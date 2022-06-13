Російські окупанти обстрілювали Харків забороненими боєприпасами, - Amnesty International

Організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Amnesty International.

У різних районах Харкова Amnesty International виявила уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Дослідники також виявили множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих внаслідок обстрілу касетними боєприпасами.

Касетні боєприпаси мають вигляд контейнера, що містить десятки суббоєприпасів. Вони розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає під час удару і, таким чином, фактично перетворюється на наземні міни.

Застосування (а також виробництво, накопичення, продаж або передача) касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.

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