РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12516 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 163 11
дети (6020) Лисичанск (321) смерть (9034) Гайдай_ЛОГА (716)

В Лисичанске вследствие российских обстрелов погиб шестилетний ребенок, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

В Лисичанске вследствие российских обстрелов погиб шестилетний ребенок, а в Северодонецке оккупанты разрушили два моста, третий находится под обстрелами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок... Два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены рашистами. Третий – целый день под обстрелами, он старый и критически аварийный, грузовики по нему передвигаться не могут – большой риск обвала", – написал Гайдай.

По его словам, в случае его разрушения областной центр будет отрезан.

Также Гайдай отметил, что из Северодонецка нет эвакуации и единственный вариант выхода из города – пешком через уцелевший мост.

Читайте также: Оккупанты уничтожили два из трех мостов, ведущих в Северодонецк, - Гайдай

"Мы работаем над возможностью эвакуации из областного центра с (вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории) Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности", - отметил глава ОВА.

Кроме того, Гайдай сообщил, что тяжелые бои идут в Горской громаде.

Смотрите также: В результате обстрела оккупантами в Лисичанске погибла женщина, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Также, по словам главы военной администрации, гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают в другие населенные пункты области.

Гайдай добавил, что на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается эвакуировать кого-то.

"Военные готовы к любому развитию событий... Угрозы окружения наших войск в Луганской области нет", - подчеркнул он.

Смотрите также: В минувшие сутки удалось эвакуировать 30 мирных жителей из Луганщины, среди них - трое детей, - Гайдай. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.06.2022 21:16 Ответить
увозите хотя бы детей,люди
показать весь комментарий
12.06.2022 21:18 Ответить
Залужний написав що ворога зупинили. Гайдаю не вірю
показать весь комментарий
12.06.2022 21:26 Ответить
А я вірю тільки цим хлотцям (взято з https://novynarnia.com/2022/06/12/hronika-oborony-********-den-109-12-06-2022/
показать весь комментарий
12.06.2022 21:49 Ответить
Звичайно, вся провина на рашистах.

Але як можна було не вивезти дитину!???
показать весь комментарий
12.06.2022 21:28 Ответить
Чого там сидіти і заважати військовим?от того я не розумію орки ітак *********** ваше житло так хоч живі лишетесь і діти будуть мати майбутнє,нахіра дітей там тримати.???Саме такі люди і сковують наші сили бо наші не бють по будинках,а орки там сидять(((
показать весь комментарий
12.06.2022 21:34 Ответить
Бубочка- яневтиковичь наверное в глаза ей и родителям заглянет. Или это должны сделать наши хлопцы на 0, народ, который он уничтожает( по договору с пу....м)
показать весь комментарий
12.06.2022 22:26 Ответить
А где блд все эти защитники детей. Которые приходят проверять нет ли пыли в квартире? Кто даст правовую оценку родителям? Из Лисичанска можно было выехать! Минимум месяц!!!!
показать весь комментарий
13.06.2022 09:08 Ответить
50% вины на родителях. Спасти ребенка ,защитить их обязаность.
показать весь комментарий
13.06.2022 09:09 Ответить
eto proto psc...ja neponimaju - mesta vrode neokruzheno...shto meshalo hotja by rebjonka evakuirovatj ot tuda....a chom raditeli dumali ?
показать весь комментарий
13.06.2022 09:55 Ответить
 
 