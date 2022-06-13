Оккупанты оттеснили украинские войска из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ
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Россияне при поддержке артиллерии вели штурм Северодонецка и оттеснили наши подразделения из центра города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 13 июня по поводу российского вторжения.
Так, начались сто десятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.
На Харьковском направлении подразделения врага продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе Украины. Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км к востоку от Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.
В Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.
На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.
На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км севернее Славянска, и Серебрянка, 5 км северо-восточнее Северского.
На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецк, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.
На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.
На Кураховском направлении враг нанес авиаудара штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км к востоку от Курахово.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования перекидыванию резервов на другие направления.
На Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляется на сдерживании ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.
Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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Таки не поцілила тебе росіска бімба
Може десь на заході ховаєшся мов крисак?
70 % міста контролює ворог, лише 30, тобто про зону, ми.
Ну і??
По-друге, чисто тактичний хід, щоб зберегти життя цих воїнів для контратаки в іншому напрямку
По-третє, а чим люди в Сєвєвородецьку краіщ за тих, хто в Сватово або Щасті залишилися? Тих давно вже залишили, а цих обов'язково рятувати від питок током?
Краще мовчи, ніж таку дурню нелогічну писати
Как уже достал его гундеж!
Тут також треба сто разів подумати чи варто тримати той Сєвєродонецьк? Може витрати ресурсів вже перевищили очікувану вигоду від утримання ворога в тому місці.
Але це теорія, звісно Залужному і Ко видніше
Очевидно, що союзники зеленим колаборантам не довіряють
Судячи по зведенням військових, кацапи втрачають там 40-60 орків на добу та 5-10 одиниць бронетехніки. При цьому наші сидять під постійним впливом кацапської арти і несуть неабиякі втрати. Такий собі ефект з військової точки зору.
Зрозуміло, що максимально можливе утримання Сєверодонецька - це наразі політична доцільність: не дати кацапам можливість оголосити про взяття нинішнього адмінцентру Луганщини.
Щодо цивільних, то в них був мінімум місяць, щоб евакуюватись з міста. Це ж не Марік чи Херсон, які були вже у перші дні оточені. Скоріш за все там залишились ті, хто чекає на асвабадітелей.
Если эти условия не соблюдаются, армия воевать не может.
Такие эксперды предлагают угробить самые боеспособные части украинской армии.
Если потерять армию, то будут оккупированны и Киев и Харьков и вся Украина. Плюс бездумное цепляние за невыгодные позиции, снизит боевой лух украинской армии.
Во время войны, обороной должны заниматься военные, а не политики и эксперды. И они должны принимать решения, согласно оперативной обстановки, а не политическим хотелкам.
Ладно, вижу экспердов не переубедить
А ты небось с окопа в Северодонецке строчишь, эксперд
Але і наших вояків берегти треба - ми не кацапи, не живемо по принципу "баби нових нарожають".
Смерть кацапам.