Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С 17 марта по 8 июня Канада одобрила 131763 заявки на временное пребывание в стране. Всего было подано 296 163 заявлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Global News.
"Из-за канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия (CUAET) граждане Украины и члены их семей могут подать заявление на получение визы временного проживания для путешествия и временного пребывания в Канаде. С 17 марта по 8 июня было одобрено 131 763 заявки, поступило 296 163 заявки ", – говорится в сообщении.
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По существу всего сказанного на пресс конференции можно констатировать, что проигрыш России в президентской кампании на Украине однозначен; революция на Украине является последствием стратегической борьбы США против России; выдавливание России из Украины является логическим и совершенно естественным элементом американской стратегии на постсоветском пространстве; серьезное включение России в игру и первые проблески геополитического самосознания произошли на фоне превращения Киева в плацдарм наступления атлантистских сил на Москву.
"Мы прекрасно понимаем, что Украина будет плацдармом запада на пути покорения России. И каким образом произойдет противостояние, никто не сможет предугадать, но то, что их методы не повторяются это точно".
Корчинский согласился стать членом Высшего Совета "Евразийского движения", поступившись узконациональными идеями во имя коллективной борьбы Евразии против Атлантики и тем самым показав значимость западной угрозы. Осознав что Запад не может дать возможность украинцам сохранить свою культуру и быт, а вместо этого приступит к реприватизации стратегически важных объектов (как сказал заместитель Корчинского Аристович, так же присутствовавший на пресс-конференции - "заводы перейдут во власть Вашингтона и Брюсселя")
https://mark-feygin.livejournal.com/31844.html
С арестом Младича нашелся повод рассказать френдам и о моем к этому отношении. Под началом генерала Младича я воевал в Боснии в 90-ых, будучи бойцом I Хотоньского батальона II Романийской бригады (личный номер 2953) войска Республики Сербской. Это было последним местом моей службы, а провоевал я от Книна (Сербская Краина) и до Сараево (Босния). Так что знаю, о чем говорю.
Як Ви і як Ваші рідні ?