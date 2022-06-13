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Російські окупанти обстрілювали Харків забороненими боєприпасами, - Amnesty International

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бомби,касетні

Організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Amnesty International.

У різних районах Харкова Amnesty International виявила уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Дослідники також виявили множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих внаслідок обстрілу касетними боєприпасами.

Касетні боєприпаси мають вигляд контейнера, що містить десятки суббоєприпасів. Вони розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає під час удару і, таким чином, фактично перетворюється на наземні міни.

Застосування (а також виробництво, накопичення, продаж або передача) касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.

Читайте: Росіяни обстрілюють Харків менш інтенсивно, але потужнішою зброєю, - мер Терехов

Автор: Наталя Джума
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до последнего врали и не готовили оборону
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13.06.2022 06:40 Відповісти
готувався лише Залужний наш реактивний полк артиллерії за два-три дні вивезли з Сум а так місто кинули напризволяще якби не тероборона.хлопці з Охтирки і 93 бригада та інші військові ЗСУ було б те що зараз з Херсоном,запасів зброї не кажучи про ліки та продовольство не було дороги ніхто не мінував опорні пункти не створював,презедент багато ****** про Турчинова та Порошенко що вони здали не маючи армії,а те як він "проїбав" территорії та мільони людей вже маючи армію.....
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13.06.2022 07:03 Відповісти
Как будто это первый раз. И не последний, рашисты - не люди, им по барабану человеческие законы...
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13.06.2022 06:42 Відповісти
86,8% харків"ян обрали найвеличнішого клоуна, між іншим.Тепер по шматку асфальту в руки і нехай відбиваються.
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13.06.2022 07:32 Відповісти
Заборонена зброя, це ж треба таке вигадати.
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13.06.2022 09:00 Відповісти
 
 