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Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

біженці

С 17 марта по 8 июня Канада одобрила 131763 заявки на временное пребывание в стране. Всего было подано 296 163 заявлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Global News.

"Из-за канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия (CUAET) граждане Украины и члены их семей могут подать заявление на получение визы временного проживания для путешествия и временного пребывания в Канаде. С 17 марта по 8 июня было одобрено 131 763 заявки, поступило 296 163 заявки ", – говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Ну тепер ясно чого так солодко спєлісь дугінська Люся Абдристовіч і ратковий Марєк-одна гебістська рускомірська школа на двох
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13.06.2022 03:43
+1
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13.06.2022 03:58
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Ну тепер ясно чого так солодко спєлісь дугінська Люся Абдристовіч і ратковий Марєк-одна гебістська рускомірська школа на двох
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13.06.2022 03:43 Ответить
Евразийский антиоранжевый фронтАнтинатовские выступления на украине [Видео]
По существу всего сказанного на пресс конференции можно констатировать, что проигрыш России в президентской кампании на Украине однозначен; революция на Украине является последствием стратегической борьбы США против России; выдавливание России из Украины является логическим и совершенно естественным элементом американской стратегии на постсоветском пространстве; серьезное включение России в игру и первые проблески геополитического самосознания произошли на фоне превращения Киева в плацдарм наступления атлантистских сил на Москву.
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13.06.2022 03:51 Ответить
"Необходимо прислушаться к нам, - заявил Дмитрий Корчинский - сделать вывод из Украинского урока и постараться всеми силами не допустить подобного в России.
"Мы прекрасно понимаем, что Украина будет плацдармом запада на пути покорения России. И каким образом произойдет противостояние, никто не сможет предугадать, но то, что их методы не повторяются это точно".
Корчинский согласился стать членом Высшего Совета "Евразийского движения", поступившись узконациональными идеями во имя коллективной борьбы Евразии против Атлантики и тем самым показав значимость западной угрозы. Осознав что Запад не может дать возможность украинцам сохранить свою культуру и быт, а вместо этого приступит к реприватизации стратегически важных объектов (как сказал заместитель Корчинского Аристович, так же присутствовавший на пресс-конференции - "заводы перейдут во власть Вашингтона и Брюсселя")
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13.06.2022 03:57 Ответить
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13.06.2022 03:58 Ответить
Ви б одразу і посилання давали. А то так можна що завгодно стверджувати:

https://mark-feygin.livejournal.com/31844.html
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13.06.2022 05:32 Ответить
Фейгін пише:

С арестом Младича нашелся повод рассказать френдам и о моем к этому отношении. Под началом генерала Младича я воевал в Боснии в 90-ых, будучи бойцом I Хотоньского батальона II Романийской бригады (личный номер 2953) войска Республики Сербской. Это было последним местом моей службы, а провоевал я от Книна (Сербская Краина) и до Сараево (Босния). Так что знаю, о чем говорю.
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13.06.2022 05:34 Ответить
https://vaga-land.livejournal.com/602859.html
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13.06.2022 05:44 Ответить
фсбэшный крот марк фэйкин
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13.06.2022 06:36 Ответить
та шо ж... менше половини від заявок схвалили. Частині прибулих з дітьми ніби то дадуть одноразову допомогу. З роботою - не так просто. В багатьох випадках вимагають повного щеплення. Мовний бар'єр. У Польщі багато видів діяльності не вимагають підтверджуючих сертифікатів. як скажімо медична освіта (ніби то).
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13.06.2022 08:53 Ответить
Добрий день.
Як Ви і як Ваші рідні ?
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13.06.2022 09:44 Ответить
131 763 одобрень? ******* як дишуть. Я ніколи в життю не повірю що 131 тисяча жінок зьїздила в польшу щоб зробити отпечаткі, щоб їм одобрили візу в Канаду.
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13.06.2022 09:15 Ответить
Спасибо, конечно, Канада, но берут далеко не всех. Мы с женой подавались по этой программе. Ни ответа, ни привета.
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13.06.2022 15:36 Ответить
А когда подавались, если не секрет?
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13.06.2022 18:55 Ответить
 
 