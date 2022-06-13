Российские оккупанты депортировали более 50 тысяч мариупольцев, - Донецкая ОВА

Из захваченного Мариуполя оккупанты депортировали более 50 тысяч человек. Их вывезли в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкой военной областной администрации.

"Более 50 тысяч - депортированы в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области. Оставшиеся в оккупированном городе жители Мариуполя проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате постоянных обстрелов российской армией Мариуполя разрушены почти 90% жилищного фонда города, разрушены или получили повреждения почти все больницы, детские сады, школы. В городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть.

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В ОВА подчеркнули, что после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, самыми страшными стали человеческие потери: только по предварительным данным в Мариуполе было убито более 22 тысяч мирных жителей.

В военной администрации напомнили, что 13 июня 2014 года было первое освобождение Мариуполя от российской оккупации. Тогда с середины апреля 2014 г. здание городского совета и другие ключевые объекты на территории Мариуполя были под контролем российских оккупационных войск, в городе были "укрепрайоны". Несколько сотен украинских военных удерживали только Мариупольский аэродром.