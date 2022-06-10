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Росіяни обстрілюють Харків менш інтенсивно, але потужнішою зброєю, - мер Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,обстріл,харків

Російські окупаційні війська почали обстрілювати Харків менш інтенсивно, але зараз вони використовують потужнішу зброю.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Інтенсивність обстрілів... стала трохи меншою, але по місту Харкову почали застосовувати бомби й ракети сильнішої потужності. Руйнування, які сьогодні є, дуже серйозні", - сказав Терехов.

Він припустив, що в такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію в Харкові та завадити процесу відновлення життєдіяльності міста.

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"Триває процес відновлення життєдіяльності Харкова. Працює метрополітен, працює громадський транспорт... Багато підприємств почали відкриватися, багато харків'ян повертаються. Ворог це все бачить, це викликає в нього лють. Зрозуміло, що він хоче дестабілізувати ситуацію. Він хоче, щоб у місті Харкові не було економіки, щоби не працювали підприємства, люди боялися. Це все спрямоване на те, щоб у Харкові не було нормальної життєдіяльності", - сказав Терехов.

Автор: Анна Судак
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Байрактари, свічблейди і ріпери скінчилися??? Де, млять, сотні байрактарів працюючих нонстоп 24*7???
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10.06.2022 17:58 Відповісти
Охороняють Банковську область.
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10.06.2022 19:12 Відповісти
терехов ты дебил? Нах звал возвращаться
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10.06.2022 18:09 Відповісти
за 11 лет ни одной станции метро не открыли. Гепа в итоге миллиардер, а этот был мультимиллионер, в ютубе куча видоса империя терехова. гепу раздербанили, даже подпись у чувака в коме спиз..и Доки поднимите в Шарите, немцы пединтичные
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10.06.2022 18:12 Відповісти
День назад ракетой за 5 млн.долларлв по наливайке зарядили, феерические долбо&бы😂
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10.06.2022 18:15 Відповісти
Не для того тупін пішов на нас війною, щоб жалкувати за вартість ракет.
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10.06.2022 19:18 Відповісти
Зато за комуналку тепер заплати!
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10.06.2022 19:58 Відповісти
 
 