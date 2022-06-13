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На оккупированных территориях рашисты предлагают работу "за еду", - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гур

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты предлагают работу "за еду".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Во временно оккупированном Мариуполе решисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тыс. руб. в месяц. Поэтому враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания.

Пока оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде"", - говорится в сообщении.

Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах (в том числе – Мариуполе) оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев".

Кроме того, отмечается, что вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг заставляет население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно.

Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования. Также отмечено увеличение количества учителей, откомандированных из РФ и оккупированного Крыма. Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.

Читайте: Жители оккупированного Мелитополя бойкотируют продуктовые магазины, которые накануне открыли рашисты, - Федоров
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Топ комментарии
+6
Вате не привыкать, за что боролись...
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13.06.2022 13:24
+6
- враг заставляет население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая...

Продразвёрстка 2.0.
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13.06.2022 13:37
+4
Вот *****...
Ну ничего, скоро вы, питары лаптекопытные, в Украине за пайку сухарей и миску баланды дохнуть будете, и это будет прописано в вашем контракте на "спецоперацию".
О получении за это бабла можете даже не рассчитывать.
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13.06.2022 13:41
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Рабство. Не?
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13.06.2022 13:22 Ответить
Вате не привыкать, за что боролись...
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13.06.2022 13:24 Ответить
Та схоже.. А в них нічого більше не виходить...
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13.06.2022 13:51 Ответить
ща арахамия и зеленский предложат им свои услуги по строительству дорог и поеданию шашлыков.
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13.06.2022 13:26 Ответить
- враг заставляет население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая...

Продразвёрстка 2.0.
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13.06.2022 13:37 Ответить
Голодомор комуністи розпочинали за такою самою схемою.
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13.06.2022 13:41 Ответить
Доступ к еде - это посмотреть, потрогать - это не значит съесть.
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13.06.2022 13:41 Ответить
Вот *****...
Ну ничего, скоро вы, питары лаптекопытные, в Украине за пайку сухарей и миску баланды дохнуть будете, и это будет прописано в вашем контракте на "спецоперацию".
О получении за это бабла можете даже не рассчитывать.
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13.06.2022 13:41 Ответить
И еда бывает разная: собачья, свежая, несвежая....
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13.06.2022 13:42 Ответить
спасибо зеленой мрази
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13.06.2022 13:49 Ответить
А там краще і не стане, поки Україна не повернеться
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13.06.2022 13:53 Ответить
Якщо люди не вбивають окупантів знущання посилується.
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13.06.2022 14:12 Ответить
а у нас вообще никакой работы нет по месту жительства и что ?
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13.06.2022 14:42 Ответить
 
 