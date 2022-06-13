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Российские оккупанты обстреливали Харьков запретными боеприпасами, - Amnesty International

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бомби,касетні

Организация Amnesty International зафиксировала, что россияне обстреливали Харьков запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Amnesty International.

В разных районах Харькова Amnesty International обнаружила обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Исследователи также обнаружили множественные удары, в частности, выразительные сколы на земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Врачи двух харьковских больниц показали исследователям Amnesty International гранулы, которые они изъяли из пострадавших в результате обстрела кассетными боеприпасами.

Кассетные боеприпасы имеют вид контейнера, содержащего десятки суббоеприпасов. Они разбрасываются на заданной высоте над землей. Высокий процент суббоеприпасов не взрывается при ударе и, таким образом, фактически превращается в наземные мины.

Применение (а также производство, накопление, продажа или передача) кассетных боеприпасов запрещено международным правом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Криворожском районе за время войны обезвредили уже более 2000 кассетных элементов российских снарядов

Автор: Анастасія Потіха
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до последнего врали и не готовили оборону
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13.06.2022 06:40 Ответить
готувався лише Залужний наш реактивний полк артиллерії за два-три дні вивезли з Сум а так місто кинули напризволяще якби не тероборона.хлопці з Охтирки і 93 бригада та інші військові ЗСУ було б те що зараз з Херсоном,запасів зброї не кажучи про ліки та продовольство не було дороги ніхто не мінував опорні пункти не створював,презедент багато ****** про Турчинова та Порошенко що вони здали не маючи армії,а те як він "проїбав" территорії та мільони людей вже маючи армію.....
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13.06.2022 07:03 Ответить
Как будто это первый раз. И не последний, рашисты - не люди, им по барабану человеческие законы...
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13.06.2022 06:42 Ответить
86,8% харків"ян обрали найвеличнішого клоуна, між іншим.Тепер по шматку асфальту в руки і нехай відбиваються.
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13.06.2022 07:32 Ответить
Заборонена зброя, це ж треба таке вигадати.
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13.06.2022 09:00 Ответить
 
 