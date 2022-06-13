Российские оккупанты обстреливали Харьков запретными боеприпасами, - Amnesty International

Организация Amnesty International зафиксировала, что россияне обстреливали Харьков запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Amnesty International.

В разных районах Харькова Amnesty International обнаружила обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Исследователи также обнаружили множественные удары, в частности, выразительные сколы на земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Врачи двух харьковских больниц показали исследователям Amnesty International гранулы, которые они изъяли из пострадавших в результате обстрела кассетными боеприпасами.

Кассетные боеприпасы имеют вид контейнера, содержащего десятки суббоеприпасов. Они разбрасываются на заданной высоте над землей. Высокий процент суббоеприпасов не взрывается при ударе и, таким образом, фактически превращается в наземные мины.

Применение (а также производство, накопление, продажа или передача) кассетных боеприпасов запрещено международным правом.

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