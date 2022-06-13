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Сегодня состоится премьера фильма "Мариуполь. Город непокоренных"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Сегодня, 13 июня, на канале "Эспрессо" в 22:30 состоится премьера документального фильма Артема Шевченко, Татьяны Терещенко, Юлии Кейбал и Сергея Лукьянца "Мариуполь. Город непокоренных".

Об этом Шевченко сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Фильм был снят по заказу Министерства культуры и информационной политики в сотрудничестве с МВД Украины.

"В фильме раскрыты ключевые эпизоды тогдашней битвы за Мариуполь, в том числе - блестящая штурмовая операция на рассвете 13 июня, проведенная добровольцами "Азова", когда боевики-сепаратисты были выбиты из города. Кроме этого, подробно отражены и другие события: кровавая провокация 9 мая; осень, когда после Иловайска Мариуполь оказался на грани падения, преступление против человечности - ракетный обстрел микрорайона Восточный 24 января 2015 года и успешное наступление того же "Азова" в феврале 2015 года в Широкино", - отметил Шевченко.

В ленте участвуют: Сергей Тарута, Александр Турчинов, Арсен Аваков, гендиректор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, бывший командир "Азова" Андрей Билецкий, командир разведки "Азова" Сергей Коротких, экс-командующий НГУ и бывший министр обороны Степан Полторак, командующий сектором  "М" в то время Игорь Павловский, бывший главный полицейский Донбасса Вячеслав Аброськин и другие.

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Це той генерал Павловський, якого "зелена" влада катувала, сфальшувала справу і тримала під вартою?
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13.06.2022 16:13 Ответить
Зелені покидьки на прем'єру не підуть , бо у Зеленського вступне слово було б дуже лаконічне - "про*бали".
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13.06.2022 16:16 Ответить
а непокоренные это 2500 пленных?
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13.06.2022 16:27 Ответить
А вам Цензор понравился как новостной ресурс или вы по заданию пришли сюда?
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13.06.2022 18:38 Ответить
Тим часом, десь в ОП, швиденько знімають продовження: "Маріуполь-2. Місто про*баних".
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13.06.2022 16:52 Ответить
этот фильм должен быть исключительно про защитников Мариуполя. Остальные ничего не заслужили.
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13.06.2022 19:41 Ответить
 
 