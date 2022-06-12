Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість
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Премія Фонду Бориса Нємцова за свободу вручається за "виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини". Цього року серед кандидатів у лауреати включили представників України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у неділю, 12 червня, повідомляється на сайті Фонду Бориса Нємцова за свободу. Фонд було засновано у Німеччині у 2015 році донькою вбитого російського опозиціонера Жанною Нємцовою.
Премія вручається за "виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини", сказано на сайті фонду. Її вручають щороку громадським діячам, журналістам та діячам культури.
Цьогоріч у ситуації війни фонд вирішив номінувати на премію українців. Зокрема, серед кандидатів на премію були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Пеєвська (Тайра), радник глави офісу президента України Олексій Арестович та інші. За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України.
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рассказами о себе любимом. Да, достойный чел., покойный Немцов точно бы проклял их. Это чтобы у украинского народа терпець зовсiм урвався! Невзоров подсуетился?! Или фейк?
Они не поняли, что все эти "демократические " ценности от страха за себя и за предательство. Как можно сравнивать даже близко Немцова, умницу, с этим чудовищем.
Или, то, что нельзя за большие деньги, можно, но за очень большие деньги?!
Ну, тут уже на Нобелевскую премию мира тянет! И кто же это денег не пожалел?
Может Украину сразу на Зеленск переименовать, зачем ждать его смерти?
Извне Зеля воспринимается как СИМВОЛ всей Украины.