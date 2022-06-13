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Канада схвалила понад 130 тис. заявок тимчасового захисту українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

З 17 березня по 8 червня Канада схвалила 131 763 заявки на тимчасове перебування в країні. Загалом було подано 296 163 заяв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Global News.

"Через канадсько-український дозвіл на екстрені подорожі (CUAET) громадяни України та члени їхніх сімей можуть подати заяву на отримання візи тимчасового проживання для подорожі та тимчасового перебування в Канаді. З 17 березня по 8 червня було схвалено 131 763 заявки, надійшло 296 163 заявки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Канаді заморозили російського майна та коштів на 316 млн дол.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
Ну тепер ясно чого так солодко спєлісь дугінська Люся Абдристовіч і ратковий Марєк-одна гебістська рускомірська школа на двох
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13.06.2022 03:43
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13.06.2022 03:58
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Ну тепер ясно чого так солодко спєлісь дугінська Люся Абдристовіч і ратковий Марєк-одна гебістська рускомірська школа на двох
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13.06.2022 03:43 Відповісти
Евразийский антиоранжевый фронтАнтинатовские выступления на украине [Видео]
По существу всего сказанного на пресс конференции можно констатировать, что проигрыш России в президентской кампании на Украине однозначен; революция на Украине является последствием стратегической борьбы США против России; выдавливание России из Украины является логическим и совершенно естественным элементом американской стратегии на постсоветском пространстве; серьезное включение России в игру и первые проблески геополитического самосознания произошли на фоне превращения Киева в плацдарм наступления атлантистских сил на Москву.
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13.06.2022 03:51 Відповісти
"Необходимо прислушаться к нам, - заявил Дмитрий Корчинский - сделать вывод из Украинского урока и постараться всеми силами не допустить подобного в России.
"Мы прекрасно понимаем, что Украина будет плацдармом запада на пути покорения России. И каким образом произойдет противостояние, никто не сможет предугадать, но то, что их методы не повторяются это точно".
Корчинский согласился стать членом Высшего Совета "Евразийского движения", поступившись узконациональными идеями во имя коллективной борьбы Евразии против Атлантики и тем самым показав значимость западной угрозы. Осознав что Запад не может дать возможность украинцам сохранить свою культуру и быт, а вместо этого приступит к реприватизации стратегически важных объектов (как сказал заместитель Корчинского Аристович, так же присутствовавший на пресс-конференции - "заводы перейдут во власть Вашингтона и Брюсселя")
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13.06.2022 03:57 Відповісти
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13.06.2022 03:58 Відповісти
Ви б одразу і посилання давали. А то так можна що завгодно стверджувати:

https://mark-feygin.livejournal.com/31844.html
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13.06.2022 05:32 Відповісти
Фейгін пише:

С арестом Младича нашелся повод рассказать френдам и о моем к этому отношении. Под началом генерала Младича я воевал в Боснии в 90-ых, будучи бойцом I Хотоньского батальона II Романийской бригады (личный номер 2953) войска Республики Сербской. Это было последним местом моей службы, а провоевал я от Книна (Сербская Краина) и до Сараево (Босния). Так что знаю, о чем говорю.
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13.06.2022 05:34 Відповісти
https://vaga-land.livejournal.com/602859.html
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13.06.2022 05:44 Відповісти
фсбэшный крот марк фэйкин
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13.06.2022 06:36 Відповісти
та шо ж... менше половини від заявок схвалили. Частині прибулих з дітьми ніби то дадуть одноразову допомогу. З роботою - не так просто. В багатьох випадках вимагають повного щеплення. Мовний бар'єр. У Польщі багато видів діяльності не вимагають підтверджуючих сертифікатів. як скажімо медична освіта (ніби то).
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13.06.2022 08:53 Відповісти
Добрий день.
Як Ви і як Ваші рідні ?
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13.06.2022 09:44 Відповісти
131 763 одобрень? ******* як дишуть. Я ніколи в життю не повірю що 131 тисяча жінок зьїздила в польшу щоб зробити отпечаткі, щоб їм одобрили візу в Канаду.
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13.06.2022 09:15 Відповісти
Спасибо, конечно, Канада, но берут далеко не всех. Мы с женой подавались по этой программе. Ни ответа, ни привета.
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13.06.2022 15:36 Відповісти
А когда подавались, если не секрет?
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13.06.2022 18:55 Відповісти
 
 