінностей". Прагматизм, цинізм, гроші,сила і зброя - ось головні цінності на сьогодні.
Додемократизувалися....
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13.06.2022 15:36 Ответить
Сколько тварей кремлевских тут вылазит высеры свои постить если тема идет про министерство обороны которое дрюкает ***** со 2-й армией в мире в зад уже четвертый месяц )))
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13.06.2022 15:41 Ответить
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