Зранку у Миколаєві лунали вибухи, - Сєнкевич

Зранку, 13 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, у Баштанському районі вдень 12 червня були обстріли у Широківській громаді. Попередньо, потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.

"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією пошкоджені житлові будинки", - інформує очільник міста.

У Миколаївському районі інформація про будь-які події внаслідок військових дій протягом доби не надходила.

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"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Сєнкевич.