Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость
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Премия Фонда Бориса Немцова за свободу вручается за "исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека". В этом году среди кандидатов в лауреаты были включены представители Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в воскресенье, 12 июня, сообщается на сайте Фонда Бориса Немцова за свободу. Фонд был основан в Германии в 2015 году дочерью убитого российского оппозиционера Жанной Немцовой.
Премия вручается за "исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека", говорится на сайте фонда. Ее ежегодно вручают общественным деятелям, журналистам и деятелям культуры.
В этом году в ситуации войны фонд решил номинировать на премию украинцев. Среди кандидатов на премию были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.
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рассказами о себе любимом. Да, достойный чел., покойный Немцов точно бы проклял их. Это чтобы у украинского народа терпець зовсiм урвався! Невзоров подсуетился?! Или фейк?
Они не поняли, что все эти "демократические " ценности от страха за себя и за предательство. Как можно сравнивать даже близко Немцова, умницу, с этим чудовищем.
Или, то, что нельзя за большие деньги, можно, но за очень большие деньги?!
Ну, тут уже на Нобелевскую премию мира тянет! И кто же это денег не пожалел?
Может Украину сразу на Зеленск переименовать, зачем ждать его смерти?
Извне Зеля воспринимается как СИМВОЛ всей Украины.