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У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

У Лисичанську в результаті російських обстрілів загинула шестирічна дитина, а у Сєвєродонецьку окупанти зруйнували два мости, третій знаходиться під обстрілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина... Два мости, що ведуть до Сєверодонецька, зруйновані рашистами. Третій – цілий день під обстрілами, він старий і критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу", - написав Гайдай.

За його словами, у разі його руйнування обласний центр буде відрізано.

Також Гайдай зазначив, що із Сєвєродонецька немає евакуації і єдиним варіантом виходу з міста – пішки через уцілілий міст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищили два з трьох мостів, які ведуть до Сєверодонецька, - Гайдай

"Ми робимо можливість евакуації з обласного центру з (віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територі) Іриною Верещук. Сподіваємося, що організований вихід із міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", - зазначив глава ОВ.

Крім того, Гайдай повідомив, що важкі бої точаться у Гірській громаді.

Також дивіться: Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Також, за словами голови військової адміністрації, гуманітарні вантажі щодня завозяться до Лисичанська, а звідти їх машиною забирають в інші населені пункти області.

Гайдай додав, що на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, із них 40 – це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати.

"Військові готові до будь-якого розвитку подій... загрози оточення наших військ на Луганщині немає", - наголосив він.

Також читайте: Минулої доби вдалося евакуювати 30 мирних жителів з Луганщини, серед них - троє дітей, - Гайдай. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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12.06.2022 21:16 Відповісти
увозите хотя бы детей,люди
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12.06.2022 21:18 Відповісти
Залужний написав що ворога зупинили. Гайдаю не вірю
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12.06.2022 21:26 Відповісти
А я вірю тільки цим хлотцям (взято з https://novynarnia.com/2022/06/12/hronika-oborony-********-den-109-12-06-2022/
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12.06.2022 21:49 Відповісти
Звичайно, вся провина на рашистах.

Але як можна було не вивезти дитину!???
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12.06.2022 21:28 Відповісти
Чого там сидіти і заважати військовим?от того я не розумію орки ітак *********** ваше житло так хоч живі лишетесь і діти будуть мати майбутнє,нахіра дітей там тримати.???Саме такі люди і сковують наші сили бо наші не бють по будинках,а орки там сидять(((
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12.06.2022 21:34 Відповісти
Бубочка- яневтиковичь наверное в глаза ей и родителям заглянет. Или это должны сделать наши хлопцы на 0, народ, который он уничтожает( по договору с пу....м)
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12.06.2022 22:26 Відповісти
А где блд все эти защитники детей. Которые приходят проверять нет ли пыли в квартире? Кто даст правовую оценку родителям? Из Лисичанска можно было выехать! Минимум месяц!!!!
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13.06.2022 09:08 Відповісти
50% вины на родителях. Спасти ребенка ,защитить их обязаность.
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13.06.2022 09:09 Відповісти
eto proto psc...ja neponimaju - mesta vrode neokruzheno...shto meshalo hotja by rebjonka evakuirovatj ot tuda....a chom raditeli dumali ?
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13.06.2022 09:55 Відповісти
 
 