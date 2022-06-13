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Оккупанты оттеснили украинские войска из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россияне при поддержке артиллерии вели штурм Северодонецка и оттеснили наши подразделения из центра города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 13 июня по поводу российского вторжения.

Так, начались сто десятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении подразделения врага продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе Украины. Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км к востоку от Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.

В Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

Читайте: Украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км севернее Славянска, и Серебрянка, 5 км северо-восточнее Северского.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудара штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км к востоку от Курахово.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 150 человек, 212 самолетов, 178 вертолетов, 1430 танков и 3484 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования перекидыванию резервов на другие направления.

На Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляется на сдерживании ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.

Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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Топ комментарии
+29
Парасюк знову пише із Сіверськодонецька:👇


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13.06.2022 08:06
+27
Коротко о ситуации в Северодонецке..
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13.06.2022 08:08
+13
Достатньо до Лисичанська, підірвати за собою міст через Сіверський Донець і вести оборону з високого берега річки, не даючи оркам переправитись через неї.
Судячи по зведенням військових, кацапи втрачають там 40-60 орків на добу та 5-10 одиниць бронетехніки. При цьому наші сидять під постійним впливом кацапської арти і несуть неабиякі втрати. Такий собі ефект з військової точки зору.
Зрозуміло, що максимально можливе утримання Сєверодонецька - це наразі політична доцільність: не дати кацапам можливість оголосити про взяття нинішнього адмінцентру Луганщини.
Щодо цивільних, то в них був мінімум місяць, щоб евакуюватись з міста. Це ж не Марік чи Херсон, які були вже у перші дні оточені. Скоріш за все там залишились ті, хто чекає на асвабадітелей.
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13.06.2022 09:47
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Стицький, невже ти?
Таки не поцілила тебе росіска бімба

Може десь на заході ховаєшся мов крисак?
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13.06.2022 08:24 Ответить
Центр они занимали ещё 1 июня, это означает что они периодически штурмуют лобное место типа Чернобаевки.
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13.06.2022 07:57 Ответить
Парасюк знову пише із Сіверськодонецька:👇


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13.06.2022 08:06 Ответить
глаза уставшие...
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13.06.2022 23:34 Ответить
Коротко о ситуации в Северодонецке..
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13.06.2022 08:08 Ответить
Треба йти звідти. Кращі частини кладуть в тому місті.
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13.06.2022 08:13 Ответить
Да, отступать будем до Киева или до Львова? или дальше? А людей живущих в Северодонецке оставим русне в окупации? чтоб русня их пытала током, морила голодом, а потом поганла на убой пушечное мясо.
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13.06.2022 08:31 Ответить
Вже оставили.
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13.06.2022 09:14 Ответить
Откуда инфа?
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13.06.2022 11:25 Ответить
она живет на границе с польшей, ей со своей башни виднее, у нее все впорядке
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13.06.2022 11:34 Ответить
З офіційних джерел.
70 % міста контролює ворог, лише 30, тобто про зону, ми.
Ну і??
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13.06.2022 12:35 Ответить
Током пытать и голодом морить это вряд ли они будут всех. Вы посмотрите что эти орки то делают - забирают детей, прямой киднеппинг. Кучу людей, ссылают на свой ипучий богом забытый дальний восток, подальше отсюда. "Решают" свою давнюю нерешенную проблему с демографией. За счет депортированных. Это не зря у них все эти годы сталина реанимировали. Может кто то и думает что время вспять повернуть невозможно но только не эти вурдалаки.
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13.06.2022 10:24 Ответить
По-перше, наші воїни явно кращі за проросійських маргіналів, які залишися в тих містах.

По-друге, чисто тактичний хід, щоб зберегти життя цих воїнів для контратаки в іншому напрямку

По-третє, а чим люди в Сєвєвородецьку краіщ за тих, хто в Сватово або Щасті залишилися? Тих давно вже залишили, а цих обов'язково рятувати від питок током?

Краще мовчи, ніж таку дурню нелогічну писати
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13.06.2022 11:02 Ответить
А почему из Киева, Харькова, Сум русню "тактически" выбили, а Северодонецк "тактически" можно сдать? Люди в Киеве чем то особеннее ? И потом чтоб выбить их из Северодонецка потерь будет больше, при контрнаступлении потерь БОЛЬШЕ.
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13.06.2022 11:31 Ответить
Випий яду і пишу дурню
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13.06.2022 12:57 Ответить
Ще в Омані
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13.06.2022 11:26 Ответить
еще со сдачи Вагнеровцев
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13.06.2022 11:59 Ответить
Может зря Зеленский сказал что это решающая битва за Донбасс.
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13.06.2022 08:52 Ответить
Зеле надо бы побольше держать язык за зубами. Стоит ему рот открыть, оттуда сразу околесится поет с три короба. Хоть хорошо что в управление войсками не лезет, не путается под ногами у военных.
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13.06.2022 10:18 Ответить
Якраз лізе. Залужній здав Чонгар не за своєю пожадливістю.
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13.06.2022 18:34 Ответить
Зелибобик - клоун 🤡 и ему нужна публика и выступления. Тема, актуальность, целесообразность - не имеет значения. Хрипатый должен по несколько раз в день открывать рот на камеру.
Как уже достал его гундеж!
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13.06.2022 12:34 Ответить
Я звісно нічого не розумію в цьому, але для чого нам тримати той Сіверодонецьк? Там перебиті мости, а той що не перебитий як решето. Напевно є ділянки які варто підсилити. Ніякої "зради" від відходу не буде.
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13.06.2022 08:56 Ответить
Дуже просто, якщо в місті є ще рубіж за який можна триматись і завдавати ворогу максимальної шкоди, то наші воїни тримаються. Коли все буде зруйноване ворогом то вілійдуть. коли українські війська будуть наступати у ворога вже не буде рубежів для тримання оборони
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13.06.2022 09:57 Ответить
То зрозуміло, але ж за той рубіж ми платимо величезними втратами. Бо це контактний бій на відносно малому клаптику території.
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13.06.2022 11:05 Ответить
При споанованій обороні втрати завжди меньше чим у атакуючих
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13.06.2022 12:38 Ответить
Та зрозуміло це. В економіці є точка беззбитковості, і якщо затрати переважають можливі доходи - то воно того не варте.

Тут також треба сто разів подумати чи варто тримати той Сєвєродонецьк? Може витрати ресурсів вже перевищили очікувану вигоду від утримання ворога в тому місці.

Але це теорія, звісно Залужному і Ко видніше
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13.06.2022 13:06 Ответить
и я непонимаю, зачем было Киев держать? Харьков держать зачем?
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13.06.2022 11:37 Ответить
от тебе Киев стал поперек горла и Харьков..
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13.06.2022 22:15 Ответить
и не надо было тебе за Зелю голосовать и небыло бы этих проблем
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13.06.2022 22:16 Ответить
До якого мicта будемо вiдходити ? До Польщi ? Враг сам не зупиниться.
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13.06.2022 09:16 Ответить
Что предлагаете? Какие варианты? Для успешного контраступления нужна артиллерия. И эшелоны боеприпасов к ней. А этого нет. И запад особо не торопиться это поставлять. Какими бы супермотивированными не были солдаты ЗСУ, когда круглосуточно ****** арта врага, ровняя под ноль все огневым валом, особо не разгуляешься.
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13.06.2022 10:13 Ответить
что-то Зебуинам чем больше передают оружия, тем больше теряем територий, куда вы его бл. деваете?
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13.06.2022 11:44 Ответить
Після останньої передачі США М777 гаубиць, зелених попросили показати чи вони застосовуються на фронті, кварталівці склепали якесь пропагандистський треш під «круту» музичку без, реального застосування переданих гаубиць із зафіксованими результатами. Після цього поставки не відновлювались.
Очевидно, що союзники зеленим колаборантам не довіряють
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13.06.2022 17:17 Ответить
Так як ти називаю баранами. У вас дві крайності. Чому плять до Польщі? Просто на найближчу вигідну позицію. З останнього так з Попасної відступили. І не до Польщі, як бачиш
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13.06.2022 11:07 Ответить
Жаль Залужний тебе не читає
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13.06.2022 11:28 Ответить
эй Зедибил, почему ты называеш сдачу Донецкой и Луганской областей - план отхода на выгодные позиции?
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13.06.2022 11:43 Ответить
Не треба паніку разганяти.
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13.06.2022 13:37 Ответить
именно это Зебуины говорили перед вторжением, когда Байден предупреждал (с января)
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13.06.2022 15:06 Ответить
огласите слудующую вигідну позицію. Днепр?
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13.06.2022 23:37 Ответить
Открой карту и посмотри размер стран. Да, в войне приходится жертвовать территорией, так бывает. Но это не грантирует победы. Чеченцы победили в первую чеченскую вообще не котролируя не один город кроме пары горных деревень. Хватит мыслить как дремучие совки.
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13.06.2022 21:02 Ответить
Достатньо до Лисичанська, підірвати за собою міст через Сіверський Донець і вести оборону з високого берега річки, не даючи оркам переправитись через неї.
Судячи по зведенням військових, кацапи втрачають там 40-60 орків на добу та 5-10 одиниць бронетехніки. При цьому наші сидять під постійним впливом кацапської арти і несуть неабиякі втрати. Такий собі ефект з військової точки зору.
Зрозуміло, що максимально можливе утримання Сєверодонецька - це наразі політична доцільність: не дати кацапам можливість оголосити про взяття нинішнього адмінцентру Луганщини.
Щодо цивільних, то в них був мінімум місяць, щоб евакуюватись з міста. Це ж не Марік чи Херсон, які були вже у перші дні оточені. Скоріш за все там залишились ті, хто чекає на асвабадітелей.
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13.06.2022 09:47 Ответить
Наші тримають крупні сили ворога в Сіверодонецьку. Якщо здати, вони перекинуть їх під Ізюм та Попасну. З Сіверодонецьку на Лісічанськ атакувати не будуть.
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13.06.2022 10:01 Ответить
Потому что в Лисичанске тоже особо не посидишь, начнут утюжить авиацией и артой круглые сутки, никакой "высокий берег" не поможет. Ближний бой немного связывает арту хотя бы....
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13.06.2022 20:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допопмагайте нашим захисникам
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13.06.2022 10:23 Ответить
"Тяні-толкай" (С) Л.Арєстовіч)
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13.06.2022 10:25 Ответить
Надеюсь, хоть снабжение осталось. Если не снабжать войска боеприпасами и едрй. Если нет возможности вывозить раненых и делать ротацию, надо уходить с Северодонецка. Оно того явно не стоит
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13.06.2022 10:34 Ответить
Из Киева и Харькова тоже надо было уходить? Почему не ушли а Северодонецк надо оставить? У Зебобиков по плану сдать только Северодонецк или Луганскую и Донецкую область (не не сдать, "отступить на более выгодные позиции") ???
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13.06.2022 11:49 Ответить
Специально матчасть для экспердов. Армия может сражаться, только есть налажено снабжение, которое включает подвоз оружия, боеприпасов, еды и воды. Также важен вывоз раненых и возможность проведения ротации.
Если эти условия не соблюдаются, армия воевать не может.
Такие эксперды предлагают угробить самые боеспособные части украинской армии.
Если потерять армию, то будут оккупированны и Киев и Харьков и вся Украина. Плюс бездумное цепляние за невыгодные позиции, снизит боевой лух украинской армии.
Во время войны, обороной должны заниматься военные, а не политики и эксперды. И они должны принимать решения, согласно оперативной обстановки, а не политическим хотелкам.
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13.06.2022 12:13 Ответить
в Херсоне ж не было взожности подвезти оружие, и воды не было бл.. а может его сливали не для того что бы освобождать? Эй Зебуины, более выгодные позиции где заканчиваются, границей Донецкой и Луганской областей или дальше ?
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13.06.2022 12:20 Ответить
В Херсоне не было ЗСУ. Его просто сдали. Тут речь идёт о тысячах наших солдат, которые рискуют остаться без снабжения.
Ладно, вижу экспердов не переубедить
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13.06.2022 12:48 Ответить
Я живу в Херсоне, оно в Германии, оно рассказвает мне что в Херсоне делается. Интересно, а где таких умных делают?
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13.06.2022 15:39 Ответить
Ты похоже с Мухосранска, если такое пишешь. Мои посты не про Херсон
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13.06.2022 18:26 Ответить
Ты вобще не с Украины, поэтому... потеряйся отсюда
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13.06.2022 19:20 Ответить
Правильно кажете. Якщо немає чим воювати, то не варто втрачати особовий склад заради територій, які можна пізніше відвоювати після отримання належного озброєння.
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13.06.2022 17:23 Ответить
дааа, настоящий патриот, такие первыми на таможне в очереди стояли на выезд из страны
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13.06.2022 12:23 Ответить
Я тут 25 лет живу. И собрал тут деньги и организовал поставку в ТРО и джипы и рации на сумму, которую ты в жизни не заработаешь.
А ты небось с окопа в Северодонецке строчишь, эксперд
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13.06.2022 12:50 Ответить
Языком ты зарабатываешь. Для таких как ты, родина - это там где жопе сегодня теплее
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13.06.2022 15:30 Ответить
Вслед за русским военным кораблем, шагом марш!
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13.06.2022 18:27 Ответить
тужся тужся
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13.06.2022 19:25 Ответить
Що я розумію про ситуацію з Североденьцьком так це там головна мета вимотати кацапів, щоб їх там полягло 5 тис. мінімум
Але і наших вояків берегти треба - ми не кацапи, не живемо по принципу "баби нових нарожають".
Смерть кацапам.
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13.06.2022 13:42 Ответить
 
 