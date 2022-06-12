Не имел смысла, - Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. Россия в очередной раз прибегла к террору.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, после удара в больнице до сих пор остаются 10 человек.
"Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов это террор, просто террор. Среди пострадавших есть девочка, ей 12 лет, она из Харькова, она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", - отметил Зеленский.
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Літо, а він ще на курортах не побував разів п'ять, ні на пляжах, ні в Карпатах на вертольотах по пиячити - як він звик.
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Журнал Фобс підказав асиметричну відповідь кацапам,озброювати громадяньські судна та топити всі кацапурськи корита,тобто не війскові -танкери,сухогрузи,т.т.інше,це і по економіці рф удар і війскові кораблі кацапів відволікатиме.
@Spinosaurus_21
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10 год
Що можу сказати? Під час шторму українці вибрали капітаном людину яка не вміє плавати, не те що керувати судном, зате в нього добре виходило розповідати як фігово кораблем керував попередній капітан, і що його стиль плавання нікого не вразив. Маємо те що маємо.