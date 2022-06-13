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Утром в Николаеве раздавались взрывы, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром, 13 июня, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, в Баштанском районе днем 12 июня были обстрелы в Широковской громаде. Предварительно пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.

"Идут обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. По предварительной информации повреждены жилые дома", - информирует глава города.

В Николаевском районе информация о каких-либо событиях в результате военных действий в течение суток не поступала.

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"В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил Сенкевич.
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Ось тільки що бахнуло добряче. Де точно писати не буду.
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13.06.2022 09:49 Ответить
О 5 ранку місто обстріляли.
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13.06.2022 10:32 Ответить
Так, а недавно наші збили безпілоиник фашистів.
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13.06.2022 10:52 Ответить
 
 