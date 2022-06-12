Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності, - Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков вважає передчасною втрату інтересу з боку західних політиків та медіа до труднощів української армії.
Таку думку він висловив у інтерв’ю для британського журналу The Economist, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або ж він чудово розуміє, але втомився й ладен змиритися з думкою, що українці вмирають щодня. Ми потребуємо допомоги швидко, бо кожен день зволікань вимірюється кров’ю українців.
Я розумію, втома і виснаження – це природня психологічна реакція організму на стрес. У політиків є свої турботи, вони мусять думати про внутрішні проблеми. У лідерів країн є обов’язок думати про наслідки.
Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності", - наголосив Резніков.
Міністр додав, що інколи має вільну хвилину, аби проглянути перші шпальти європейських та американських видань. Його непокоїть певна втрата інтересу до України та її незалежності з боку західних журналістів та експертів.
Він додав, що українське військово-політичне керівництво не погодиться на жоден акт капітуляції чи поступатися своїми територіями за наполяганнями Заходу. На думку Резнікова, страх і паніку, зокрема через кризу в галузі продовольства, Росія намагається посіяти навмисно, аби зламати єдність західних партнерів України та схилити Київ підписати невигідний договір про перемир’я.
Резніков зізнався, що інколи після телефонних розмов з міністрами Франції й Німеччини може "випустити пару" в колі близьких колег і радників, "не добираючи слів" через небажання партнерів пришвидшувати постачання озброєння для України.
Міністр оборони запевняє, що Україна готова відкинути російські окупаційні війська із захоплених територій, як тільки отримає сучасні реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, але нинішніх поставок не достатньо в кількісному стосунку.
Резніков твердить, що українська армія готова повністю перейти на типи озброєння та спорядження за стандартами НАТО впродовж одного місяця, тому, за його словами, сумніви партнерів щодо спроможності українських військових невиправдані.
Будь ласка, зачекайте...
так ГОД назад Байден готов был ее дать---только с одним условием: выгнать из власти всех агентов кремля начиная с дерьмака. ваш бубочка подумал недолго и между сброей и коллективным дерьмаком выбрал дерьмака!
И в чем вина Байдена?
Вчера в 16:09 ·
Я мав свої дані про це, а позавчора побачив ще й Шарпа. Йдеться про певні ультиматуми укрсучвладі від президента Байдена. Ще задовго до початку масованого вторгнення Байден наполягав на вичищенні з влади в Україні рашистських кротів. Насправді, цій історії щонайменше півтора роки. Пригадуєте, як під час візиту в Лондон Зеленського запросили в МІ-6, куди відмовилися пропускати Єрмака. Зустріч заледве відбулася, бо йти без свого поводиря той відмовлявся. Але, схоже, Єрмака самого заінтригувало, що можуть про нього (а це було очевидно) сказати в розвідці. У вірності собі Зеленського він навіть не сумнівався. Коли реакції на інформацію про кротів у найближчому оточенні не відбулося, британці злили повідомлення про суть того візиту.
З того, що доводилося чути мені в дипломатичному середовищі, а я мав стосунок до цієї сфери, Байден через своїх посланців понад рік тому почав попереджати Зеленського про невідворотність вторгнення й пропонував дуже серйозну збройну підтримку, обсяг якої міг би й відвернути путіна від агресивних намірів. Але була вимога - позбутися рашистських агентів. І ніби Зеленський з двох варіантів обрав Єрмака та все колаборантське оточення. Тому обсяги збройної підтримки до початку війни відповідали рівню підготовки для партизанських дій. До самого дня 24 лютого у Зеленського була ця дилема: підтримка Заходу, чи Єрмак. Він весь час обирав Єрмака. Який і переконував його, що ніякої війни не буде.
Рашисти атакували, Єрмак на той час був кудись евакуйований, але сталося не так, як гадалося - московити не змогли захопити Київ, який був повністю відкритий для здачі. Залужний зумів уже після нападу зібрати сили для протидії. А США на фоні активних бойових дій вирішили почати реально підтримувати Україну. Такі речі розгортаються дуже повільно. За це ми заплатили вже страшну ціну. Але за півтора тижні, побачивши, що Київ уже не впаде, знову виринув Єрмак. І це стало новою перешкодою для підтримки України. Адже абсурдність ситуації аж зашкалювала. Але Зеленський без Єрмака й у туалет не сходив би. Тому в США обрали на час війни компромісний варіант: зброя й фінансова підтримка Україні піде. Але московські кроти не мають права втручатися в дві сфери. Шарп відзначає табу на зовнішню політику, а я чув ще також про заборону лізти в справи армії. Під ці зобов'язання й надавалася допомога.
Але Єрмак уже встиг порушити обидві заборони. Коли йому було потрібно пересварити Україну із союзниками, а особливо з НАТО, він спершу задіював персонально Зеленського, а останнім часом нагадав уже й Кулебі, хто його на посаду поставив. Це було занадто явно. З армією ще гірше. Перший відомий факт впливу був, коли Єрмак у період зрадницьких переговорів у Стамбулі прибув до Залужного й, за деякими даними, вимагав випустити з оточення в Бучі рашистські війська. Залужний, схоже, поступився лише частково. Більшість були розгромлені, але найвідбірніші орки вийшли з усією технікою, награбованим та без надмірних ушкоджень. Те, що сталося на командному пункті в Лисичанську (Безугла, Буданов, сторонні офіцери), уже поза межею.
У нас зараз дуже складна ситуація саме через фатальний брак потужностей артилерії, а допомога знову починає пригальмовувати. Більше того, американська розвідка публікує дивну доповідь про дуже темні перспективи нашої армії з причини браку озброєнь. І я припускаю, що крім технічних затримок нам досі не запускають ленд-ліз саме через цей суб'єктивний чинник у владній кліці. Від того й Зеленський знову починає готувати суспільство до необхідності якихось поступок та переговорів. Бо поступитися Єрмаком він не згоден, навіть, якщо Україна через це програє війну та буде повністю зруйнована. Я ніяк не можу зрозуміти: чим же Єрмак його так міцно тримає?
2. чому клістрони розблокували тільки вчора?
3. чому не можна звільнити Єрмака, татарова, портнова, арахамію і тагдаліє?
4. чому не можна призначити голів САП і НАБУ?
5. чому заблоковані опозиційні канали?
це так все складно, неможливо, непатріотично?
чому зеслуги не дали ніхто ні копійки на армію?????
Тебе ж адмін захерачили, впевнений - саме за дебілізм! Ну, а бо ж за таку брехню, що й пригожин би повчився...
Так ти знову почав тут розводити срач "брехня-на-брехні". Ну, і дідько з тобою: буду тільки задоволений, якщо тебе вчергове нахер пішлють.
Безуглу в комісію - не пропонувати, будь ласка. Слава Україні!
А может и наркотиками. Ну их же не так много в ОП, а Армия большая.
Резников, в силу своей должности обязан был знать схему и сроки работы бюрократической машины Запада.? 100%
Доложить об этом зеленскому ? 100%
Тогда почему дОтого речь шла о санкциях, которые по протоколу вводят только по факту . а не о поставках вооружения (которые ни к чему не привязаны) ?
Да потому что ни хера эти зелёные не знают и не понимают ...И, главное, не хотят ! ВЕсь мир у этих бездарей виноват, а они - святые, ****...
Сейчас наши герои терпят под обстрелами и считают снаряды.... Которые Запад поставит в июле. Почему только в июле? Да потому что зелёные перепуганные идиоты их попросили у Запада в феврале. Зная о нападении за год !!!! Это просто какой-то дурдом ! Правление зеленского будут изучать психиатры !
За год знать!!! При этом своё производство ракет не возобновить!!! У Запада не начать заказывать с расчётом, чтоб оно в январе уже прибыло !!!
И теперь, кругом проявив свой дилетантизм и беспомощность - они кидаются подушками в Запад , который идёт их спасать. Так в чем не прав этот венгр Ласло в своём диагнозе ? Невротический психоз - он и есть... НО
Это идиотизм - в лучшем случае.
Потому что если они нормальные - то они нормальные предатели родины.
Без всяких договоров...не понятно как это увязав, Запад - без всякой бюрократии - всё начало февраля поставлял оружие для партизанской войны...
А в это время зеля их порекал в паникёрстве... А они поставляли... Почему ? Да потому что это отношение любого врача в любому психически больному: лечить не слушая бреда...
Без этих поставок тАкидА был бы рашпарад в КИеве...
Или так и было задумано , но народ и ВСУ и Запад помешали (за что его теперь и матерят по поводу и без повода) ,
а людей, которые Стугнами с разбитых складов защищали Киев повели под следствие...Под следствие ? За то, что взяли оружие для защиты Киева ? Вот ! То-то и оно.
перше що зробили «нові обличчя» - здали росіянам канали поставки і людей, які добували життєво важливе обладнання для України.
На Росії тоді багатьох посадили по цій справі - як от Дениса Лобова (9 років і шість місяців) і Арарата Хачатряна (10 років і п'ять місяців).
І друге досягнення влади Зеленського і наших прокурорів -
вони зняли клістрони із наших зенітно-ракетних комплексів.
Тому у нас діряве небо, і Харків, Чернігів, Житомир і Маріуполь лишилися без захисту.
А тепер вони з помпою повертають клістрони назад у ЗСУ.
А убитих нам хто тепер поверне?😠
- Руzzія не може перемогти Украіну військовими методами на фронті
- ФСБ розконсервовує проплачені консерви (політиканів і журнашлюх) на Заході
- безмозглий зелений накип, замість того, щоб проігнорувати, - реагує... черговим нападом на партнерський Захід
- у Кремлі п'ють шампанське «Новий світ».
Ось це " Young guys end up on the front lines, where no one wants them to be, and they die…"
Чи це "Inexperienced, young soldiers from volunteer units are sent to the front lines..."
А коли у нас про це писали, то називали це фейком.
Це про Херсонщину? "This was the excuse that allowed us to secretly move our military units out from their permanent bases."
Чому деяких достойників ніхто не бачив до початку квітня? "The group moved around secret locations in the capital."
І лейбмотив всього цього "дєнги(зброю) давай.
НАБУСАП
На его месте я бы постеснялся такое вменять западу, ведь думаю, что западные товарищи знают, что Резников не бедный человек
Сколько он пожертвовал на армию?
Согласно декларации о доходах, поданной в марте этого года (2021), доходы Алексея Резникова в 2020 году составили около 10,4 млн гривен, и это преимущественно заработная плата члена правительства.
Алексей Резников имеет на банковских счетах около 237 тыс. гривен, 138 тыс. долларов и 3,5 тыс. евро, а также наличными 255 тыс. евро.
Еще 1,1 млн долларов указаны как "заимствованные третьим лицам".
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-59161595
А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДВУХ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ.
Новый министр задекларировал всего 12 объектов недвижимости, среди которых, в частности, две квартиры в Киеве площадью 167 и 103 квадратных метра и
семь земельных участков в Киевской области общей площадью 1,31 гектара.
У Резникова три автомобиля, у жены - один. Министр задекларировал также прицеп, баги и квадроцикл, несколько пар часов и два охотничьих карабина.
Женат на телеведущей телеканала ICTV Юлии Зорий.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-59161595
Арахамия прокомментировал оффшоры Зеленского: У меня тоже много было, а сейчас у жены есть
Сейчас на жене один оффшор с Сейшел. Это нормальный процесс".
СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ 2021
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/6/7309538/
Кроме срочной службы он никогда не был связан с армией или силовыми структурами.
Владимир Зеленский лично представил его депутатам. "За" проголосовали 273 депутата, фракция "Слуга народа" и группы "Доверие" и "За будущее".
Значительная часть его карьеры до работы в Кабмине была связана с адвокатской деятельностью.
РЕЗНИКОВ ВМЕСТЕ С СЕРГЕЕМ ВЛАСЕНКО ЗАЩИЩАЛ В СУДЕ ИНТЕРЕСЫ КУПИВШЕГО ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНВЕСТИЦИОННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СОЮЗА",
УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРОГО БЫЛИ ВИКТОР ПИНЧУК И РИНАТ АХМЕТОВ
В 2009 году фирма вела газовое дело "Нафтогаза" против "РосУкрЭнерго", которое было проиграно.
В итоге арбитражный суд в Стокгольме "обязал "Нафтогаз Украины" возвратить 11 млрд куб. м газа компании RosUkrEnergo, а также передать ей 1,1 млрд куб. м газа.
Во время работы секретарем Киевского горсовета СМИ обвиняли Резникова в скандальных решениях и "земельном дерибане".
Резников, цитата:
"Как-то мой коллега спросил, "а мы строим Министерство капитуляции или деоккупации?".
На что я ответил: "Про капитуляцию - это точно не ко мне, а ДЕОККУПАЦИЕЙ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ и другие силовые структуры.
Мы же будем "Министерством мягкой силы".
https://www.dsnews.ua/dosie/aleksey-reznikov-09032021-418247
Дочь Резникова от первого брака Анастасия Штейнгауз в настоящее время руководит телеканалом ICTV, где работает ее новая мачеха.
ICTV канал Пинчука
И видно твердо уверен, что западные товарищи ничего о нем не знают
Испанский стыд...
МОЖЕ ТОМУ -
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Світом править новий порядок - котрий установлюють сильні. Україна уписується в інтереси декількох із сильних світових гравців і це надає нам надію...
Коли на фронтах гине Цвіт Української Нації, клоун Рєзніков волає до гнилих і засраних "західних цінностей". Прагматизм, цинізм, гроші,сила і зброя - ось головні цінності на сьогодні.
Додемократизувалися....