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На окупованих територіях рашисти пропонують роботу "за їжу", - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гур

На тимчасово захоплених територіях України російські окупанти пропонують роботу "за їжу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тис. руб. на місяць. Тому ворог знизив об’єми так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання.

Наразі окупаційна адміністрація пропонує людям іти у "волонтери". Анонсується, що головним їхнім завданням стане прибирання завалів на вулицях та похорон тіл у братських могилах. Як винагорода пропонується "доступ до їжі"", - йдеться в повідомленні.

Також для "наведення ладу" у понівечених населених пунктах (в тому числі – Маріуполі) окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців".

Крім того зазначається, що поблизу Нової Каховки та Берислава Херсонської області ворог примушує населення здавати закупникам з Криму 70% врожаю. Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно.

Через масову відмову освітян проводити навчальний процес за російською програмою, окупанти в Мелітополі залучають на посади вчителів людей без педагогічної освіти. Також помічено збільшення кількості вчителів, відряджених з РФ та окупованого Криму. Місцевим освітянам, які відмовились від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти мінували Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя, на яких самі ж підірвались, - ГУР МО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Вате не привыкать, за что боролись...
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13.06.2022 13:24
+6
- враг заставляет население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая...

Продразвёрстка 2.0.
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13.06.2022 13:37
+4
Вот *****...
Ну ничего, скоро вы, питары лаптекопытные, в Украине за пайку сухарей и миску баланды дохнуть будете, и это будет прописано в вашем контракте на "спецоперацию".
О получении за это бабла можете даже не рассчитывать.
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13.06.2022 13:41
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Рабство. Не?
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13.06.2022 13:22 Відповісти
Вате не привыкать, за что боролись...
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13.06.2022 13:24 Відповісти
Та схоже.. А в них нічого більше не виходить...
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13.06.2022 13:51 Відповісти
ща арахамия и зеленский предложат им свои услуги по строительству дорог и поеданию шашлыков.
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13.06.2022 13:26 Відповісти
- враг заставляет население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая...

Продразвёрстка 2.0.
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13.06.2022 13:37 Відповісти
Голодомор комуністи розпочинали за такою самою схемою.
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13.06.2022 13:41 Відповісти
Доступ к еде - это посмотреть, потрогать - это не значит съесть.
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13.06.2022 13:41 Відповісти
Вот *****...
Ну ничего, скоро вы, питары лаптекопытные, в Украине за пайку сухарей и миску баланды дохнуть будете, и это будет прописано в вашем контракте на "спецоперацию".
О получении за это бабла можете даже не рассчитывать.
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13.06.2022 13:41 Відповісти
И еда бывает разная: собачья, свежая, несвежая....
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13.06.2022 13:42 Відповісти
спасибо зеленой мрази
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13.06.2022 13:49 Відповісти
А там краще і не стане, поки Україна не повернеться
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13.06.2022 13:53 Відповісти
Якщо люди не вбивають окупантів знущання посилується.
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13.06.2022 14:12 Відповісти
а у нас вообще никакой работы нет по месту жительства и что ?
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13.06.2022 14:42 Відповісти
 
 