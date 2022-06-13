Російські окупанти депортували понад 50 тисяч маріупольців, - Донецька ОВА

Із захопленого Маріуполя загарбники депортували понад 50 тисяч людей. Їх вивезли до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на сайт Донецької військової обласної адміністрації.

"Понад 50 тисяч - депортовано до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області. Мешканці Маріуполя, які залишились в окупованому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті постійних обстрілів російською армією Маріуполя зруйновано майже 90% житлового фонду міста, зруйновані або отримали пошкодження майже всі лікарні, дитячі садочки, школи. У місті відсутнє газо- та водопостачання, пошкоджена електромережа.

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В ОВА наголосили, що після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найстрашнішими стали людські втрати: лише за попередніми даними в Маріуполі було вбито понад 22 тисячі мирних жителів.

У військовій адміністрації нагадали, що 13 червня 2014 року було перше звільнення Маріуполя від російської окупації. Тоді з середини квітня 2014 року будівля міської ради та інші ключові об’єкти на території Маріуполя були під контролем російських окупаційних військ, у місті були "укріпрайони". Декілька сотень українських військових утримували лише Маріупольський аеродром.