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Не имел смысла, - Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. Россия в очередной раз прибегла к террору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, после удара в больнице до сих пор остаются 10 человек.

"Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов это террор, просто террор. Среди пострадавших есть девочка, ей 12 лет, она из Харькова, она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", - отметил Зеленский.

Смотрите также: Последствия ракетного обстрела жилого дома в Чорткове на Тернопольщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+50
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12.06.2022 22:53
+28
Відреагував на ракетний удар... відосіком.
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12.06.2022 22:56
+21
Та у тебе і фінансування армії не має сенсу...
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12.06.2022 22:52
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Та у тебе і фінансування армії не має сенсу...
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12.06.2022 22:52 Ответить
Сенс мають: металошукачі та рентгени на київському вокзалі.
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12.06.2022 23:03 Ответить
А в чому проблема у тебе з президентом?
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10.07.2022 22:43 Ответить
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12.06.2022 22:53 Ответить
Влучно❗
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12.06.2022 23:45 Ответить
Відреагував на ракетний удар... відосіком.
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12.06.2022 22:56 Ответить
очєрєдним ..(
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12.06.2022 23:50 Ответить
"потужним"...
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13.06.2022 01:15 Ответить
А що ви пропонуєте крім балачок?
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10.07.2022 22:44 Ответить
а куди мав???? куди??? підкажи ще куди мав....
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12.06.2022 22:58 Ответить
Журнал Форбс,вже підказав як топити кацапівски корита по всіх водах,свого роду схоже на піратство,але така практика існує,механіка така- заможні українці купують декілька приватних суден,держава озброює їх та надає інфу про те де танкери росіян або інші судна бовтаються і ті дивним чином відправляють на дно російські кораблики,в такому випадку кацапцький флот буде супроводжувати свої торгівельні судна а не займатись блокадою портів або обстрілами наших міст,а ще й економічно перевезення морем для кауапів будуть коштувати захмарних бабок.
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12.06.2022 23:46 Ответить
Чмо зелене. Тьху.
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12.06.2022 23:06 Ответить
не нада так - йому зараз важко.

Літо, а він ще на курортах не побував разів п'ять, ні на пляжах, ні в Карпатах на вертольотах по пиячити - як він звик.

Страждає за народ у бункері - ми маємо це цінувати.

Відосики щовечора для нас
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12.06.2022 23:18 Ответить
так, стомлюється, бідолашний, літом у бункері. йому би зара відпочити трохи на пляжі в Омані...
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13.06.2022 09:13 Ответить
А в чому у вас з ним проблема, або хтоб нет був - поганий
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10.07.2022 22:46 Ответить
Що влаштувався коригувальником ворожих ракетних ударів?
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12.06.2022 23:06 Ответить
https://youtu.be/UqvVd-F_hf0



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12.06.2022 23:11 Ответить
Так одному кварталівцю не мало сенсу йти в президенти, але ж пішов!
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12.06.2022 23:13 Ответить
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12.06.2022 23:25 Ответить
ще мав би бути злий зябчик "ви что, порохоботи?!"
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13.06.2022 01:46 Ответить
нормальное "отреагировал" в данной ситуации должно звучать так: "все виновные в обстреле установлены, и уничтожены." и никак иначе - это война. неужели до него это еще не дошло? хотя, о чем это я... неизвестно в чьих интересах вообще он работает...
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12.06.2022 23:20 Ответить
Мудак, тебе же дали медальку за храбрость, ты думаешь что-то в ответ предпринять или видосики мы будем наблюдать ????
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12.06.2022 23:24 Ответить
заспокойтесь - війна нам просто сниться

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12.06.2022 23:28 Ответить
І в результаті в моєму місті, яке було місяць, в окупації у людей були проблеми із спічками, їжею та водою. Хто жив в квартирах, так запаси закінчилися через тиждень! Були дні коли на вулицю люди не могли вийти набрати води (точніше снігу) бо танк стояв біля під'їзду. Із тих, хто ризикував вийти бо сім'ю потрібно було кормити, то не завжди повертався назад...
Влада промовчала до війни аби не було паніки і залишила (кинула) людей на самоті - а ну зможуть вижити чи ні під окупацією?! Навіть зброї пдрси не дали щоб могли захищатися!
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13.06.2022 02:50 Ответить
Аті хотів бі щоб він втік і тоді тобі кацапи принесли гречку і ті був би щасливій?
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10.07.2022 22:47 Ответить
Весь смысл кремля ето террор Украины и мира. ***** привык что чем больше он убивает желательно мирных людей и детей сразу все к нему бегут и вылизывают жопу. Для того кто еще не понял. Вы все вырастили маньяка сами.
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12.06.2022 23:29 Ответить
К сожалению, Зеленский, несмотря на войну, продолжает жить в российской культурно-исторической парадигме, ставить на одну доску великого гуманиста Льва Толстого и мясника Петра Первого может только российский великодержавный шовинист, который упивается сомнительными достижениями кровавых тиранов, а великую культуру использует в качестве оружия, тем самым унижая и опошляя её.
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12.06.2022 23:33 Ответить
Петр 1 не лучше путина. Тиран, насильник, ненавистник Украины.
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12.06.2022 23:44 Ответить
зі льва толстого гуманіст, як з гівна куля. На росії вони там всі великі гуманісти, інтелігенти, ліберали і демократи. Допоки мова не зайде за Україну.
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13.06.2022 01:49 Ответить
Если любого кацапского гуманиста,интелигента ,либерала и демократа хорошенько протереть,- то сразу прявится - КРЫМ НАШ...
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13.06.2022 11:03 Ответить
Да не *****, нет такого. Ты сам быстрее там
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10.07.2022 22:49 Ответить
Рома Ковалев критикует Вову Зеленского. Ковалев, ты откуда? Откуда твой папа и как вы тут очутились в Украине?
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10.07.2022 22:50 Ответить
Мне одному показалось что это больше похоже на доклад Путину о результатах обстрела для последующей корректировки?
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12.06.2022 23:43 Ответить
та да млять ,,, ***** какая.. ( всего-то два десятка раненных и травмированных....за 1000 км от передовой...
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12.06.2022 23:48 Ответить
Вище вже написав.
Журнал Фобс підказав асиметричну відповідь кацапам,озброювати громадяньські судна та топити всі кацапурськи корита,тобто не війскові -танкери,сухогрузи,т.т.інше,це і по економіці рф удар і війскові кораблі кацапів відволікатиме.
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12.06.2022 23:52 Ответить
Зеленський, ти і сенс не сумісні речі. Ти максимум коментатор в цій війні, не більше
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12.06.2022 23:54 Ответить
Ти сама де? За тебе голосували? Ти хто така, щоби обраному Президенту говнячіти? Віка, матері твоєй ковінька. Їди на вибори, перемогай, а потім - пізди, дурепа
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10.07.2022 22:54 Ответить
зеленський а где Наш ответный УдарЪ.......
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12.06.2022 23:59 Ответить
По предприятием оборонно-промышленного комплекса ....
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13.06.2022 00:08 Ответить
Не мав сексу, - Зеленський відреагував на ракетний удар по Чорткову....
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13.06.2022 00:14 Ответить
Зеленський не хоче повідомити, що Україна здійснила ракетний удар по ДВОХ залізничних мостах через річку прямісінько біля українського кордону, по яким щодня здійснюється постачання тисяч снарядів для рашагармат?
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13.06.2022 00:40 Ответить
Он пьяный? Бо на фотке очень похоже
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13.06.2022 04:52 Ответить
СпинозаВР
@Spinosaurus_21
·
10 год
Що можу сказати? Під час шторму українці вибрали капітаном людину яка не вміє плавати, не те що керувати судном, зате в нього добре виходило розповідати як фігово кораблем керував попередній капітан, і що його стиль плавання нікого не вразив. Маємо те що маємо.
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13.06.2022 08:19 Ответить
 
 