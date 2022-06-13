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Новости Война в Украине
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обстрел (20085) Прилуки (37) Черниговщина (1342) эвакуация (1751)

После обстрела Прилук объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В селах близ Прилук на Черниговщине после ракетных ударов объявлена эвакуация из-за угрозы возникновения пожара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев.

По его информации, планируется эвакуировать жителей сел вблизи Прилук – Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец.

В результате ракетных ударов есть угроза возникновения и распространения крупного пожара – сказал Болдырев.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах до войны проживали до 1400 человек. Сейчас – значительно меньше. Эвакуировать намерены ориентировочно 1000 местных жителей.

Также читайте: Рашисты нанесли ракетный удар по Прилукам, зафиксировано 3 "прилета", - Черниговская ОВА
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В Прилуки?
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13.06.2022 16:25 Ответить
там старый аеродром, на котором когда-то стояли ТУ-160, которые распиляли, часть отдали русне за долги по газу. Сейчас там все травой поросло.
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13.06.2022 17:07 Ответить
что-то тут не то. Сливают инфу? Коректируют огонь? Или взрыв был чего-то страшнее чем обычно?
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13.06.2022 16:36 Ответить
если бы был обычный взрыв, то людей из окрестных сел бы не эвакуировали. Видать что-то серьезное
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13.06.2022 16:42 Ответить
Артёмка - паникёр , пшёл на ху ... , дурик ...
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13.06.2022 16:47 Ответить
В тих краях були серйозні військові об'єкти і навіть об'єкт де зберігалися ядерні боєголовки. Всю ту інфраструктуру росіяни знають до міліметра. Раз є загроза масштабної пожежі, то з цього можна зробити певні висновки і швидше за все це і є причиною ракетного удару. Вихід один - будувати потужну про, все рівно вона знадобиться.
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13.06.2022 17:40 Ответить
Тупорылая русня разрушила томатный завод...Калеки -мля...
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13.06.2022 19:13 Ответить
 
 