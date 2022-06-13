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Окупанти відтіснили українські війська з центру Сєверодонецька, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росіяни за підтримки артилерії вели штурм Сєверодонецька і відтіснили наші підрозділи з центру міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 13 червня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася сто десята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку підрозділи ворога продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України. Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км на схід від Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни успішно відбили ворожі штурмові дії на Слов’янському напрямку, - Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км на північ від Слов’янська, та Серебрянка, 5 км на північний схід від Сіверська.

На Сєверодонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєверодонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєверодонецьк, Тошківка.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти - Миронівка. Для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, 15 км на схід від Курахового.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 150 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1430 танків та 3484 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. З метою уточнення положення наших військ вів повітряну розвідку БпЛА у районі Давидового Броду.

Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Парасюк знову пише із Сіверськодонецька:👇


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13.06.2022 08:06
+27
Коротко о ситуации в Северодонецке..
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13.06.2022 08:08
+13
Достатньо до Лисичанська, підірвати за собою міст через Сіверський Донець і вести оборону з високого берега річки, не даючи оркам переправитись через неї.
Судячи по зведенням військових, кацапи втрачають там 40-60 орків на добу та 5-10 одиниць бронетехніки. При цьому наші сидять під постійним впливом кацапської арти і несуть неабиякі втрати. Такий собі ефект з військової точки зору.
Зрозуміло, що максимально можливе утримання Сєверодонецька - це наразі політична доцільність: не дати кацапам можливість оголосити про взяття нинішнього адмінцентру Луганщини.
Щодо цивільних, то в них був мінімум місяць, щоб евакуюватись з міста. Це ж не Марік чи Херсон, які були вже у перші дні оточені. Скоріш за все там залишились ті, хто чекає на асвабадітелей.
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13.06.2022 09:47
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Стицький, невже ти?
Таки не поцілила тебе росіска бімба

Може десь на заході ховаєшся мов крисак?
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13.06.2022 08:24 Відповісти
Центр они занимали ещё 1 июня, это означает что они периодически штурмуют лобное место типа Чернобаевки.
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13.06.2022 07:57 Відповісти
Парасюк знову пише із Сіверськодонецька:👇


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13.06.2022 08:06 Відповісти
глаза уставшие...
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13.06.2022 23:34 Відповісти
Коротко о ситуации в Северодонецке..
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13.06.2022 08:08 Відповісти
Треба йти звідти. Кращі частини кладуть в тому місті.
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13.06.2022 08:13 Відповісти
Да, отступать будем до Киева или до Львова? или дальше? А людей живущих в Северодонецке оставим русне в окупации? чтоб русня их пытала током, морила голодом, а потом поганла на убой пушечное мясо.
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13.06.2022 08:31 Відповісти
Вже оставили.
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13.06.2022 09:14 Відповісти
Откуда инфа?
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13.06.2022 11:25 Відповісти
она живет на границе с польшей, ей со своей башни виднее, у нее все впорядке
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13.06.2022 11:34 Відповісти
З офіційних джерел.
70 % міста контролює ворог, лише 30, тобто про зону, ми.
Ну і??
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13.06.2022 12:35 Відповісти
Током пытать и голодом морить это вряд ли они будут всех. Вы посмотрите что эти орки то делают - забирают детей, прямой киднеппинг. Кучу людей, ссылают на свой ипучий богом забытый дальний восток, подальше отсюда. "Решают" свою давнюю нерешенную проблему с демографией. За счет депортированных. Это не зря у них все эти годы сталина реанимировали. Может кто то и думает что время вспять повернуть невозможно но только не эти вурдалаки.
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13.06.2022 10:24 Відповісти
По-перше, наші воїни явно кращі за проросійських маргіналів, які залишися в тих містах.

По-друге, чисто тактичний хід, щоб зберегти життя цих воїнів для контратаки в іншому напрямку

По-третє, а чим люди в Сєвєвородецьку краіщ за тих, хто в Сватово або Щасті залишилися? Тих давно вже залишили, а цих обов'язково рятувати від питок током?

Краще мовчи, ніж таку дурню нелогічну писати
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13.06.2022 11:02 Відповісти
А почему из Киева, Харькова, Сум русню "тактически" выбили, а Северодонецк "тактически" можно сдать? Люди в Киеве чем то особеннее ? И потом чтоб выбить их из Северодонецка потерь будет больше, при контрнаступлении потерь БОЛЬШЕ.
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13.06.2022 11:31 Відповісти
Випий яду і пишу дурню
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13.06.2022 12:57 Відповісти
Ще в Омані
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13.06.2022 11:26 Відповісти
еще со сдачи Вагнеровцев
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13.06.2022 11:59 Відповісти
Может зря Зеленский сказал что это решающая битва за Донбасс.
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13.06.2022 08:52 Відповісти
Зеле надо бы побольше держать язык за зубами. Стоит ему рот открыть, оттуда сразу околесится поет с три короба. Хоть хорошо что в управление войсками не лезет, не путается под ногами у военных.
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13.06.2022 10:18 Відповісти
Якраз лізе. Залужній здав Чонгар не за своєю пожадливістю.
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13.06.2022 18:34 Відповісти
Зелибобик - клоун 🤡 и ему нужна публика и выступления. Тема, актуальность, целесообразность - не имеет значения. Хрипатый должен по несколько раз в день открывать рот на камеру.
Как уже достал его гундеж!
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13.06.2022 12:34 Відповісти
Я звісно нічого не розумію в цьому, але для чого нам тримати той Сіверодонецьк? Там перебиті мости, а той що не перебитий як решето. Напевно є ділянки які варто підсилити. Ніякої "зради" від відходу не буде.
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13.06.2022 08:56 Відповісти
Дуже просто, якщо в місті є ще рубіж за який можна триматись і завдавати ворогу максимальної шкоди, то наші воїни тримаються. Коли все буде зруйноване ворогом то вілійдуть. коли українські війська будуть наступати у ворога вже не буде рубежів для тримання оборони
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13.06.2022 09:57 Відповісти
То зрозуміло, але ж за той рубіж ми платимо величезними втратами. Бо це контактний бій на відносно малому клаптику території.
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13.06.2022 11:05 Відповісти
При споанованій обороні втрати завжди меньше чим у атакуючих
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13.06.2022 12:38 Відповісти
Та зрозуміло це. В економіці є точка беззбитковості, і якщо затрати переважають можливі доходи - то воно того не варте.

Тут також треба сто разів подумати чи варто тримати той Сєвєродонецьк? Може витрати ресурсів вже перевищили очікувану вигоду від утримання ворога в тому місці.

Але це теорія, звісно Залужному і Ко видніше
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13.06.2022 13:06 Відповісти
и я непонимаю, зачем было Киев держать? Харьков держать зачем?
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13.06.2022 11:37 Відповісти
от тебе Киев стал поперек горла и Харьков..
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13.06.2022 22:15 Відповісти
и не надо было тебе за Зелю голосовать и небыло бы этих проблем
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13.06.2022 22:16 Відповісти
До якого мicта будемо вiдходити ? До Польщi ? Враг сам не зупиниться.
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13.06.2022 09:16 Відповісти
Что предлагаете? Какие варианты? Для успешного контраступления нужна артиллерия. И эшелоны боеприпасов к ней. А этого нет. И запад особо не торопиться это поставлять. Какими бы супермотивированными не были солдаты ЗСУ, когда круглосуточно ****** арта врага, ровняя под ноль все огневым валом, особо не разгуляешься.
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13.06.2022 10:13 Відповісти
что-то Зебуинам чем больше передают оружия, тем больше теряем територий, куда вы его бл. деваете?
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13.06.2022 11:44 Відповісти
Після останньої передачі США М777 гаубиць, зелених попросили показати чи вони застосовуються на фронті, кварталівці склепали якесь пропагандистський треш під «круту» музичку без, реального застосування переданих гаубиць із зафіксованими результатами. Після цього поставки не відновлювались.
Очевидно, що союзники зеленим колаборантам не довіряють
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13.06.2022 17:17 Відповісти
Так як ти називаю баранами. У вас дві крайності. Чому плять до Польщі? Просто на найближчу вигідну позицію. З останнього так з Попасної відступили. І не до Польщі, як бачиш
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13.06.2022 11:07 Відповісти
Жаль Залужний тебе не читає
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13.06.2022 11:28 Відповісти
эй Зедибил, почему ты называеш сдачу Донецкой и Луганской областей - план отхода на выгодные позиции?
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13.06.2022 11:43 Відповісти
Не треба паніку разганяти.
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13.06.2022 13:37 Відповісти
именно это Зебуины говорили перед вторжением, когда Байден предупреждал (с января)
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13.06.2022 15:06 Відповісти
огласите слудующую вигідну позицію. Днепр?
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13.06.2022 23:37 Відповісти
Открой карту и посмотри размер стран. Да, в войне приходится жертвовать территорией, так бывает. Но это не грантирует победы. Чеченцы победили в первую чеченскую вообще не котролируя не один город кроме пары горных деревень. Хватит мыслить как дремучие совки.
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13.06.2022 21:02 Відповісти
Достатньо до Лисичанська, підірвати за собою міст через Сіверський Донець і вести оборону з високого берега річки, не даючи оркам переправитись через неї.
Судячи по зведенням військових, кацапи втрачають там 40-60 орків на добу та 5-10 одиниць бронетехніки. При цьому наші сидять під постійним впливом кацапської арти і несуть неабиякі втрати. Такий собі ефект з військової точки зору.
Зрозуміло, що максимально можливе утримання Сєверодонецька - це наразі політична доцільність: не дати кацапам можливість оголосити про взяття нинішнього адмінцентру Луганщини.
Щодо цивільних, то в них був мінімум місяць, щоб евакуюватись з міста. Це ж не Марік чи Херсон, які були вже у перші дні оточені. Скоріш за все там залишились ті, хто чекає на асвабадітелей.
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13.06.2022 09:47 Відповісти
Наші тримають крупні сили ворога в Сіверодонецьку. Якщо здати, вони перекинуть їх під Ізюм та Попасну. З Сіверодонецьку на Лісічанськ атакувати не будуть.
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13.06.2022 10:01 Відповісти
Потому что в Лисичанске тоже особо не посидишь, начнут утюжить авиацией и артой круглые сутки, никакой "высокий берег" не поможет. Ближний бой немного связывает арту хотя бы....
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13.06.2022 20:02 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допопмагайте нашим захисникам
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13.06.2022 10:23 Відповісти
"Тяні-толкай" (С) Л.Арєстовіч)
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13.06.2022 10:25 Відповісти
Надеюсь, хоть снабжение осталось. Если не снабжать войска боеприпасами и едрй. Если нет возможности вывозить раненых и делать ротацию, надо уходить с Северодонецка. Оно того явно не стоит
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13.06.2022 10:34 Відповісти
Из Киева и Харькова тоже надо было уходить? Почему не ушли а Северодонецк надо оставить? У Зебобиков по плану сдать только Северодонецк или Луганскую и Донецкую область (не не сдать, "отступить на более выгодные позиции") ???
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13.06.2022 11:49 Відповісти
Специально матчасть для экспердов. Армия может сражаться, только есть налажено снабжение, которое включает подвоз оружия, боеприпасов, еды и воды. Также важен вывоз раненых и возможность проведения ротации.
Если эти условия не соблюдаются, армия воевать не может.
Такие эксперды предлагают угробить самые боеспособные части украинской армии.
Если потерять армию, то будут оккупированны и Киев и Харьков и вся Украина. Плюс бездумное цепляние за невыгодные позиции, снизит боевой лух украинской армии.
Во время войны, обороной должны заниматься военные, а не политики и эксперды. И они должны принимать решения, согласно оперативной обстановки, а не политическим хотелкам.
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13.06.2022 12:13 Відповісти
в Херсоне ж не было взожности подвезти оружие, и воды не было бл.. а может его сливали не для того что бы освобождать? Эй Зебуины, более выгодные позиции где заканчиваются, границей Донецкой и Луганской областей или дальше ?
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13.06.2022 12:20 Відповісти
В Херсоне не было ЗСУ. Его просто сдали. Тут речь идёт о тысячах наших солдат, которые рискуют остаться без снабжения.
Ладно, вижу экспердов не переубедить
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13.06.2022 12:48 Відповісти
Я живу в Херсоне, оно в Германии, оно рассказвает мне что в Херсоне делается. Интересно, а где таких умных делают?
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13.06.2022 15:39 Відповісти
Ты похоже с Мухосранска, если такое пишешь. Мои посты не про Херсон
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13.06.2022 18:26 Відповісти
Ты вобще не с Украины, поэтому... потеряйся отсюда
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13.06.2022 19:20 Відповісти
Правильно кажете. Якщо немає чим воювати, то не варто втрачати особовий склад заради територій, які можна пізніше відвоювати після отримання належного озброєння.
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13.06.2022 17:23 Відповісти
дааа, настоящий патриот, такие первыми на таможне в очереди стояли на выезд из страны
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13.06.2022 12:23 Відповісти
Я тут 25 лет живу. И собрал тут деньги и организовал поставку в ТРО и джипы и рации на сумму, которую ты в жизни не заработаешь.
А ты небось с окопа в Северодонецке строчишь, эксперд
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13.06.2022 12:50 Відповісти
Языком ты зарабатываешь. Для таких как ты, родина - это там где жопе сегодня теплее
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13.06.2022 15:30 Відповісти
Вслед за русским военным кораблем, шагом марш!
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13.06.2022 18:27 Відповісти
тужся тужся
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13.06.2022 19:25 Відповісти
Що я розумію про ситуацію з Североденьцьком так це там головна мета вимотати кацапів, щоб їх там полягло 5 тис. мінімум
Але і наших вояків берегти треба - ми не кацапи, не живемо по принципу "баби нових нарожають".
Смерть кацапам.
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13.06.2022 13:42 Відповісти
 
 