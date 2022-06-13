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Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Маріуполь. Місто нескорених"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Сьогодні, 13 червня, на каналі "Еспресо" о 22:30 відбудеться прем'єра документального фільму Артема Шевченка, Тетяни Терещенко, Юлії Кейбал та Сергія Лук'янця "Маріуполь. Місто нескорених".

Про це Шевченко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Фільм було знято на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України у співпраці з МВС України.

"У фільмі розкрито ключові тодішні епізоди битви за Маріуполь, зокрема блискучу штурмову операцію на світанку 13 червня, проведену добровольцями "Азова", коли бойовиків-сепаратистів було вибито з міста. Окрім цього, детально відображено й інші події: криваву провокацію 9 травня; тривожну осінь, коли після Іловайська Маріуполь опинився на межі падіння; злочин проти людяності - ракетний обстріл мікрорайону Східний 24 січня 2015 року і успішний наступ того ж таки "Азова" у лютому 2015 у Широкіно", - зазначив Шевченко.

У стрічці беруть участь: Сергій Тарута, Олександр Турчинов, Арсен Аваков, гендиректор МК "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі, колишній командир "Азова" Андрій Білецький, командир розвідки "Азова" Сергій Коротких, екскомандувач НГУ і колишній міністр оборони Степан Полторак, тодішній командувач сектору "М" Ігор Павловський, колишній головний поліцейський Донеччини Вячеслав Аброськін та інші.

Також дивіться: У Києві презентували фільм "Маріуполь. Хроніки пекла". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Це той генерал Павловський, якого "зелена" влада катувала, сфальшувала справу і тримала під вартою?
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13.06.2022 16:13 Відповісти
Зелені покидьки на прем'єру не підуть , бо у Зеленського вступне слово було б дуже лаконічне - "про*бали".
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13.06.2022 16:16 Відповісти
а непокоренные это 2500 пленных?
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13.06.2022 16:27 Відповісти
А вам Цензор понравился как новостной ресурс или вы по заданию пришли сюда?
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13.06.2022 18:38 Відповісти
Тим часом, десь в ОП, швиденько знімають продовження: "Маріуполь-2. Місто про*баних".
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13.06.2022 16:52 Відповісти
этот фильм должен быть исключительно про защитников Мариуполя. Остальные ничего не заслужили.
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13.06.2022 19:41 Відповісти
 
 