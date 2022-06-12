Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість

Премія Фонду Бориса Нємцова за свободу вручається за "виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини". Цього року серед кандидатів у лауреати включили представників України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у неділю, 12 червня, повідомляється на сайті Фонду Бориса Нємцова за свободу. Фонд було засновано у Німеччині у 2015 році донькою вбитого російського опозиціонера Жанною Нємцовою.

Премія вручається за "виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини", сказано на сайті фонду. Її вручають щороку громадським діячам, журналістам та діячам культури.

Цьогоріч у ситуації війни фонд вирішив номінувати на премію українців. Зокрема, серед кандидатів на премію були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, засновниця підрозділу бойових медиків-волонтерів Юлія Пеєвська (Тайра), радник глави офісу президента України Олексій Арестович та інші. За результатами рейтингового голосування засновників та Ради Фонду переможцем став президент України.

Читайте також: Українські журналісти стали лауреатами Пулітцерівської премії