На оккупированных территориях рашисты предлагают работу "за еду", - ГУР

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты предлагают работу "за еду".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Во временно оккупированном Мариуполе решисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тыс. руб. в месяц. Поэтому враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания.

Пока оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде"", - говорится в сообщении.

Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах (в том числе – Мариуполе) оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев".

Кроме того, отмечается, что вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг заставляет население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно.



Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования. Также отмечено увеличение количества учителей, откомандированных из РФ и оккупированного Крыма. Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.

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