Не мав сенсу, - Зеленський відреагував на ракетний удар по Чорткову
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чорткову Тернопільської області. Росія в черговий раз вдалася до терору.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, після удару в лікарні досі залишаються 10 осіб.
"Не було жодного тактичного або стратегічного сенсу в цьому ударі. Як і в абсолютній більшості інших російських ударів це терор, просто терор. Серед постраждалих є дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова, вона поїхала в Тернопільську область, щоб врятуватися від російської армії. Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро I, не Лев Толстой, а діти, поранені і вбиті російськими ударами", - зазначив Зеленський.
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Літо, а він ще на курортах не побував разів п'ять, ні на пляжах, ні в Карпатах на вертольотах по пиячити - як він звик.
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Влада промовчала до війни аби не було паніки і залишила (кинула) людей на самоті - а ну зможуть вижити чи ні під окупацією?! Навіть зброї пдрси не дали щоб могли захищатися!
Журнал Фобс підказав асиметричну відповідь кацапам,озброювати громадяньські судна та топити всі кацапурськи корита,тобто не війскові -танкери,сухогрузи,т.т.інше,це і по економіці рф удар і війскові кораблі кацапів відволікатиме.
@Spinosaurus_21
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10 год
Що можу сказати? Під час шторму українці вибрали капітаном людину яка не вміє плавати, не те що керувати судном, зате в нього добре виходило розповідати як фігово кораблем керував попередній капітан, і що його стиль плавання нікого не вразив. Маємо те що маємо.