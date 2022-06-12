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Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

фонд,нємцов

Премія Фонду Бориса Нємцова за свободу вручається за "виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини". Цього року серед кандидатів у лауреати включили представників України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у неділю, 12 червня, повідомляється на сайті Фонду Бориса Нємцова за свободу. Фонд було засновано у Німеччині у 2015 році донькою вбитого російського опозиціонера Жанною Нємцовою.

Премія вручається за "виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини", сказано на сайті фонду. Її вручають щороку громадським діячам, журналістам та діячам культури.

Цьогоріч у ситуації війни фонд вирішив номінувати на премію українців. Зокрема, серед кандидатів на премію були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Пеєвська (Тайра), радник глави офісу президента України Олексій Арестович та інші. За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України.

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Топ коментарі
+105
*******.
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12.06.2022 22:00
+71
У мене таке саме слово вирвалося першим!
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12.06.2022 22:02
+60
Сміливо розкрадав армію 3 роки, запускав агентів ФСБ у владу, сміливо в Омані здав Україну
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12.06.2022 22:07
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А чому не арестович?
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13.06.2022 01:41 Відповісти
********* кОмпани представляет...
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13.06.2022 01:51 Відповісти
Як же московити ******* царя. Не свого, так чужого. Це не виліковне.
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13.06.2022 02:04 Відповісти
у нього навіть титул є - БОНЕВТІК)))
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13.06.2022 02:07 Відповісти
Герой,мля.
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13.06.2022 04:42 Відповісти
Так смело розкрадать бюджет не каждый сможет. А ещё большей смелости надо, когда предаёшь целую страну и народ, являясь при этом президентом этой страны. Да, малорос заслужил. Пожизненное
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13.06.2022 05:02 Відповісти
Серйозно?.. Боневтік?.. Світ явно звихнувся на шоу і не бачить реальності...або не хоче бачити
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13.06.2022 05:35 Відповісти
Розгромлені та вцілілі російські симпатики Немцова розрахувались за притулок в Україні.
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13.06.2022 05:41 Відповісти
Єдине слово , яке виривається після прочитаного , хтось вище вже написав : "*******"! Ну можна було ще більший ******* - якби абдрєстовічь .
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13.06.2022 07:35 Відповісти
Среди кандидатов на премию были Арестович, Кличко, Вакарчук, Зеленский... Что они там курят?
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13.06.2022 08:20 Відповісти
Штірліц ніколи не був так близький до провалу
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13.06.2022 08:31 Відповісти
Ua-комментаторы, да не переживайте вы так, а то сэрце станэ...
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13.06.2022 09:00 Відповісти
Куди долізуть Боневтіки і Абдистовичі, то те перетворюється на посміховисько, світ, де проходять вони становиться перевернутим, як і мізки тих, хто вибрав цю команду.
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13.06.2022 09:03 Відповісти
Какая там отвага, трусость и ничтожество, запрятали в бункере, и разрешили заниматься
рассказами о себе любимом. Да, достойный чел., покойный Немцов точно бы проклял их. Это чтобы у украинского народа терпець зовсiм урвався! Невзоров подсуетился?! Или фейк?
Они не поняли, что все эти "демократические " ценности от страха за себя и за предательство. Как можно сравнивать даже близко Немцова, умницу, с этим чудовищем.
Или, то, что нельзя за большие деньги, можно, но за очень большие деньги?!
Ну, тут уже на Нобелевскую премию мира тянет! И кто же это денег не пожалел?
Может Украину сразу на Зеленск переименовать, зачем ждать его смерти?
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13.06.2022 09:21 Відповісти
Вы не в состоянии понять, что история с Зеленским ПО РАЗНОМУ смотрится внутри Украины и извне Украины?
Извне Зеля воспринимается как СИМВОЛ всей Украины.
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13.06.2022 09:31 Відповісти
???, ?!!!
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13.06.2022 15:33 Відповісти
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