Не имел смысла, - Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. Россия в очередной раз прибегла к террору.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, после удара в больнице до сих пор остаются 10 человек.

"Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов это террор, просто террор. Среди пострадавших есть девочка, ей 12 лет, она из Харькова, она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", - отметил Зеленский.

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