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Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

фонд,нємцов

Премия Фонда Бориса Немцова за свободу вручается за "исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека". В этом году среди кандидатов в лауреаты были включены представители Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в воскресенье, 12 июня, сообщается на сайте Фонда Бориса Немцова за свободу. Фонд был основан в Германии в 2015 году дочерью убитого российского оппозиционера Жанной Немцовой.

Премия вручается за "исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека", говорится на сайте фонда. Ее ежегодно вручают общественным деятелям, журналистам и деятелям культуры.

В этом году в ситуации войны фонд решил номинировать на премию украинцев. Среди кандидатов на премию были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и Совета Фонда победителем стал президент Украины.

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Топ комментарии
+105
*******.
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12.06.2022 22:00
+71
У мене таке саме слово вирвалося першим!
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12.06.2022 22:02
+60
Сміливо розкрадав армію 3 роки, запускав агентів ФСБ у владу, сміливо в Омані здав Україну
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12.06.2022 22:07
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А чому не арестович?
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13.06.2022 01:41 Ответить
********* кОмпани представляет...
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13.06.2022 01:51 Ответить
Як же московити ******* царя. Не свого, так чужого. Це не виліковне.
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13.06.2022 02:04 Ответить
у нього навіть титул є - БОНЕВТІК)))
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13.06.2022 02:07 Ответить
Герой,мля.
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13.06.2022 04:42 Ответить
Так смело розкрадать бюджет не каждый сможет. А ещё большей смелости надо, когда предаёшь целую страну и народ, являясь при этом президентом этой страны. Да, малорос заслужил. Пожизненное
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13.06.2022 05:02 Ответить
Серйозно?.. Боневтік?.. Світ явно звихнувся на шоу і не бачить реальності...або не хоче бачити
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13.06.2022 05:35 Ответить
Розгромлені та вцілілі російські симпатики Немцова розрахувались за притулок в Україні.
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13.06.2022 05:41 Ответить
Єдине слово , яке виривається після прочитаного , хтось вище вже написав : "*******"! Ну можна було ще більший ******* - якби абдрєстовічь .
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13.06.2022 07:35 Ответить
Среди кандидатов на премию были Арестович, Кличко, Вакарчук, Зеленский... Что они там курят?
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13.06.2022 08:20 Ответить
Штірліц ніколи не був так близький до провалу
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13.06.2022 08:31 Ответить
Ua-комментаторы, да не переживайте вы так, а то сэрце станэ...
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13.06.2022 09:00 Ответить
Куди долізуть Боневтіки і Абдистовичі, то те перетворюється на посміховисько, світ, де проходять вони становиться перевернутим, як і мізки тих, хто вибрав цю команду.
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13.06.2022 09:03 Ответить
Какая там отвага, трусость и ничтожество, запрятали в бункере, и разрешили заниматься
рассказами о себе любимом. Да, достойный чел., покойный Немцов точно бы проклял их. Это чтобы у украинского народа терпець зовсiм урвався! Невзоров подсуетился?! Или фейк?
Они не поняли, что все эти "демократические " ценности от страха за себя и за предательство. Как можно сравнивать даже близко Немцова, умницу, с этим чудовищем.
Или, то, что нельзя за большие деньги, можно, но за очень большие деньги?!
Ну, тут уже на Нобелевскую премию мира тянет! И кто же это денег не пожалел?
Может Украину сразу на Зеленск переименовать, зачем ждать его смерти?
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13.06.2022 09:21 Ответить
Вы не в состоянии понять, что история с Зеленским ПО РАЗНОМУ смотрится внутри Украины и извне Украины?
Извне Зеля воспринимается как СИМВОЛ всей Украины.
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13.06.2022 09:31 Ответить
???, ?!!!
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13.06.2022 15:33 Ответить
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