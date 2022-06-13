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Российские оккупанты депортировали более 50 тысяч мариупольцев, - Донецкая ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,депортація,чувашія

Из захваченного Мариуполя оккупанты депортировали более 50 тысяч человек. Их вывезли в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкой военной областной администрации.

"Более 50 тысяч - депортированы в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области. Оставшиеся в оккупированном городе жители Мариуполя проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате постоянных обстрелов российской армией Мариуполя разрушены почти 90% жилищного фонда города, разрушены или получили повреждения почти все больницы, детские сады, школы. В городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть.

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В ОВА подчеркнули, что после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, самыми страшными стали человеческие потери: только по предварительным данным в Мариуполе было убито более 22 тысяч мирных жителей.

В военной администрации напомнили, что 13 июня 2014 года было первое освобождение Мариуполя от российской оккупации. Тогда с середины апреля 2014 г. здание городского совета и другие ключевые объекты на территории Мариуполя были под контролем российских оккупационных войск, в городе были "укрепрайоны". Несколько сотен украинских военных удерживали только Мариупольский аэродром.
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Депортація і терор інструменти створення ізраїлю-2 по завєтам Іакова Кедмі.
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13.06.2022 15:08 Ответить
Інструменти старі та ефективні, перевiренi часом на дурному тупому населеннi.
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13.06.2022 15:16 Ответить
Так вони ж туди самі хотіли. Може це і не депортація зовсім?
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13.06.2022 15:20 Ответить
Хотіли не більше 73%.
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13.06.2022 15:43 Ответить
Я особисто ніколи не був в Маріуполі . Тож , щоб мати хоч +/- якесь своє уявлення , мушу буду переглянути результати останніх місцевих виборів , щоб зрозуміти , що за публіка мешкала в цьому місті . Бо буває , що люди 30 років самі голосують за вбивць , комуністів , мародерів , рашистів , педофілів , соціалістів , ригів , жопоблок , ґвалтівників та інших найпаскудніших виродків та нелюдів .
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13.06.2022 15:44 Ответить
Якщо у 2010 році обираєш президента своєї країни Індюковича, то у 2022 році їдеш освоювати безкраїнi північні райони "матушки рассии".
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13.06.2022 16:30 Ответить
 
 