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Зранку у Миколаєві лунали вибухи, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Зранку, 13 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, у Баштанському районі вдень 12 червня були обстріли у Широківській громаді. Попередньо, потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.

"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією пошкоджені житлові будинки", - інформує очільник міста.

У Миколаївському районі інформація про будь-які події внаслідок військових дій протягом доби не надходила.

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"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Сєнкевич.

Автор: Ірина Дашківська
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Ось тільки що бахнуло добряче. Де точно писати не буду.
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13.06.2022 09:49 Відповісти
О 5 ранку місто обстріляли.
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13.06.2022 10:32 Відповісти
Так, а недавно наші збили безпілоиник фашистів.
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13.06.2022 10:52 Відповісти
 
 