Не мав сенсу, - Зеленський відреагував на ракетний удар по Чорткову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чорткову Тернопільської області. Росія в черговий раз вдалася до терору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, після удару в лікарні досі залишаються 10 осіб.

"Не було жодного тактичного або стратегічного сенсу в цьому ударі. Як і в абсолютній більшості інших російських ударів це терор, просто терор. Серед постраждалих є дівчинка, їй 12 років, вона з Харкова, вона поїхала в Тернопільську область, щоб врятуватися від російської армії. Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро I, не Лев Толстой, а діти, поранені і вбиті російськими ударами", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного обстрілу житлового будинку в Чорткові на Тернопільщині. ВIДЕО