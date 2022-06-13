Зранку у Миколаєві лунали вибухи, - Сєнкевич
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Зранку, 13 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його інформацією, у Баштанському районі вдень 12 червня були обстріли у Широківській громаді. Попередньо, потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.
"Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією пошкоджені житлові будинки", - інформує очільник міста.
У Миколаївському районі інформація про будь-які події внаслідок військових дій протягом доби не надходила.
"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Сєнкевич.
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