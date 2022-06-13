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После обстрела Прилук объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В селах близ Прилук на Черниговщине после ракетных ударов объявлена эвакуация из-за угрозы возникновения пожара.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев.
По его информации, планируется эвакуировать жителей сел вблизи Прилук – Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец.
В результате ракетных ударов есть угроза возникновения и распространения крупного пожара – сказал Болдырев.
Он уточнил, что в этих населенных пунктах до войны проживали до 1400 человек. Сейчас – значительно меньше. Эвакуировать намерены ориентировочно 1000 местных жителей.
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