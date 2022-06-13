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Російські окупанти депортували понад 50 тисяч маріупольців, - Донецька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь,депортація,чувашія

Із захопленого Маріуполя загарбники депортували понад 50 тисяч людей. Їх вивезли до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на сайт Донецької військової обласної адміністрації.

"Понад 50 тисяч - депортовано до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області. Мешканці Маріуполя, які залишились в окупованому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті постійних обстрілів російською армією Маріуполя зруйновано майже 90% житлового фонду міста, зруйновані або отримали пошкодження майже всі лікарні, дитячі садочки, школи. У місті відсутнє газо- та водопостачання, пошкоджена електромережа.

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В ОВА наголосили, що після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найстрашнішими стали людські втрати: лише за попередніми даними в Маріуполі було вбито понад 22 тисячі мирних жителів.

У військовій адміністрації нагадали, що 13 червня 2014 року було перше звільнення Маріуполя від російської окупації. Тоді з середини квітня 2014 року будівля міської ради та інші ключові об’єкти на території Маріуполя були під контролем російських окупаційних військ, у місті були "укріпрайони". Декілька сотень українських військових утримували лише Маріупольський аеродром.

Автор: Анна Судак
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Депортація і терор інструменти створення ізраїлю-2 по завєтам Іакова Кедмі.
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13.06.2022 15:08 Відповісти
Інструменти старі та ефективні, перевiренi часом на дурному тупому населеннi.
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13.06.2022 15:16 Відповісти
Так вони ж туди самі хотіли. Може це і не депортація зовсім?
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13.06.2022 15:20 Відповісти
Хотіли не більше 73%.
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13.06.2022 15:43 Відповісти
Я особисто ніколи не був в Маріуполі . Тож , щоб мати хоч +/- якесь своє уявлення , мушу буду переглянути результати останніх місцевих виборів , щоб зрозуміти , що за публіка мешкала в цьому місті . Бо буває , що люди 30 років самі голосують за вбивць , комуністів , мародерів , рашистів , педофілів , соціалістів , ригів , жопоблок , ґвалтівників та інших найпаскудніших виродків та нелюдів .
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13.06.2022 15:44 Відповісти
Якщо у 2010 році обираєш президента своєї країни Індюковича, то у 2022 році їдеш освоювати безкраїнi північні райони "матушки рассии".
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13.06.2022 16:30 Відповісти
 
 